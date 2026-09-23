Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Hanoi (VNA) – Un projet de recherche consacré à la promotion de la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, ainsi que son premier cycle d’activités, a été lancé lors d’une cérémonie organisée mercredi 23 septembre à Hanoi.



Ce projet est mis en œuvre conjointement par l’Académie diplomatique du Vietnam (DAV) et la fondation allemande Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) au Vietnam, avec le soutien du département d’État américain par l’intermédiaire de l’ambassade des États-Unis à Hanoi. Il s’articule autour de trois volets – formation, dialogue et recherche – et comprend quatre groupes d’activités qui seront menés sur une période d’un an.



Le projet se concentre sur le renforcement des capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux en matière de connectivité, de gouvernance et d’analyse maritimes, tout en encourageant la recherche conjointe afin de proposer des solutions pour renforcer une coopération maritime substantielle entre les pays d’Asie du Sud-Est. Ses trois axes thématiques principaux sont la protection de l’environnement marin, la connaissance de l’espace maritime et la connectivité maritime.



Grâce à des formations de renforcement des capacités, des dialogues et des recherches conjointes, le projet devrait contribuer à créer un réseau d’experts, à promouvoir le dialogue politique et à proposer des initiatives de coopération répondant aux besoins concrets du Vietnam et de la région.



Lors de la cérémonie de lancement, le président de la DAV, le Dr Nguyên Hung Son, a affirmé que la participation du Vietnam à ce projet s’inscrivait dans un engagement commun plus large visant à renforcer les capacités de gouvernance maritime, tout en collaborant avec des partenaires pour faire respecter la Charte des Nations Unies, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) et les principes de règlement pacifique des différends, de retenue et de renoncement au recours à la force.



En reliant la recherche, les politiques et les pratiques des pays de la région, ce projet peut contribuer à la paix, au développement durable ainsi qu’à la capacité de la région à relever les défis et à poursuivre son développement, a-t-il déclaré.



Le premier volet d’activités a débuté par une formation de renforcement des capacités, dispensée par des experts internationaux renommés et expérimentés venus d’Inde, de la République de Corée, d’Israël et des États-Unis. Près de 50 participants issus de ministères, de secteurs et de localités du Vietnam, ainsi que d’instituts de recherche et d’entreprises, y prennent part ; ils exercent actuellement dans des domaines liés aux affaires maritimes.



Sur deux jours et à travers quatre sessions, les participants actualisent leurs connaissances sur les tendances émergentes concernant le développement portuaire, le transport maritime, les infrastructures de câbles sous-marins et l’intelligence artificielle dans le secteur maritime, ainsi que sur leurs implications pour la sécurité maritime régionale et le développement durable. Le programme leur offre également l’occasion de partager leurs expériences et de discuter des enjeux auxquels sont confrontés le Vietnam et la région.



Immédiatement après la formation, un dialogue à huis clos sera organisé avec la participation de chercheurs désignés, qui collaboreront au projet tout au long de sa période de mise en œuvre d’un an.



Lewe Paul, représentant de la KAS au Vietnam, a déclaré que ce projet ouvrait un nouveau chapitre dans la coopération de longue date entre la KAS et la DAV, grâce à un mécanisme de coopération tripartite impliquant le département d’État américain par l’intermédiaire de l’ambassade des États-Unis à Hanoi.



Il a souligné que la diplomatie maritime visait à mettre en place des mécanismes et des canaux permettant de gérer les différends de manière pacifique et responsable. Dans cet esprit, le projet devrait renforcer les capacités de la prochaine génération d’experts maritimes, relier les perspectives nationales, consolider le dialogue régional et traduire les résultats de ce dialogue en idées et recommandations concrètes de coopération.



Lors de cette cérémonie, l’ambassadrice des États-Unis au Vietnam, Jennifer Wicks, a également affirmé que le maintien de la stabilité et la garantie de la sécurité maritime constituaient des impératifs majeurs, alors que les pays de la région sont confrontés à de nombreux défis pour gérer et contrôler efficacement les eaux relevant de leur juridiction, notamment face à la criminalité transnationale et à la pêche illicite. – VNA



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