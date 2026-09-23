Politique

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA
La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 23 septembre après-midi, à Hanoï, M. Tran Cam Tu, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti et secrétaire du Comité du Parti des organismes du Parti au niveau central, a présidé une réunion avec le Bureau du Comité central du Parti afin d’entendre un rapport sur le Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique.

Lors de la réunion, les participants ont entendu une présentation sur les deux solutions technologiques fondamentales : Système de suivi et de pilotage intelligent et Système de gestion du travail et d’appui à l’évaluation des cadres du Bureau du Comité central du Parti.

Parallèlement à l’IOC, le Système de gestion du travail et d’appui à l’évaluation des cadres est également en cours de déploiement afin de numériser l’ensemble du processus d’attribution des tâches, de suivi de leur avancement, d’évaluation de leur degré de complexité selon six axes de résultats prioritaires et de notation de l’efficacité du travail des cadres et fonctionnaires.

Prenant la parole, M. Tran Cam Tu a salué l’esprit d’initiative et la diligence du Bureau du Comité central du Parti, du Comité du Parti des organismes du Parti au niveau central et des organismes concernés, qui ont coordonné leurs efforts pour étudier, élaborer et mettre à l’essai les deux systèmes.

Il a indiqué que le Bureau politique venait de promulguer la Décision n° 486-QD/TW du 15 septembre 2026, qui définit le Bureau du Comité central du Parti comme un organisme stratégique, essentiel et confidentiel chargé de conseiller le Parti, ainsi que comme le centre d’information et de données intégrées du Parti. Donc, les deux systèmes doivent contribuer directement à améliorer la qualité du travail de conseil, à fournir des informations et à renforcer la discipline dans l’exécution des tâches. Il s’agit d’une exigence qui doit guider l’ensemble du processus de conception, de fonctionnement et de perfectionnement des systèmes.

Insistant sur ce point, le permanent du Secrétariat a demandé au Comité du Parti des organismes du Parti au niveau central ainsi qu’aux commissions du Comité central du Parti, notamment au Bureau du Comité central du Parti, de montrer l’exemple et d’être les premiers à mettre cette exigence en pratique.

Pour la période à venir, Tran Cam Tu a demandé de se concentrer sur plusieurs points, estimant qu’il fallait définir clairement la valeur d’usage de chaque système. Concrètement, l’IOC doit progressivement devenir un canal d’information de référence fiable. Les informations publiées sur l’IOC doivent être ciblées, avoir des sources clairement identifiées et être vérifiées. Le système doit mettre en évidence les évolutions importantes, les nouveaux problèmes apparus, les tâches en retard et les questions nécessitant une consultation.

Concernant le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres, il a demandé en premier lieu de gérer rigoureusement le processus d’attribution, d’exécution et de validation des résultats des tâches. Les données du système constituent des informations et des éléments probants destinés à appuyer l’évaluation des cadres ; elles ne se substituent pas aux observations et aux décisions du collectif, du responsable ou de l’autorité compétente.

vnanet-tu2.jpg
M. Tran Cam Tu, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti et secrétaire du Comité du Parti des organismes du Parti au niveau centrall prend la parole lors de la réunion. Photo : VNA



M. Tran Cam Tu a souligné que les deux systèmes avaient des fonctions différentes, mais qu’ils devaient être étroitement interconnectés. Les données relatives aux tâches, à leur avancement et à leurs résultats constituent une source d’information importante pour permettre à l’IOC de les compiler et de les analyser, ainsi que pour appuyer le pilotage et la gestion.

Concernant les données déjà connectées ou en cours de connexion, notamment les données socio-économiques, financières, budgétaires, foncières, agricoles et environnementales, il est nécessaire de poursuivre la coordination avec les organismes fournisseurs afin de les normaliser, de les recouper et d’en contrôler la qualité.

Tran Cam Tu a précisé que, d’ici à la fin de 2026, après la phase d’expérimentation, il faudrait évaluer objectivement la pertinence des processus, des critères et des résultats de notation, recueillir l’avis des utilisateurs et procéder rapidement aux ajustements nécessaires avant d’envisager un déploiement à plus grande échelle. - VNA

source
#Nouvelle ère #transformation numérique #système IOC #gestion du travail #évaluation des cadres #données #pilotage
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Transformation numérique

Sur le même sujet

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, s'exprime. Photo: VNA

Hanoï doit être à l’avant-garde dans la constitution d’un corps de cadres de qualité

Lors d’une conférence consacrée aux résultats de l’inspection et de la supervision du travail des cadres à Hanoï, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a demandé à la capitale de renforcer la qualité de ses ressources humaines, d’améliorer la gestion fondée sur les données et de veiller à ce que chaque cadre soit affecté au poste correspondant à ses compétences et à ses responsabilités.

Le membre du Politburo et permanencier du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, préside la réunion mensuelle de la permanence du Comité du Parti des organes centraux du Parti, à Hanoi, 6 août. Photo : VNA

La gestion numérique et l’évaluation axée sur les résultats pour améliorer la gouvernance du Parti

Le logiciel de gestion du travail doit permettre aux comités du Parti et aux chefs d’organismes d’identifier rapidement les tâches en cours d’exécution, les responsables, les délais, l’état d’avancement, la conformité des résultats aux normes requises, les tâches en retard, les causes de ces retards, les personnes devant en répondre, ainsi que les décisions à prendre pour lever les blocages.

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam prononce un discours à la FPA. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam prononce un discours à l'Association de politique étrangère

À New York, le 22 septembre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a prononcé un discours sur les orientations politiques à la Foreign Policy Association (FPA), mettant en avant les responsabilités des pays face aux mutations mondiales ainsi que les orientations visant à approfondir le partenariat stratégique global Vietnam-États-Unis.