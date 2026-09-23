Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam prononce un discours à l'Association de politique étrangère

New York (VNA) – Dans le cadre de sa participation à la Semaine de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies et de ses activités bilatérales aux États-Unis, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a prononcé, le 22 septembre à New York, un discours sur les orientations politiques à l'Association de politique étrangère (Foreign Policy Association - FPA).

Dans son allocution de bienvenue, Henry Fernandez, président du conseil d’administration de la FPA, s’est déclaré heureux d’accueillir le dirigeant vietnamien à l’occasion de sa participation à la Semaine de haut niveau de l’Assemblée générale de l’ONU.

Se disant impressionné par le dynamisme de l’économie vietnamienne à travers ses visites dans le pays, Henry Fernandez a salué les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique, notamment dans la réduction de la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie de la population.

Il a souligné que le Vietnam entretient des partenariats stratégiques globaux avec plusieurs grandes économies, dont les États-Unis, et dispose d’un vaste réseau d’accords de libre-échange lui donnant un large accès aux marchés étrangers. Il a également salué le rôle du dirigeant vietnamien et les réformes engagées pour favoriser le développement du pays.

À cette occasion, Henry Fernandez a remis au secrétaire général et président vietnamien To Lam la Médaille de la FPA, la plus haute distinction de l’organisation, décernée à des personnalités qui font preuve d’un engagement international responsable et contribuent à une meilleure compréhension du public des questions internationales.

Henry Fernandez, président du conseil d’administration de la FPA (gauche) remet au secrétaire général et président vietnamien To Lam la Médaille de la FPA. Photo: VNA

La FPA est l’un des forums américains de référence dans le domaine des affaires internationales. Depuis plus d’un siècle, elle contribue à rapprocher les questions de politique étrangère du grand public et offre un espace de dialogue reconnu sur les grands enjeux des États-Unis et du monde.

Prenant la parole, le dirigeant vietnamien To Lam a remercié la FPA pour cette distinction, qui, selon lui, rend hommage à l’esprit international responsable. Il a estimé qu’elle constituait également une reconnaissance des contributions du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens à la paix, à la coopération et au développement dans le monde, ainsi qu’aux relations d’amitié entre le Vietnam et les États-Unis.

Le dirigeant vietnamien a présenté la vision du Vietnam autour de trois questions : la responsabilité face aux changements en cours dans le monde ; le chemin parcouru par le Vietnam et les États-Unis, du passé à leurs relations actuelles ; et la responsabilité commune de faire progresser davantage les relations bilatérales.

Selon lui, le monde connaît aujourd’hui des changements d’une portée historique, qui ouvrent d’importantes perspectives de développement, mais reste confronté à de nombreuses incertitudes et instabilités. Dans ce contexte, tous les pays, grands ou petits, partagent une responsabilité à l’égard de la paix, de la stabilité et du développement de l’humanité. Les pays ayant une influence importante doivent apporter des contributions à la mesure de leur rôle, tandis que les pays moyens et petits doivent prendre l’initiative de proposer des solutions et de participer au règlement des problèmes communs.

Évoquant les relations Vietnam-États-Unis, il a souligné la valeur de cet esprit de responsabilité. Pour parvenir au partenariat stratégique global actuel, les deux pays ont dû surmonter les pertes, les divergences et le manque de confiance. Bien avant la normalisation des relations, le Vietnam avait coopéré activement et de manière constructive aux recherches des militaires américains portés disparus pendant la guerre (MIA). Ces efforts ont permis à des centaines de familles américaines de retrouver leurs proches.

Du côté américain, des personnalités ayant participé à la guerre du Vietnam, notamment les sénateurs John McCain et John Kerry, ainsi que l’ancien combattant Bobby Muller, et de nombreux autres amis du Vietnam, ont contribué à ouvrir la voie à la normalisation et à la construction de l’amitié entre les deux pays.

Abordant les réalisations du Vietnam après plus de 80 ans d’indépendance, dont 40 ans de Renouveau, ainsi que l’objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, le dirigeant To Lam a affirmé que le Vietnam entendait continuer à combiner ses forces nationales avec celles de l’époque. Le Parti et l’État vietnamiens poursuivent de manière constante une politique étrangère indépendante, autonome et résiliente, fondée sur la multilatéralisation et la diversification des relations extérieures. Le Vietnam souhaite approfondir ses relations avec les autres pays et considère les États-Unis comme l’un de ses principaux partenaires.

