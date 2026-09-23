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Le dirigeant To Lam appelle à renforcer la recherche des Vietnamiens portés disparus pendant la guerre

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a appelé les entreprises américaines à renforcer leur soutien à la recherche, au rapatriement et à l’identification des restes des soldats vietnamiens tombés au combat, notamment grâce aux archives et aux technologies génétiques.

Le dirigeant To Lam rencontre le Conseil des affaires États-Unis–ASEAN et des entreprises américaines. Photo : VNA
Le dirigeant To Lam rencontre le Conseil des affaires États-Unis–ASEAN et des entreprises américaines. Photo : VNA

New York (VNA) – Dans le cadre de sa participation au débat général de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies et de ses activités bilatérales aux États-Unis, le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a rencontré, le 23 septembre (heure locale), le Conseil des affaires États-Unis–ASEAN (USABC) et des entreprises américaines, et s’est informé de la mise en œuvre de l’Initiative de recherche des Vietnamiens portés disparus pendant la guerre (VWAI).

Il a souligné que, plus d’un demi-siècle après la guerre, le Vietnam et les États-Unis avaient surmonté ensemble les douleurs du passé, progressivement instauré la confiance, élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral et fait de celles-ci un modèle dans les relations internationales. Dans ce parcours, la coopération dans la réparation des séquelles de la guerre constitue un symbole vivant d’humanité, de tolérance et de détermination à cicatriser ensemble les blessures de l’histoire, à renforcer la confiance et à se tourner vers l’avenir.

Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié la bonne volonté et les efforts du gouvernement, des organisations, des entreprises et du peuple américains pour aider le Vietnam à réparer les séquelles de la guerre, notamment dans la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des soldats tombés au combat. Il a salué le rôle actif et proactif de l’USABC dans la mobilisation de la communauté d’affaires américaine afin de fournir des ressources, des équipements, des technologies et une expertise technique à la VWAI, ainsi que le rôle actif du Vietnam Center and Archive Sam Johnson de la Texas Tech University dans la recherche et l’analyse de documents.

Il a affirmé que le Vietnam continuerait à coopérer pleinement avec les États-Unis dans la recherche des militaires américains portés disparus pendant la guerre, comme il le fait depuis plus d’un demi-siècle, dans un esprit humanitaire et de solidarité, conformément à la politique constante du Vietnam visant à œuvrer avec les États-Unis à la cicatrisation des blessures de la guerre.

Le leader du Parti et le chef d'État vietnamien a souligné que la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des soldats tombés au combat constituaient une politique majeure et constante du Parti et de l’État. À ce jour, environ 175 000 restes de soldats tombés au combat n’ont pas encore été retrouvés et les informations concernant près de 300 000 tombes de soldats restent à identifier.

Le dirigeant To Lam a demandé à l’USABC de renforcer son rôle de passerelle et de mobiliser ses entreprises membres ainsi que le secteur privé américain pour partager les documents, informations et objets personnels utiles aux recherches. Il a également demandé de contribuer au renforcement des capacités en matière d’expertise ADN, notamment en fournissant des systèmes NGS, des fournitures et des réactifs spécialisés afin de permettre aux laboratoires vietnamiens de fonctionner à pleine capacité.

Les représentants de l’USABC et des entreprises américaines ont présenté au dirigeant To Lam les résultats obtenus et les orientations de mise en œuvre de la VWAI. La communauté d’affaires a mobilisé des équipements, des technologies et des ressources financières, et coopéré avec le Vietnam Center and Archive Sam Johnson pour collecter, numériser, vérifier et partager des documents datant de la guerre. Elle a également contribué au renforcement des capacités en matière de gestion des données, de recherche, d’expertise ADN et d’identification des militaires vietnamiens dont on a perdu la trace ou qui ont disparu pendant la guerre.

Soulignant la profonde portée humanitaire et réconciliatrice de la VWAI, l’USABC s’est engagée à continuer de jouer un rôle central en mobilisant la participation des entreprises technologiques, du secteur privé, des milieux de la recherche et des anciens combattants américains, afin de contribuer à permettre à davantage de familles vietnamiennes de retrouver des informations sur leurs proches, de cicatriser les blessures de la guerre, de renforcer la confiance et de consolider les relations entre les deux pays. - VNA

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