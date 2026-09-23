Économie

Le Vietnam, hôte pour la première fois du Forum asiatique des valeurs mobilières

Le Vietnam accueillera pour la première fois, du 30 septembre au 3 octobre à Hanoï, l’Assemblée générale annuelle du Forum asiatique des valeurs mobilières, avec une session spécialement consacrée au marché vietnamien.

Conférence de presse sur la 31e Assemblée générale annuelle du Forum asiatique des valeurs mobilières. Photo: VNA
Conférence de presse sur la 31e Assemblée générale annuelle du Forum asiatique des valeurs mobilières. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La 31e Assemblée générale annuelle du Forum asiatique des valeurs mobilières (31st Asia Securities Forum Annual General Meeting - ASF AGM 31) se tiendra du 30 septembre au 3 octobre à Hanoï, a annoncé le 23 septembre Pham Phu Khoi, secrétaire général de l'Association du marché obligataire du Vietnam (Vietnam Bond Market Association - VBMA).

Ce sera la première fois que le Vietnam accueillera cet événement, qui proposera une session spécialement consacrée au marché vietnamien.

Hoang Hai Anh, vice-présidente et secrétaire générale de l'Association des entreprises de valeurs mobilières du Vietnam (Vietnam Association of Securities Business - VASB), a indiqué que les débats porteraient sur les grands enjeux qui influencent les marchés de capitaux en Asie. Les participants échangeront notamment sur les perspectives des marchés boursiers, les mouvements de capitaux, le développement durable des marchés de capitaux, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), la finance verte, la transformation numérique et l'intelligence artificielle.

Lors de la session consacrée aux perspectives des marchés boursiers asiatiques, les délégués examineront les récentes évolutions des marchés, l'impact des politiques monétaires et commerciales ainsi que les mouvements de capitaux à l'échelle mondiale.

Les critères ESG et la finance verte occuperont également une place importante dans les débats. Les discussions porteront notamment sur l'harmonisation des normes ESG nationales avec les standards internationaux et sur leur mise en œuvre concrète.

L'impact de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle sur les marchés de capitaux, ainsi que les nouveaux risques technologiques qui en découlent, sera également abordé.

Une session spéciale consacrée au Vietnam, intitulée « Investir au Vietnam - Prendre son essor dans une nouvelle ère », se tiendra dans l'après-midi du 2 octobre. Elle réunira des représentants d'institutions financières internationales, d'associations boursières régionales, des experts et des dirigeants d'entreprises vietnamiennes. Les échanges porteront sur deux axes principaux : les moyens de mobiliser des capitaux pour le Vietnam dans cette nouvelle phase de développement et le rôle du marché boursier dans la mobilisation des ressources au service de l'économie.

L'organisation de l’ASF AGM 31 intervient alors que le marché boursier vietnamien poursuit son intégration internationale, FTSE Russell ayant reclassé le Vietnam de marché frontière à marché émergent secondaire (Secondary Emerging Market).

L’événement offrira également aux acteurs vietnamiens et à leurs partenaires régionaux l'occasion d'échanger leurs expériences en matière de développement des marchés boursier et obligataire, de finance verte, d'ESG, de transformation numérique et de reclassement du marché. -VNA

#Forum des marchés boursiers d'Asie #ASF AGM 31 #CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10
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