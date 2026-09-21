TECHFEST Vietnam 2026 : l’innovation s’invite au cœur de Hanoï

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Hanoï (VNA) — L’événement national d’innovation TECHFEST Vietnam 2026 se tiendra du 13 au 15 novembre à Hanoï, sous la forme d’un espace ouvert.

Les activités de démonstration technologique, d’exposition de produits et de mise en relation entre investisseurs et porteurs de projets se dérouleront principalement dans la zone piétonne autour du lac de l’Épée restituée, dans le quartier de Hoan Kiem, afin de rapprocher les technologies, les produits des start-up et les opportunités d’investissement des habitants, des entreprises et des investisseurs.

Le Département municipal des Sciences et des Technologies a récemment travaillé avec le Département des entreprises technologiques du ministère des Sciences et des Technologies pour préparer cette édition. Les organisateurs prévoient d’organiser en plein air la cérémonie d’ouverture, les expositions, les démonstrations de solutions technologiques ainsi que la finale du concours national de recherche de talents.

L’espace d’exposition présentera des produits et services regroupés par domaines, ainsi que des démonstrations de solutions technologiques telles que l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, les technologies immersives et les technologies agricoles. Il mettra également en avant les produits et créations de start-up issues des 34 provinces et villes du pays. En parallèle, le programme comprendra des présentations de projets, des rencontres entre investisseurs et porteurs de projets, ainsi que des échanges entre entreprises et public. Les conférences et ateliers se tiendront dans des espaces ouverts ou accessibles au public, notamment des hôtels, des cafés et des espaces créatifs.

Au-delà de la formule en espace ouvert, l'édition 2026 vise à lier les activités des start-ups aux besoins précis du marché, des régions et des acteurs économiques. Dans ce cadre, les ministères et les collectivités apporteront leurs demandes et leurs ressources ; les établissements d'enseignement et de recherche fourniront les connaissances et le personnel ; les entreprises et les fonds d'investissement apporteront les financements et les accès au marché. Les jeunes entreprises innovantes seront chargées de développer les produits et les solutions.

L'objectif de cette démarche est de concrétiser des accords de coopération, des investissements, des essais et des commercialisations de produits, en passant d'une logique de présentation à une recherche de résultats pratiques pour l'ensemble du réseau d'innovation.

Organisé chaque année depuis 2015, le TECHFEST Vietnam est placé sous la direction du ministère des Sciences et des Technologies en coordination avec les ministères, branches et localités, conformément à la réglementation gouvernementale adoptée en 2025. C'est la deuxième fois que l'événement adopte ce format en plein air au cœur de la capitale. Les organisateurs prévoient d'accueillir entre 50 000 et 60 000 visiteurs durant les trois jours de l'évènement. -VNA

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