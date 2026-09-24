Le Vietnam renforce sa coopération avec plusieurs partenaires à l’ONU

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la mission du secrétaire général du Parti et président de la République To Lam à New York, aux États-Unis, à l’occasion de sa participation à la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a eu plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues de différents pays.
Il a rencontré le prince et ministre des Affaires étrangères du Brunei, Abdul Mateen, qui a salué les développements socio-économiques du Vietnam ces derniers temps, estimant que les deux pays disposaient encore d’un important potentiel de coopération dans plusieurs domaines. Il a proposé de continuer à promouvoir la coopération dans le commerce, le pétrole et le gaz, le tourisme et les échanges entre les peuples, ainsi que d’étudier la coopération dans des secteurs à potentiel tels que l’agriculture, l’éducation et la pêche.
Le ministre Le Hoai Trung a partagé cette appréciation et proposé aux deux parties d’intensifier les échanges et les contacts à tous les niveaux et de continuer à coordonner étroitement la mise en œuvre du Plan d’action pour le partenariat intégral Vietnam-Brunei pour la période 2023-2027. Il a également appelé à promouvoir la coopération dans le secteur halal, notamment par la signature prochaine d’un mémorandum d’entente dans ce domaine.
Sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux ministres sont convenus de poursuivre leur coopération afin de maintenir et de promouvoir le rôle central de l’ASEAN dans la région et celui de l’ONU dans la gouvernance mondiale.
Le Hoai Trung a rencontré le ministre slovène des Affaires étrangères, Tone Kajzer, qui a proposé que les deux pays étudient l’élargissement de leur coopération dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, la transformation numérique et les énergies renouvelables. Il a également proposé d’élargir la coopération commerciale et les investissements bilatéraux et de faciliter l’accès des entreprises des deux pays à leurs marchés respectifs.
Le ministre vietnamien a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance à ses relations de coopération avec la Slovénie et souhaitait les renforcer. Il a proposé de promouvoir les consultations politiques entre les deux ministères des Affaires étrangères. Il a également appelé la Slovénie à ratifier rapidement l’accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (EVIPA) et à renforcer la coopération avec le port de Koper afin de faciliter le transport des marchandises vietnamiennes vers les Balkans, le Moyen-Orient et l’Afrique du Sud.
Les deux ministres sont convenus de continuer à renforcer leur étroite coordination et à se soutenir mutuellement dans les forums internationaux, notamment à l’ONU, ainsi qu’à soutenir le respect du droit international et le règlement pacifique des différends.
Lors de sa rencontre avec le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, celui-ci a affirmé que l’Allemagne souhaitait promouvoir une coopération multiforme avec le Vietnam, considérant ce dernier comme un pont important pour renforcer la coopération allemande avec l’Asie du Sud-Est. Il a proposé que les deux pays étudient l’élargissement de leur coopération dans les domaines où ils disposent d’atouts et partagent des intérêts communs.
Le Hoai Trung s’est félicité de la signature de l’EVIPA par l’Allemagne et a proposé aux deux parties de coopérer pour porter le commerce bilatéral à 20 milliards de dollars. Il a également appelé l’Allemagne à encourager ses entreprises à investir au Vietnam, à développer des projets communs dans les hautes technologies, les énergies renouvelables et les infrastructures stratégiques, ainsi qu’à coopérer dans la formation d’experts.
Les deux ministres sont convenus de continuer à renforcer leur étroite coordination et leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux, notamment à l’ONU.
Lors de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung et son homologue costaricien Manuel Tovar Rivera, les deux parties se sont réjouies des progrès positifs enregistrés dans les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Costa Rica, après 50 ans d’établissement de leurs relations diplomatiques (24 avril 1976 - 24 avril 2026).
Le ministre costaricien Manuel Tovar Rivera a proposé que les deux pays étudient l’élargissement de leur coopération dans divers domaines, notamment la lutte contre le changement climatique, le développement durable, l’agriculture de haute technologie, les énergies renouvelables et l’écotourisme.
Le Hoai Trung a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance à ses relations de coopération intégrale avec ses partenaires traditionnels d’Amérique latine, dont le Costa Rica. Il a proposé de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, de maintenir l’efficacité du mécanisme de consultations politiques entre les deux ministères des Affaires étrangères, ainsi que d’élargir la coopération commerciale et les investissements bilatéraux et de faciliter l’accès des entreprises des deux pays à leurs marchés respectifs.
Les deux ministres sont convenus de continuer à renforcer leur étroite coordination et leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux, notamment à l’ONU et au Forum de coopération Asie de l’Est-Amérique latine (FEALAC), ainsi que de soutenir le respect du droit international et le multilatéralisme dans le monde.
Le Hoai Trung et son homologue des Maldives, Iruthisham Adam ont échangé, lors de leur rencontre, un mémorandum d’entente visant à promouvoir les relations diplomatiques bilatérales et à définir l’orientation de la mise en œuvre des mécanismes de dialogue et de consultations bilatérales entre les deux ministères.
Le ministre des Affaires étrangères Iruthisham Adam a exprimé le souhait de promouvoir des programmes et projets de coopération ainsi que des échanges de délégations pour partager des expériences dans les domaines de l’agriculture, du tourisme et du développement des infrastructures.
Le Hoai Trung a proposé de renforcer les échanges de délégations, les contacts à tous les niveaux, ainsi que les échanges entre les peuples. Il a appelé le gouvernement des Maldives à faciliter les échanges commerciaux et les investissements des entreprises des deux pays, à promouvoir la coopération touristique et maritime et à renforcer la connectivité aérienne.
Les deux ministres sont convenus de promouvoir la signature de documents de coopération dans des domaines tels que le commerce, l’agriculture, la construction, le tourisme, la coopération maritime, ainsi que l’aquaculture et l’exploitation des ressources halieutiques. Ils ont également convenu de renforcer leur coopération étroite sur les questions d’intérêt commun, notamment la lutte contre le changement climatique et l’élévation du niveau de la mer, ainsi que la garantie de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.
Ils ont enfin convenu de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux, notamment à l’ONU. - VNA
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