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L’Indonésie étend son programme d’écoles populaires pour les enfants défavorisés

L’Indonésie étend son programme d’écoles populaires destiné aux enfants défavorisés, avec l’objectif d’accueillir environ un million d’élèves d’ici 2029.

Jakarta (VNA) – L’Indonésie étend son programme d’écoles populaires (People’s Schools – Sekolah Rakyat) afin d’améliorer l’accès à l’éducation des enfants issus de familles pauvres, considérant l’éducation comme l’un des moyens de briser le cycle de la pauvreté.

Piloté par le ministère indonésien des Affaires sociales, ce programme d’internats, lancé en juillet 2025, s’adresse aux enfants issus de familles défavorisées, notamment à ceux qui ont abandonné l’école ou risquent de le faire. En août 2026, plus de 43.000 élèves y participaient. Le gouvernement indonésien entend porter ce nombre à plus de 150.000 en 2027 et à environ un million en 2029.

Parallèlement à l’augmentation du nombre d’élèves, le gouvernement accélère le développement du réseau d’établissements.

Le ministre des Affaires sociales, Saifullah Yusuf, a indiqué que les autorités identifiaient et contactaient directement les bénéficiaires, en ciblant les enfants issus de familles pauvres et extrêmement pauvres recensées dans la base nationale de données socio-économiques.

Selon Saifullah Yusuf, les élèves ayant achevé leurs études secondaires pourront soit poursuivre des études supérieures grâce à des bourses, soit suivre une formation professionnelle afin d’acquérir des compétences professionnelles. -VNA

#Indonésie #éducation #écoles populaires #pauvreté #enfants Indonésie
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