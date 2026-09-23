Petrolimex et Sun Group scellent un partenariat stratégique pour l’APEC 2027

Hanoi (VNA) – Le Groupe pétrolier national du Vietnam (Petrolimex) et Sun Group ont signé mercredi 22 septembre un accord de coopération stratégique, établissant un cadre pour la mutualisation de leurs ressources dans les secteurs de l’énergie, de la pétrochimie, des infrastructures d’énergie verte, de la finance, de la banque, de l’assurance, du commerce, des services et d’autres projets conjoints.



Petrolimex a également signé un accord de coopération stratégique distinct avec la National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) dans les domaines de la finance et de la banque, tandis que Petrolimex Aviation et Sun PhuQuoc Airways ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération en matière de carburant d’aviation.



L’accord entre Petrolimex et Sun Group s’articule autour de trois axes : la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement énergétique intégrée couvrant les secteurs du pétrole, de la pétrochimie, du gaz, du carburant aéronautique et des infrastructures d’énergie verte ; la maximisation de la valeur grâce à une coopération dans les domaines de la finance, de la banque et de l’assurance ; et la création d’un écosystème client commun englobant les services, le commerce et les paiements, tout en tirant parti de leurs marques et plateformes numériques respectives.



Dans le secteur de l’énergie, Petrolimex et ses filiales étudieront des modalités d’approvisionnement stables et à long terme pour soutenir l’investissement, la construction et l’exploitation des projets de Sun Group. Les deux parties exploreront également les moyens permettant aux clients, partenaires et employés d’utiliser les produits et services des deux écosystèmes.



En matière d’énergie verte, les groupes prévoient d’étudier des solutions d’efficacité énergétique, des bornes de recharge pour véhicules électriques, des installations solaires en toiture et des systèmes énergétiques intégrés sur les sites des projets de Sun Group, Phu Quôc étant le site prioritaire pour le déploiement de modèles pilotes.



En particulier, Petrolimex et Sun Group ont convenu d’étendre leur coopération à l’échelle du groupe dans le domaine des carburants d’aviation durables (SAF) et d’étudier conjointement des moyens de réduire les émissions ainsi que de faire progresser la transition énergétique dans le secteur aérien.



Cette collaboration repose sur une participation volontaire, l’égalité et l’avantage mutuel, en adéquation avec les besoins et les capacités de chaque partie. Les projets spécifiques seront évalués au cas par cas, en fonction des conditions commerciales, des exigences légales et des processus d’approbation propres à chaque partie.



Dans le cadre de cet accord global, Sun PhuQuoc Airways et Petrolimex Aviation poursuivront le développement de leur coopération en matière d’approvisionnement en carburant aéronautique et étudieront le développement d’infrastructures de carburant dans les aéroports, transformant ainsi le partenariat aérien élargi entre Petrolimex et Sun Group en projets concrets.



En vertu de l’accord conclu entre Petrolimex et NCB, la banque proposera des solutions financières visant à optimiser l’efficacité du capital et la trésorerie, ainsi que des produits bancaires assortis de conditions préférentielles, incluant des avantages haut de gamme via l’écosystème Sun Group-NCB-Visa.



NCB s’est engagée à privilégier l’allocation de capitaux et les solutions de crédit pour les projets du secteur pétrolier menés par Petrolimex et ses filiales en partenariat avec Sun Group ; cette initiative devrait soutenir les projets des deux groupes et créer de la valeur au sein de l’écosystème formé par Sun Group, NCB et Petrolimex.



Phu Quôc figure parmi les sites prioritaires pour Petrolimex et Sun Group, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement énergétique, le carburant aéronautique, les infrastructures d’énergie verte ainsi que les services de soutien au tourisme et à l’aviation.



Ce partenariat intervient alors que le Vietnam se prépare à accueillir l’APEC 2027, Phu Quôc a d'ailleurs été sélectionnée pour abriter la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC. La combinaison du réseau d’approvisionnement, de distribution et de logistique de Petrolimex avec l’écosystème de Sun Group — englobant les infrastructures, l’aviation, le tourisme et les services — devrait apporter des ressources supplémentaires pour les préparatifs et les opérations sur place.



Selon les deux groupes, des modèles de coopération efficaces seront étudiés en vue d’une extension à d’autres sites appropriés, en particulier dans les domaines de l’énergie, de l’aviation, du tourisme, des services et de la transition verte. – VNA



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