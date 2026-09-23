Politique

Un avion militaire australien achemine un hôpital de campagne vietnamien vers le Soudan du Sud

Le 23 septembre à Hanoï, un avion de transport militaire C-17 de la Force aérienne royale australienne a acheminé l’Hôpital de campagne de niveau 2 n°8 du Vietnam vers le Soudan du Sud, où il prendra part à la mission de maintien de la paix des Nations Unies.

Le général de corps d’armée Le Quang Dao, chef d’état-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam, et des responsables des unités posent pour une photo avec les cadres et militaires avant leur départ pour une mission internationale. Photo: VNA
Le général de corps d’armée Le Quang Dao, chef d’état-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam, et des responsables des unités posent pour une photo avec les cadres et militaires avant leur départ pour une mission internationale. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 23 septembre au matin, un avion de transport militaire C-17 de la Force aérienne royale australienne est arrivé à Hanoï pour acheminer l’Hôpital de campagne de niveau 2 n°8 du Vietnam au Soudan du Sud, où il participera à la mission de maintien de la paix des Nations Unies. Ce départ intervient un jour après la cérémonie de départ organisée par le ministère vietnamien de la Défense.

Composé de 63 militaires issus de différentes régions militaires, corps d’armée, hôpitaux militaires, du Département vietnamien des opérations de maintien de la paix et d’autres unités des forces armées, l’Hôpital de campagne de niveau 2 n°8 remplacera l’Hôpital de campagne de niveau 2 n°7 au sein de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS), à Bentiu.

Dans le cadre de leur préparation, tous les cadres et personnels de l’unité ont achevé des formations en matière politique, militaire, logistique et technique, ainsi que des formations spécialisées en médecine de campagne et sur les opérations de maintien de la paix de l’ONU. Ils ont également bénéficié d’une formation approfondie en anglais et de formations spécialisées avec le concours de partenaires internationaux, notamment en traumatologie d’urgence (ITLS), en évacuation médicale aérienne (AMET), en prévention et réponse aux violences sexuelles liées aux conflits (CRSV), en droit international humanitaire (DIH) et en identification des engins explosifs (EOI).
Avant leur départ, le général de corps d’armée Le Quang Dao, chef d’état-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam, a demandé aux membres de l’unité de faire preuve d’un esprit de solidarité et de responsabilité, de respecter strictement la discipline militaire et les règlements de l’ONU, d’accomplir leurs missions professionnelles avec efficacité et d’assurer leur sécurité. Il les a également exhortés à préserver et à promouvoir l’image des "soldats de l’Oncle Hô" et à contribuer au renforcement de la position et du prestige du Vietnam sur la scène internationale.

Après l’arrivée de l’Hôpital de campagne n°8 au Soudan du Sud et l’achèvement de la passation de responsabilités, l’Hôpital de campagne n°7 devrait regagner le Vietnam le 25 septembre, au terme d’une année de mission au sein de la MINUSS.

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Les cadres et militaires de l’Hôpital de campagne de niveau 2 n°8 partent pour une mission internationale. Photo: VNA

À cette occasion, l’Australie continue de soutenir le Vietnam dans le transport de ses militaires et des équipements médicaux vers le Soudan du Sud, en mobilisant l’un de ses principaux avions de transport militaire, le C-17 Globemaster III, également considéré comme l’un des plus grands avions de transport militaire au monde.

L’Australie possède une longue expérience en matière de maintien de la paix de l’ONU. Depuis que le Vietnam a commencé à participer aux opérations de maintien de la paix, Canberra a à plusieurs reprises mobilisé des avions de transport militaire pour acheminer vers le Soudan du Sud les militaires et les équipements des hôpitaux de campagne vietnamiens, ainsi que pour rapatrier les personnels ayant achevé leur mission. En juillet 2025, le Vietnam et l’Australie ont signé un plan triennal de mise en œuvre de leur accord de partenariat dans le domaine du maintien de la paix.

Après plus de 12 ans de participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, le Vietnam a déployé plus de 1 600 militaires et près de 100 policiers dans différentes missions et au siège des Nations Unies. À travers le déploiement de ses hôpitaux de campagne de niveau 2 et de ses unités du génie, les forces vietnamiennes de maintien de la paix ont progressivement démontré leurs capacités professionnelles, leur discipline et leur sens des responsabilités, accomplissant avec succès les missions qui leur ont été confiées. -VNA

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