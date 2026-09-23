Le général Nguyen Trong Nghia rend hommage aux anciens experts militaires biélorusses

Minsk (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Biélorussie, le 22 septembre, le général d’armée Nguyen Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), chef du Département général de politique de l’Armée populaire du Vietnam, a déposé une gerbe au Monument de la Victoire dans la capitale Minsk.

Il a également visité le Musée d’histoire de la Grande Guerre nationale de Biélorussie, avant de rencontrer d’anciens militaires et experts biélorusses ayant apporté leur aide au Vietnam.

Lors de cette rencontre, le général Nguyen Trong Nghia a exprimé son émotion et sa joie de retrouver ces amis internationaux qui avaient partagé les difficultés du peuple vietnamien et lui avaient apporté une aide directe durant les années les plus difficiles de la résistance contre l’armée américaine.

Soulignant que le peuple vietnamien reste profondément attaché au devoir de reconnaissance envers ceux qui l’ont aidé, le général a affirmé que l’aide sincère ainsi que les sacrifices consentis par les anciens experts militaires soviétiques, dont ceux originaires de Biélorussie, constituent à jamais un bien précieux et un symbole éclatant de la solidarité internationale.

En hommage à cette profonde solidarité, la Commission militaire centrale et le ministère vietnamien de la Défense ont construit, en août 2025, un monument dédié à l’amitié et à la solidarité Vietnam-Union soviétique au Musée d’histoire militaire du Vietnam.

S’inscrivant dans la continuité d’une longue tradition d’amitié et des résultats obtenus lors de la visite d’État du secrétaire général du PCV, To Lam, en Biélorussie en mai 2025, à l’occasion de laquelle les relations entre les deux pays ont été élevées au niveau de partenariat stratégique, le général Nguyen Trong Nghia a réaffirmé que l’Armée et le peuple vietnamiens accordent de l’importance à la consolidation et au développement de ces relations.

Compte tenu de l’âge avancé de nombreux anciens experts biélorusses, il a indiqué que la partie vietnamienne organisera prochainement davantage de visites et maintiendra des contacts réguliers avec eux. Il a également invité les anciens experts à continuer de partager des documents, photographies et souvenirs de guerre, et à participer à des enregistrements et entretiens destinés à être présentés au Musée d’histoire militaire du Vietnam. Cette démarche doit contribuer à préserver et transmettre aux générations futures la mémoire de l’amitié fidèle et durable entre les peuples et les armées des deux pays. -VNA

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