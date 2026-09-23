Politique

Le Vietnam propose de créer des groupes de travail contre les escroqueries transnationales

Le Vietnam propose la création, dans chaque pays, de groupes de travail spécialisés pour renforcer la coopération dans la lutte contre les réseaux d’escroquerie transnationale, notamment à travers le partage d’informations et la coordination des enquêtes.

Le général de corps d’armée Nguyen Van Long, vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique prend la parole lors de la conférence. Photo: VNA
Le général de corps d’armée Nguyen Van Long, vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique prend la parole lors de la conférence. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) – Le 23 septembre à Phnom Penh, le général de corps d’armée Nguyen Van Long, vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique, a proposé à chaque pays de créer un groupe de travail chargé de coordonner la vérification, l’enquête et le traitement des réseaux et affaires complexes d’escroquerie transnationale, afin d’améliorer l’efficacité de la coopération entre les pays.

Cette proposition a été formulée lors de la Conférence internationale sur la lutte contre les escroqueries en ligne 2026 (ICCOS-2026), ayant pour thème « Agir ensemble pour briser la chaîne des escroqueries et éradiquer les escroqueries en ligne » et réunissant des délégations de 27 pays, six organisations internationales et quelque 500 délégués.

Intervenant à la conférence, le vice-ministre Nguyen Van Long a affirmé que les escroqueries en ligne constituaient un fléau mondial, et non le problème d’un seul pays. La lutte contre ce type de criminalité vise non seulement à protéger les biens et la vie des citoyens, mais aussi à garantir la sécurité, les bases du développement national et la sûreté de l’espace numérique.

Selon le vice-ministre, le Vietnam déploie de manière coordonnée diverses mesures pour contenir et faire reculer les escroqueries en ligne. Il a appelé les pays à se concentrer sur trois orientations : renforcer régulièrement les échanges, le partage d’expériences et des modèles de prévention efficaces ; perfectionner les cadres juridiques et renforcer la cybersécurité ; et établir des mécanismes de coordination rapides et continus entre les organismes compétents.

Dans ce cadre, le Vietnam propose à chaque pays de créer un groupe de travail spécialisé chargé de vérifier, d’enquêter et de traiter les réseaux et affaires complexes d’escroquerie transnationale, afin d’assurer un échange d’informations et une coordination des enquêtes rapides et efficaces.

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La Conférence internationale sur la lutte contre les escroqueries en ligne 2026 (ICCOS-2026). Photo: VNA

Nguyen Van Long a également appelé les pays à achever rapidement leurs procédures de ratification de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï), affirmant que le Vietnam était prêt à coopérer avec les pays, les organisations internationales et le secteur privé pour construire un espace numérique sûr et sain.

S'exprimant à la conférence, le Premier ministre cambodgien Hun Manet a affirmé que le Cambodge ne deviendrait pas un « refuge sûr » pour les activités d’escroquerie en ligne et s’est engagé à appliquer une politique de tolérance zéro, en se concentrant sur le démantèlement des réseaux criminels et la prévention de leur réapparition.

La représentante régionale de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC-ROSEAP), Delphine Schantz, a appelé les pays à améliorer leur compréhension commune des tendances de la criminalité liée aux escroqueries, à renforcer les capacités d’application de la loi et le partage d’informations, et à favoriser la participation du secteur privé, notamment des entreprises de technologies financières et des plateformes de réseaux sociaux, à la prévention et au traçage des flux financiers illicites.

Organisée les 23 et 24 septembre, l'ICCOS-2026 se concentre sur les mesures de lutte contre les escroqueries en ligne aux niveaux régional et mondial, le rôle des technologies dans la prévention de la criminalité, le renforcement de la résilience dans le cyberespace et la promotion de la coopération internationale dans la lutte contre cette forme de criminalité transnationale. -VNA

#Hanoi Convention #escroqueries transnationales #Vietnam
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