Hô Chi Minh-Ville : le tourisme MICE en pilier stratégique du développement

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville a réaffirmé sa volonté de faire du tourisme MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) un produit touristique stratégique majeur, non seulement comme source de recettes à forte valeur ajoutée, mais aussi comme vecteur de commerce, d’investissement, de transfert de connaissances et de technologies, ainsi que de rayonnement culturel.

Cette orientation s'inscrit dans la mise en œuvre de la résolution n° 26-NQ/TW du Bureau politique, qui ambitionne de transformer le tourisme vietnamien en un secteur économique de pointe d'ici 2030, avec la mégapole du Sud comme l'un des trois principaux pôles de croissance du pays.

Pour concrétiser cette ambition, la municipalité adopte une approche globale qui ne se limite plus à attirer des groupes de touristes ou des événements internationaux, mais vise aussi à créer de la valeur sur les plans économique, commercial et de l’investissement, à favoriser le développement des connaissances et à renforcer la marque de la destination.

L’adoption de la résolution n° 62/2025/NQ-HDND par le Conseil populaire municipal marque à cet égard une étape importante, en mettant en place des politiques de soutien et en renforçant la stabilité institutionnelle nécessaire à l’attraction de délégations internationales de haut niveau et de grands événements.

Selon Pham Huy Binh, directeur du Service municipal du Tourisme, le MICE concerne une clientèle à fort pouvoir de dépense et séjournant plus longtemps, notamment une clientèle hautement qualifiée. La Résolution n° 62/2025 vise notamment à encourager les entreprises à répondre aux besoins de cette clientèle et à être en mesure d’accueillir des groupes de 500 à 1 000 personnes. En tant que tourisme d’affaires, le MICE nécessite des infrastructures adaptées aux activités professionnelles et une offre touristique diversifiée.

Pour faire du MICE un produit stratégique, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme d’élaborer rapidement une orientation nationale pour le développement du MICE, ainsi que de proposer des mécanismes et politiques suffisamment compétitifs pour attirer les grands organisateurs et groupes MICE mondiaux. Il est également appelé à développer des pôles MICE ciblés, reliés aux infrastructures stratégiques et dotés de complexes de conférences et d’expositions répondant aux normes internationales.

Les acteurs concernés sont invités à associer le MICE à la culture, au patrimoine, à la gastronomie, à l’économie nocturne, au tourisme maritime et insulaire ainsi qu’au tourisme de santé, afin d’en accroître la valeur. Il s’agit également de passer d’une promotion isolée à la mise en réseau des destinations, de l’attente des événements à une démarche proactive d’accueil, et de la simple organisation d’événements à la construction d’une marque événementielle de portée régionale et internationale. Le ministère est en outre appelé à élaborer rapidement des normes pour un "MICE vert" conformes aux standards internationaux, à promouvoir l’utilisation de l’IA, des données et des plateformes numériques, et à développer des ressources humaines professionnelles ainsi que des entreprises compétitives, afin de renforcer leur participation à la chaîne de valeur régionale et mondiale du MICE.

Hô Chi Minh-Ville doit continuer à jouer un rôle pionnier et s’efforcer de devenir un centre MICE hautement compétitif dans la région, a-t-elle ajouté.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra prend la parole lors du forum sur le thème «Le tourisme MICE à la nouvelle ère». Photo : VNA

Du point de vue des entreprises, Tran The Dung, directeur général de Vietluxtour, souligne que l’organisation de grands groupes MICE nécessite de standardiser une chaîne d’approvisionnement verte. L’entreprise privilégie ainsi des partenaires – hôtels, restaurants et sites touristiques – répondant aux normes environnementales et a numérisé à 100 % les procédures d’enregistrement et les documents tout au long du séjour. Ces solutions intelligentes lui permettent d’organiser des groupes MICE flexibles et haut de gamme.

Un représentant du Parc historique et culturel national de Hô Chi Minh-Ville a précisé que la résolution n° 26-NQ/TW fixe clairement l’objectif de passer d’un modèle de développement fondé sur la quantité à une approche privilégiant la qualité, de valoriser les expériences culturelles et historiques propres à chaque site et d’accélérer la transformation numérique ainsi que la croissance verte, afin de préserver les écosystèmes et de construire un environnement touristique durable.

Selon Nguyen Loc Ha, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, faire du MICE un nouveau moteur de croissance exige une étroite coordination entre les autorités, les entreprises, les organisations internationales et les acteurs de la chaîne touristique. Il importe surtout de passer de l’attraction de visiteurs par les événements à la construction d’une marque de destination MICE, et d’une concurrence isolée à une coopération permettant d’élargir les marchés. -VNA