Quang Ninh s’apprête à accueillir une vague de paquebots internationaux pour cette saison

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Quang Ninh (VNA) - La province de Quang Ninh s’attend à accueillir quelque 70 navires de croisière internationaux transportant à leur bord plus de 100.000 voyageurs au cours de la saison 2026, s’imposant désormais comme une escale incontournable pour les croisiéristes du monde entier.

Selon le calendrier d’exploitation pour 2026, le port international de croisière de Ha Long s’apprête à accueillir une vague continue de paquebots internationaux. Les autorités locales attendent ainsi des voyageurs en provenance de marchés clés tels que les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et la Chine, ainsi que de nombreuses autres nations européennes.

Au cours des sept premiers mois de l’année, le port international de croisière de Ha Long a enregistré 45 escales de navires de croisière, soit une hausse de 22% en glissement annuel. Une trentaine d’escales supplémentaires sont attendues d’ici la fin de l’année, portant le total annuel à environ 75.​

Le programme des croisières s’étend sur toute l’année, les derniers mois devant rester une période de forte affluence. La taille des navires varie également considérablement, allant de bateaux transportant quelques centaines de passagers à ceux ayant une capacité de plus de 2.000 personnes.

​Le 19 août, le port international de croisière de Ha Long a accueilli pour la première fois l’Adora Magic City, en provenance de Shenzhen (Chine). Ce colosse des mers a débarqué près de 4.500 passagers et membres d’équipage au cœur de la province de Quang Ninh. Avec sa capacité maximale impressionnante de 5.246 passagers, il figure parmi les plus grands navires de croisière à avoir jamais fait escale dans la célèbre baie de Ha Long.

​Le retour des géants des mers offre à la province une occasion en or d’intégrer durablement les circuits internationaux d’envergure, mettant ainsi ses joyaux patrimoniaux à la portée de flux massifs de voyageurs. Selon le portail officiel de Quang Ninh, cette stratégie repose sur une synergie forte : en connectant directement les infrastructures portuaires aux multiples attractions et services locaux, les opérateurs maximisent le temps de séjour des visiteurs. Résultat, les croisiéristes profitent d’une immersion prolongée pour explorer la région, ce qui promet de doper significativement les retombées économiques locales.​

Élargissement des marchés et diversification des expériences de croisière

​Quang Ninh place le tourisme de croisière au cœur de sa stratégie pour doper ses arrivées internationales. Ce marché spécifique, caractérisé par des escales de courte durée mais des volumes de passagers massifs, impose un défi logistique majeur aux autorités locales. Pour capter pleinement ce flux de croisiéristes à haut potentiel, la province doit aligner des infrastructures portuaires de premier plan avec une organisation millimétrée, garantissant une fluidité parfaite des excursions, des transports, des services et de la sécurité des voyageurs.

​Les agences de voyages s’adaptent au pas de course, multipliant les programmes sur mesure, calés sur les horaires des navires. Au cœur de cette stratégie : un condensé d’incontournables, combinant la majestueuse baie de Ha Long, le complexe moderne musée-bibliothèque de Quang Ninh, ainsi que des immersions express dans la culture, la gastronomie et le shopping local.

​Pour élargir les horizons des voyageurs sans perdre de temps, les opérateurs ont également renforcé les liaisons vers les complexes balnéaires de Tuân Châu ou de Vân Dôn. Surtout, Quang Ninh a mis en place des excursions courtes, d’une durée de quatre à six heures, pour s’adapter au temps limité dont disposent les croisiéristes à terre.​

La province diversifie ses marchés touristiques en ciblant la clientèle haut de gamme européenne et américaine. Alors que l’Asie du Nord-Est représentait traditionnellement le flux principal de passagers sur de grands navires, les autorités locales réorientent leur stratégie. Elles visent désormais des croisiéristes à fort pouvoir d’achat, particulièrement attirés par le tourisme patrimonial.​

Cette nouvelle dynamique s’illustre par l’accueil de paquebots de luxe, tels que le Celebrity Solstice, un habitué des traversées transocéaniques de prestige, le Seabourn Encore, réputé pour son positionnement ultra-luxe et intimiste, ou encore le Jacques Cartier, un navire de la compagnie Ponant dédié aux expéditions raffinées.​

Touristes au port international de croisière de Ha Long le 1er janvier 2026. Photo : VNA

​En début d’année, le Celebrity Solstice a amené plus de 3.000 passagers européens, américains, australiens et canadiens au port international de croisière de Ha Long. Durant les vacances du Nouvel An lunaire, le Seabourn Encore, le Piano Land, le Jacques Cartier et l’Adora Mediterranea ont successivement conduit des milliers de visiteurs internationaux à Ha Long.

​En combinant l’accueil de paquebots géants venus d’Asie et de compagnies de croisières premium ciblant les marchés européen et américain, la province diversifie sa clientèle. Cette double dynamique permet non seulement d’augmenter le volume des arrivées, mais aussi d’élever significativement la qualité des visiteurs internationaux.​

Grâce à ses atouts infrastructurels, le port international de croisière de Ha Long peut accueillir simultanément deux grands navires de croisière, avec une capacité d’environ 10.000 passagers par jour. Cela offre à Quang Ninh une base pour renforcer sa capacité à recevoir d’importants groupes de passagers dans le cadre d’itinéraires de croisière internationaux.

Parallèlement à l’augmentation du nombre d’escales, Quang Ninh cherche à améliorer la qualité des opérations de croisière en développant de nouveaux produits et en renforçant les liaisons entre le port et les sites touristiques, les services, les zones commerciales et les complexes de villégiature. Cette approche vise à optimiser le temps limité dont disposent les croisiéristes à terre tout en favorisant une meilleure répartition des visiteurs sur l’ensemble des zones touristiques de la province.

Au cours des huit premiers mois de 2026, Quang Ninh a accueilli près de 17,1 millions de visiteurs, soit une hausse de 6% en glissement annuel. Le nombre de visiteurs ayant passé au moins une nuit sur place a atteint près de 6,6 millions, tandis que les recettes touristiques ont dépassé les 51.000 milliards de dôngs.

La province poursuit ses efforts pour les derniers mois de l’année, avec pour objectif d’atteindre plus de 23 millions de visiteurs et de générer des recettes touristiques supérieures à 70.000 milliards de dôngs.

​Dans ce contexte, les croisiéristes contribuent non seulement à accroître le nombre de visiteurs internationaux, mais créent également des opportunités pour les entreprises locales dans les secteurs du tourisme, des transports, de la restauration, du commerce et d’autres services.​

Le maintien d’un calendrier de croisières stable, associé à la préparation des ressources humaines et des services en vue de la haute saison de fin d’année, sera essentiel pour permettre à Quang Ninh de tirer un meilleur parti de ce segment de visiteurs internationaux. - VNA

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