Dans cette perspective, le secrétaire général et président To Lam a souligné plusieurs orientations. Les deux pays doivent d’abord maintenir la dynamique de leurs relations et établir une base politique stable et durable, à la hauteur de leur partenariat stratégique global. Le Vietnam est prêt à renforcer avec les États-Unis les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, à améliorer l’efficacité des mécanismes de dialogue et à traiter de manière appropriée leurs divergences. La coopération en matière de défense et de sécurité doit également continuer à se développer en fonction des besoins, des capacités, des politiques et des intérêts de chaque partie, contribuant à la paix et à la stabilité régionales.

Le dirigeant vietnamien a appelé à approfondir la coopération économique, commerciale et d’investissement afin de créer de nouvelles valeurs. Les deux pays disposent de complémentarités en matière de marchés, de ressources et de technologies, qui peuvent être transformées en opportunités commerciales, en emplois et en avantages concrets pour les entreprises, les agriculteurs, les travailleurs et les consommateurs des deux pays.

Le Vietnam accorde de l’importance aux préoccupations américaines concernant la balance commerciale, l’accès aux marchés, l’origine des marchandises, la propriété intellectuelle et la sécurité des chaînes d’approvisionnement, et se tient prêt à en discuter. Il souhaite également garantir un environnement commercial stable et prévisible et faciliter l’accès réciproque aux biens, aux services et aux investissements.

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam et les délégués. Photo: VNA

Il a par ailleurs souligné que les sciences, les technologies et l’innovation devaient devenir de nouveaux moteurs des relations bilatérales. Les deux pays devraient notamment renforcer la formation d’ingénieurs spécialisés dans les semi-conducteurs et d’experts en intelligence artificielle, développer les liens entre universités, instituts de recherche et entreprises et renforcer la capacité des entreprises vietnamiennes à participer aux chaînes d’approvisionnement technologiques.

Le Vietnam poursuivra ses efforts pour perfectionner son cadre institutionnel, protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, renforcer la protection de la propriété intellectuelle, la sécurité des données et la cybersécurité, tout en veillant à la cohérence de la mise en œuvre des politiques et à un règlement rapide des difficultés rencontrées par les entreprises.

Il a également insisté sur la nécessité de préserver la valeur particulière des relations Vietnam-États-Unis, forgée par le processus de guérison et de réconciliation. Le Vietnam continuera de coopérer activement aux recherches des militaires américains portés disparus pendant la guerre. Il souhaite également que les États-Unis poursuivent leur soutien au traitement de la dioxine, au déminage et à l’aide aux personnes handicapées, ainsi qu’au partage d’archives et d’informations de guerre et au soutien aux analyses ADN dans le cadre de la "campagne des 500 jours et nuits" consacrée à la recherche, au rapatriement et à l’identification des restes des martyrs vietnamiens.

Le dirigeant vietnamien a appelé les deux pays à renforcer leur coordination aux niveaux régional et mondial et à contribuer ensemble à la paix, à la coopération et au développement.

En réponse à une question sur la politique extérieure du Vietnam à l’égard des autres pays, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a affirmé que le Vietnam restait attaché à une politique étrangère indépendante, autonome et résiliente, fondée sur la paix, l’amitié, la coopération et le développement, ainsi qu’à la multilatéralisation et à la diversification de ses relations extérieures. Le Vietnam entend être un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale.

Concernant la "campagne des 500 jours et nuits", il a indiqué que le travail de recherche, de rapatriement et d’identification des restes des martyrs restait considérable et devenait de plus en plus difficile. Grâce au soutien de la population, des anciens combattants et de partenaires étrangers, des premiers résultats ont toutefois été obtenus. Le Vietnam considère que ces recherches doivent être menées avec urgence, car tout retard les rend plus complexes et risque de faire perdre des opportunités.

Il a également présenté les politiques de développement mises en œuvre par le Vietnam ces dernières années et les orientations du pays pour les années à venir. -VNA