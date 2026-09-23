Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa mission aux États-Unis pour participer au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU et mener des activités bilatérales, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien To Lam a rencontré le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh à New York.

Lors de la rencontre, les deux dirigeants se sont déclarés satisfaits des progrès récents des relations bilatérales dans des domaines tels que la culture, le tourisme et l’éducation-formation, notamment la signature d’un accord d’exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, de service et ordinaires ainsi que l’ouverture de liaisons aériennes directes entre la capitale mongole Oulan-Bator et Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Phu Quoc et Nha Trang, facilitant la coopération touristique, les échanges culturels et les échanges entre les peuples des deux pays.

Le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh a félicité le Vietnam pour ses remarquables réalisations en matière de développement socio-économique, sous la direction du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam, et des dirigeants vietnamiens, considérant que les succès du Vietnam sont également ceux de l’État et du peuple mongols.

Il a affirmé que la Mongolie accordait toujours une grande importance au développement de ses relations avec le Vietnam, considérant ce dernier comme son « troisième voisin » et l’un de ses principaux partenaires en Asie du Sud-Est. Il a souhaité poursuivre les efforts communs afin de nourrir la solide amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Mongolie, en assurant son développement, sa prospérité et son épanouissement continus dans cette nouvelle ère de développement.

De son côté, le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam a félicité l’État et le peuple mongols pour les nouvelles et importantes réalisations obtenues dans la mise en œuvre des stratégies de développement socio-économique et de la « Vision 2050 ». Il a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens accordaient toujours une grande importance à la coopération étroite, globale et approfondie avec la Mongolie dans tous les domaines, conformément au cadre du partenariat intégral Vietnam-Mongolie, avec l'accent mis sur l’économie, le commerce, l’investissement, les échanges culturels et les échanges entre les peuples.

Les deux dirigeants sont convenus de continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement au sein des forums et mécanismes internationaux et régionaux, notamment aux Nations unies. -VNA

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