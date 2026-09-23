Politique

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA
Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

New York (VNA) - Le 23 septembre au matin (heure locale), au siège de l’ONU à New York, le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, a eu une entrevue avec Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix.

Jean-Pierre Lacroix a salué la politique de soutien ainsi que la participation active et efficace du Vietnam aux opérations de maintien de la paix de l’ONU ces dernières années. Il a également salué les engagements pris par le Vietnam en vue de réaliser les objectifs et indicateurs fixés par l’ONU, notamment l’augmentation de la proportion de femmes militaires participant aux opérations de maintien de la paix.

Phan Van Giang a hautement apprécié l’accompagnement de l’ONU au Vietnam au cours des 49 dernières années, depuis l’adhésion du Vietnam à l’organisation. Il a souligné le rôle particulièrement important et incontestable de l’ONU dans l’élaboration du droit international, le maintien de la paix, la prévention des conflits et la réponse aux défis mondiaux.

Il a affirmé que le Vietnam poursuivait de manière constante une politique étrangère indépendante et autonome, fondée sur la paix, la coopération et le développement, et qu’il était un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale. En tant que membre actif et responsable, le Vietnam respecte toujours la Charte, les résolutions et les programmes d’action de l’ONU.

Dans les domaines de la défense et de la sécurité, le Vietnam participe activement aux efforts communs de l’ONU pour relever les défis de sécurité non traditionnels, contribuant au maintien de la paix et de la sécurité régionales et internationales, notamment à travers les opérations de maintien de la paix de l’ONU, le désarmement et la lutte contre la criminalité transnationale.

Le général d’armée Phan Van Giang a souhaité que, dans les temps à venir, l’ONU continue de soutenir et d’aider le Vietnam à élargir sa participation aux opérations de maintien de la paix, tant en termes de formes que d’ampleur du déploiement.

Partageant cette position, Jean-Pierre Lacroix a affirmé que l’ONU soutenait le Vietnam et était prête à l’aider à renforcer ses capacités afin qu’il puisse apporter une contribution encore plus importante aux opérations de maintien de la paix. - VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #ONU #Vietnam #maintien de la paix #Jean-Pierre Lacroix #défense #sécurité internationale
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam prononce un discours à la FPA. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam prononce un discours à l'Association de politique étrangère

À New York, le 22 septembre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a prononcé un discours sur les orientations politiques à la Foreign Policy Association (FPA), mettant en avant les responsabilités des pays face aux mutations mondiales ainsi que les orientations visant à approfondir le partenariat stratégique global Vietnam-États-Unis.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm (à droite) serre la main du secrétaire par intérim de la Marine américaine, Hung Cao, à New York, le 22 septembre. Photo : VNA

Le leader Tô Lâm reçoit le secrétaire par intérim de la Marine américaine à New York

Le Vietnam considère les États-Unis comme l’un de ses partenaires stratégiques les plus importants et souhaite œuvrer avec eux pour assurer un développement stable, substantiel, efficace et durable du partenariat stratégique global entre les deux pays, contribuant ainsi positivement à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et le monde.