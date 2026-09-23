Politique

Le dirigeant Tô Lâm multiple des rencontres de haut niveau en marge de l’Assemblée générale de l’ONU

En marge de l’Assemblée générale de l’ONU, le dirigeant Tô Lâm a rencontré les dirigeants du Ghana, du Bhoutan et du Saint-Siège, ainsi que le président de la 81e session de l’Assemblée générale, pour renforcer les relations bilatérales et promouvoir la coopération multilatérale.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, rencontre le président de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, Khalilur Rahman. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, rencontre le président de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, Khalilur Rahman. Photo: VNA

New York (VNA) - En marge de sa participation au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies (ONU) et de ses activités bilatérales aux États-Unis, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a rencontré le président ghanéen John Mahama, le Premier ministre du Bhoutan Tshering Tobgay, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, ainsi que le président de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, Khalilur Rahman.

Lors de la rencontre avec John Mahama, président ghanéen, ce dernier a considéré le Vietnam comme une source d’inspiration pour les pays africains dans leur lutte passée pour l’indépendance et dans leurs efforts actuels de développement. Il a souhaité que le Vietnam apporte son soutien au Ghana dans le secteur agricole, notamment dans la riziculture.

Le dirigeant Tô Lâm s’est déclaré favorable à ces propositions et indiqué qu’il demanderait aux organismes compétents de les mettre rapidement en œuvre de manière efficace et concrète.

Les deux dirigeants ont convenu de poursuivre leur étroite coordination dans le cadre de la diplomatie multilatérale, notamment au sein de l’ONU.

Avec le Premier ministre bhoutanais Tshering Tobgay, le dirigeant Tô Lâm a réaffirmé que le Vietnam attachait une grande importance au renforcement d’une relation d’amitié avec le Bhoutan, d’intérêt commun.

Il a proposé la mise en place d’un mécanisme de coopération bilatérale, les deux ministères des Affaires étrangères devant établir rapidement un dispositif d’échanges afin de favoriser la mise en œuvre du mémorandum d’accord sur le cadre de coopération entre les deux pays.

Le chef du gouvernement bhoutanais a souligné que la visite d'État du roi et la reine au Viet Nam en août 2025 constituait un jalon historique, ouvrant un nouveau chapitre dans la coopération entre les deux pays. Le Premier ministre a affirmé qu'il ordonnerait aux organismes compétents bhoutanais de se coordonner étroitement avec la partie vietnamienne afin d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux et de mettre en œuvre les résultats issus de cette visite.

Le dirigeant Tô Lâm a réaffirmé que le Vietnam attachait une grande importance au renforcement d’une relation d’amitié avec le Bhoutan, d’intérêt commun. Il a proposé la mise en place d’un mécanisme de coopération bilatérale, les deux ministères des Affaires étrangères devant établir rapidement un dispositif d’échanges afin de favoriser la mise en œuvre du mémorandum d’accord sur le cadre de coopération entre les deux pays.

Les deux parties ont également convenu de faciliter l’investissement des entreprises vietnamiennes au Bhoutan et de renforcer leur coopération dans la santé, l’éducation, la culture, les arts et le tourisme. Elles étudieront la possibilité d’établir prochainement une liaison aérienne directe et de favoriser les échanges entre les populations, tout en poursuivant la coopération dans le domaine religieux, notamment bouddhiste. Elles continueront par ailleurs à se coordonner au sein de l’ONU, du Mouvement des non-alignés et des forums interparlementaires, ainsi qu’à promouvoir la coopération Sud-Sud.

Lors de sa rencontre avec Pietro Parolin, le dirigeant Tô Lâm a pris note des appréciations positives du Saint-Siège sur les relations avec le Vietnam. Pietro Parolin a remercié les autorités vietnamiennes pour leur soutien permettant au représentant résident du Saint-Siège au Vietnam de mener ses activités de manière stable et efficace.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, rencontre le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. Photo: VNA

Les deux parties ont exprimé leur volonté de maintenir la dynamique positive de leurs relations, dans l’intérêt commun et conformément aux aspirations de la communauté catholique.

Le dirigeant Tô Lâm a salué les contributions positives de l’Église catholique du Vietnam dans l’éducation, la santé, la protection sociale, les activités caritatives et philanthropiques. Il a souhaité multiplier les contacts afin d’approfondir les relations Vietnam-Saint-Siège et demandé au Saint-Siège d’encourager l’Église catholique du Vietnam à poursuivre son orientation consistant à « aimer Dieu et aimer la patrie », en accompagnant la nation dans son œuvre de construction et de développement.

Les deux dirigeants ont convenu de maintenir les échanges de haut niveau, de mettre efficacement en œuvre le mécanisme du Groupe de travail conjoint et de poursuivre la coordination entre le représentant résident du Saint-Siège et les organismes vietnamiens compétents.

Ils ont également partagé leur soutien au multilatéralisme et au respect du droit international en faveur de la paix et du développement durable.

Avec Khalilur Rahman, le dirigeant Tô Lâm a indiqué que le Vietnam mettait en œuvre des décisions stratégiques visant à perfectionner ses institutions et à renouveler son modèle de développement, en faisant de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique les principaux moteurs de croissance. Le Vietnam vise à devenir, d’ici 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire supérieur, puis un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045.

Le dirigeant Tô Lâm a réaffirmé la volonté du Vietnam de contribuer aux priorités et initiatives du président de l’Assemblée générale de l’ONU, notamment à travers sa participation aux négociations de documents, ses cadres détachés auprès de l’ONU et sa disponibilité à contribuer aux travaux préparatoires de la 4e Conférence des Nations unies sur l’océan (UNOC4), organisée conjointement par la République de Corée et le Chili en 2028.

Il a également proposé à l’Assemblée générale de l’ONU de renforcer les discussions sur les besoins des pays à revenu intermédiaire, notamment l’accès aux financements, aux technologies et aux connaissances, ainsi que sur les transitions verte et numérique, la réforme des modèles de développement et la gouvernance mondiale de l’intelligence artificielle. Il a insisté sur la nécessité de garantir l’inclusion, la transparence, une large participation des pays en développement, un accès équitable aux technologies et la réduction de la fracture numérique, tout en favorisant de nouvelles initiatives face au changement climatique.

Khalilur Rahman a appelé à renforcer la voix des pays du Sud et à faire de l’Assemblée générale de l’ONU une tribune essentielle pour exprimer leurs positions et défendre leurs intérêts. Il a également réaffirmé sa détermination à restaurer la confiance stratégique dans le multilatéralisme et dans le rôle central de l’ONU.

Les deux dirigeants ont enfin échangé sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun. Ils ont soutenu le rôle central de l’ASEAN dans l’architecture de sécurité et de développement régionale, ainsi que la construction d’une Communauté de l’ASEAN résiliente, inclusive et durable.

Le dirigeant Tô Lâm a invité Khalilur Rahman à effectuer prochainement une visite au Vietnam. -VNA

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