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Le dirigeant To Lam multiplie les rencontres avec l’ONU, des responsables et des entreprises américains

Dans le cadre de la Semaine de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 23 septembre (heure locale), à New York (États-Unis), le secrétaire général du Parti et le président vietnamien To Lam, a rencontré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

Dans le cadre de la Semaine de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 23 septembre (heure locale), à New York (États-Unis), le secrétaire général du Parti et le président vietnamien To Lam, a rencontré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

Il a affirmé que le Vietnam s'efforcerait de contribuer activement aux initiatives de l'ONU visant à promouvoir la gouvernance mondiale en matière de science et de technologie, d'intelligence artificielle ainsi que de transitions verte et numérique. Il a demandé aux Nations Unies de continuer à accompagner le Vietnam dans sa transformation numérique, la mise en relation avec les réseaux internationaux d'experts, de technologies et de financement, ainsi que dans la lutte contre le changement climatique et la promotion de la transition verte.

Antonio Guterres a souligné que le Vietnam était devenu un pilier important du multilatéralisme, entretenant avec l'ONU une relation de coopération particulière et singulière. Il a souhaité que le Vietnam continue de participer activement aux transformations mondiales, de contribuer aux efforts de lutte contre le changement climatique et de promouvoir les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle.

Le même jour, le dirigeant To Lam a reçu à New York, le sénateur du Montana Steve Daines, membre de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain.

Steve Daines a salué le discours prononcé la veille par le dirigeant To Lam devant l’Assemblée générale des Nations unies, estimant que le message du Vietnam sur la responsabilité, la coopération et une vision en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable revêtait une profonde signification dans le contexte international actuel. Il a souligné que le monde avait besoin de davantage de pays responsables comme le Vietnam.

Le dirigeant To Lam a proposé de renforcer la coopération dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation, de l’énergie, de la réparation des séquelles de la guerre, de la défense et de la sécurité, ainsi que les échanges entre les peuples. Il a encouragé l’élargissement de la coopération entre l’État du Montana et les localités vietnamiennes, notamment dans l’agriculture, l’énergie, les technologies et les minerais stratégiques.

A New York, le dirigeant To Lam rencontre le Conseil des affaires États-Unis–ASEAN, des entreprises américaines et des représentants de grands groupes économiques américains./.

#81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies #To Lam #Antonio Guterres
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