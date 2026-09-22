Le Vietnam, cœur battant du patrimoine mondial pour le Dialogue Asie-Pacifique

​Hanoi (VNA) – Le Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité se tiendra du 27 septembre au 1er octobre 2026 à Hanoi et à Ninh Binh, réunissant environ 250 délégués nationaux et étrangers en provenance de 43 pays, a annoncé mardi 22 septembre à la presse le comité d’organisation.

L’événement qui sera co-organisé par la Commission nationale du Vietnam pour l’UNESCO et les Comités populaires de Hanoi et de Ninh Binh, constitue une tribune de dialogue politique important pour débattre des méthodes d’évaluation et de préservation de l’authenticité de l’héritage face à l’urbanisation, au changement climatique et au développement du tourisme.

Cette conférence devra adopter le Document de Hanoi sur l’héritage et l’authenticité, marquant un jalon important suite à la Charte de Venise (1964), au Document de Nara (1994) et au Document de Nairobi (2025) dans le processus de préservation du patrimoine mondial, a fait savoir la directrice du Département des relations extérieures et de la diplomatie culturelle relevant du ministère des Affaires étrangères et secrétaire générale de la Commission nationale du Vietnam pour l’UNESCO, Lê Thi Hông Vân.

La responsable a souligné que l’organisation de la conférence par le Vietnam vise à déployer la politique de développement et de diplomatie culturelle, contribuant à la concrétisation des décisions stratégiques du Parti et du Politburo en matière de développement culturel et touristique et de diplomatie patrimoniale pour transformer les ressources culturelles en un moteur de développement socio-économique durable et contribuer aux objectifs de croissance.

Elle a cité à ce titre la résolution n°80-NQ/TW du Politburo sur le déveveloppement de la culture vietnamienne, la résolution n°06-NQ/TW du Politburo sur la mise en œuvre de la politique étrangère du 14e Congrès national du Parti et la résolution n°26-NQ/TW du Politburo sur le développement du tourisme vietnamien pour en faire un secteur économique de pointe dans la nouvelle ère.​

L’organisation de cette conférence affirme également le rôle actif et responsable du Vietnam au sein du Comité du patrimoine mondial. Elle témoigne de la capacité du Vietnam à façonner des politiques culturelles majeures, tant à l’échelle régionale que mondiale, tout en offrant une tribune pour présenter aux partenaires internationaux les expériences pratiques du Vietnam, notamment concernant deux sites exceptionnels du patrimoine mondial : le cité impériale de Thang Long, à Hanoi, et le complexe paysager de Tràng An, à Ninh Binh.

Le Vietnam aura l’occasion de consulter des experts internationaux de premier plan, des représentants du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et le directeur du Centre du patrimoine mondial afin d’obtenir un soutien technique pour le dossier de conservation et de restauration du palais de Kinh Thiên, ainsi que pour d’autres dossiers patrimoniaux en cours d’élaboration.

La tenue du Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité à Hanoi et à Ninh Binh devrait contribuer à attirer des ressources, à stimuler le tourisme national et international, et à confirmer le statut du Vietnam en tant que destination sûre et fiable pour l’accueil de grands événements multilatéraux.

Le représentant de l’UNESCO au Vietnam, Jonathan Wallace Baker, lors de la conférence de presse sur le Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité, à Hanoi, le 22 septembre. Photo: VNA

​Le représentant de l’UNESCO au Vietnam, Jonathan Wallace Baker, a affirmé que le Vietnam non seulement applique efficacement les normes internationales, mais prend aussi de plus en plus l’initiative de contribuer au processus culturel mondial en apportant ses propres expériences, pratiques et initiatives.​

Il a souligné que l’authenticité joue un rôle fondamental dans l’identification et la protection du patrimoine mondial et qu’elle doit être appréhendée dans le contexte culturel spécifique où ce patrimoine s’inscrit.​

La région Asie-Pacifique possède une vaste expérience en matière de patrimoine vivant, de continuité, de restauration, de savoirs traditionnels et de relation entre les communautés et leur patrimoine. Cette conférence contribuera à traduire ces expériences en approches plus claires et fondées sur des données probantes, a-t-il indiqué.

​Dans le cadre de cet événement, une cérémonie de lancement des travaux du projet de préservation et de restauration du palais Kinh Thiên se tiendra officiellement dans la matinée du 29 septembre 2026, dans le secteur central de la cité impériale de Thang Long.​

La cité impériale de Thang Long est le 900e site à être inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Edifiée au XIe siècle par la dynastie Viêt des Ly, elle concrétise l’indépendance du Dai Viêt. Elle fut le lieu du pouvoir politique régional de manière continue pendant près de treize siècles.

Au milieu de cette cité se trouvait le palais Càn Nguyên appelé plus tard Thiên An et renommé enfin Kinh Thiên. Les dragons en pierre du palais Kinh Thiên constituent les uniques traces existantes de ce palais. Au nombre de quatre, ces dragons datés du milieu du 15e siècle flanquent les trois escaliers latéraux.

Les fouilles archéologiques ont livré jusqu’à présent une multitude d’informations inédites sur les dimensions du palais Kinh Thiên, la construction de sa plateforme et des fondations de ses colonnes. Elles apportent une base scientifique supplémentaire aux recherches sur la reconstruction de la salle principale du palais et renforcent encore la «valeur universelle exceptionnelle» du site — une notion de l’UNESCO désignant un patrimoine d’importance pour l’humanité tout entière.

​Le comité d’organisation a dévoilé à cette occasion l’identité visuelle du 50e anniversaire des relations entre le Vietnam et l’UNESCO (1976-2026), en s’inspirant du chapeau conique vietnamien, de la diversité culturelle et des Objectifs de développement durable. – VNA

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