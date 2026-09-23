Les hôtels de Hanoï cherchent de nouvelles sources de demande face à la hausse des arrivées



Hanoï, 23 septembre (VNA) – Le secteur touristique de Hanoï poursuit sa croissance, mais l’augmentation de l’offre hôtelière, notamment dans le segment haut de gamme, incite les établissements à rechercher de nouvelles sources de demande et à encourager les séjours plus longs afin d’améliorer leur efficacité opérationnelle.



Plutôt que de miser uniquement sur la hausse du nombre de visiteurs, le marché de l’hébergement à Hanoï dispose encore d’un potentiel de croissance grâce aux voyageurs d’affaires, au tourisme MICE (réunions, voyages de motivation, congrès et expositions) et au développement de nouveaux produits touristiques. La capacité à inciter les visiteurs à prolonger leur séjour, à augmenter le nombre de nuitées et à accroître les recettes tirées des services annexes sera déterminante à mesure que de nouvelles capacités d’hébergement arriveront sur le marché.



Des experts de Savills Vietnam ont cité des données des deux premiers trimestres, selon lesquelles la capitale a accueilli 18,01 millions de visiteurs, soit une hausse de 15,7 % sur un an, tandis que les recettes touristiques totales ont progressé de 19,1 %, atteignant 74.230 milliards de dôngs (2,85 milliards de dollars). Le taux d’occupation hôtelier moyen s’est établi à 65,64 %, selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.



Au seul deuxième trimestre, Savills Vietnam a relevé un taux d’occupation d’environ 70 % dans les 65 hôtels étudiés, représentant un total de 10.967 chambres. La demande provenait principalement de trois groupes de clientèle : les touristes de loisirs, les voyageurs d’affaires et les participants à des événements MICE. Ces chiffres montrent qu’il existe encore une marge de progression du taux d’occupation, alors même que le nombre de visiteurs continue d’augmenter. L’enjeu consiste donc non seulement à attirer davantage de touristes, mais aussi à convertir cette hausse des arrivées en demande effective d’hébergement.



Cette question deviendra d’autant plus importante que l’offre continuera de s’étoffer. Selon Savills, quelque 1.900 chambres issues de six projets devraient être mises sur le marché hanoïen en 2026, dont cinq relevant du segment cinq étoiles. Cette nouvelle offre contribuera à améliorer la qualité des établissements et leur capacité de service, mais accentuera également la concurrence pour attirer la clientèle, maintenir les taux d’occupation et préserver les tarifs des chambres.



Dans le segment haut de gamme, cette pression est plus forte, les clients disposant d’un choix plus large. L’efficacité opérationnelle dépendra donc de la capacité des établissements à différencier leurs produits et services et à attirer des segments de clientèle à fort pouvoir d’achat.



Une piste de croissance consiste notamment à prolonger la durée de séjour des visiteurs plutôt qu’à chercher uniquement à en augmenter le nombre. Hanoï vise à porter la durée moyenne de séjour à 2,5-3,5 jours d’ici 2030, tout en faisant passer la part des dépenses nocturnes à 25-30 % des dépenses touristiques totales. Si cet objectif est atteint, il pourrait générer une demande supplémentaire importante en matière d’hébergement, tout en ouvrant davantage de perspectives de croissance pour la restauration, les loisirs et les autres services hôteliers annexes.



Le développement de nouveaux produits touristiques, la mise en réseau de plusieurs destinations et l’élargissement de l’offre d’activités nocturnes pourraient inciter les visiteurs à prolonger leur séjour. Les expériences culturelles, historiques, patrimoniales et culinaires, ainsi que les activités de divertissement, offrent non seulement des raisons supplémentaires de rester plus longtemps, mais créent également davantage d’occasions de dépenses pour les visiteurs.



Selon Tran Thi Thu Huyen, de la Faculté du tourisme et de l’hôtellerie de l’Université d’économie et de technologie pour les industries, le tourisme MICE constitue un segment à forte valeur ajoutée. Hanoï dispose de nombreux atouts pour le développer, notamment grâce à son offre d’hébergement haut de gamme, à son patrimoine culturel et à sa connectivité internationale.



Matthew Powell, directeur de Savills Hanoi, a indiqué que le plan directeur de la capitale, élaboré avec une vision à cent ans, devrait permettre de créer de nouvelles destinations en dehors du centre historique, contribuant ainsi à mieux répartir les flux de visiteurs et à élargir le potentiel de développement du marché de l’hébergement. -VNA

Nguyễn Thị Vân Hà