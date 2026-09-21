Sciences

TECHFEST Vietnam 2026 : l’innovation s’invite au cœur de Hanoï

Les activités de démonstration technologique, d’exposition de produits et de mise en relation entre investisseurs et porteurs de projets se dérouleront principalement dans la zone piétonne autour du lac de l’Épée restituée, dans le quartier de Hoan Kiem, afin de rapprocher les technologies, les produits des start-up et les opportunités d’investissement des habitants, des entreprises et des investisseurs.

TECHFEST Vietnam 2026 devrait accueillir entre 50 000 et 60 000 visiteurs. Photo: VNA
TECHFEST Vietnam 2026 devrait accueillir entre 50 000 et 60 000 visiteurs. Photo: VNA

Hanoï (VNA) — L’événement national d’innovation TECHFEST Vietnam 2026 se tiendra du 13 au 15 novembre à Hanoï, sous la forme d’un espace ouvert.

Les activités de démonstration technologique, d’exposition de produits et de mise en relation entre investisseurs et porteurs de projets se dérouleront principalement dans la zone piétonne autour du lac de l’Épée restituée, dans le quartier de Hoan Kiem, afin de rapprocher les technologies, les produits des start-up et les opportunités d’investissement des habitants, des entreprises et des investisseurs.

Le Département municipal des Sciences et des Technologies a récemment travaillé avec le Département des entreprises technologiques du ministère des Sciences et des Technologies pour préparer cette édition. Les organisateurs prévoient d’organiser en plein air la cérémonie d’ouverture, les expositions, les démonstrations de solutions technologiques ainsi que la finale du concours national de recherche de talents.

L’espace d’exposition présentera des produits et services regroupés par domaines, ainsi que des démonstrations de solutions technologiques telles que l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, les technologies immersives et les technologies agricoles. Il mettra également en avant les produits et créations de start-up issues des 34 provinces et villes du pays. En parallèle, le programme comprendra des présentations de projets, des rencontres entre investisseurs et porteurs de projets, ainsi que des échanges entre entreprises et public. Les conférences et ateliers se tiendront dans des espaces ouverts ou accessibles au public, notamment des hôtels, des cafés et des espaces créatifs.

Au-delà de la formule en espace ouvert, l'édition 2026 vise à lier les activités des start-ups aux besoins précis du marché, des régions et des acteurs économiques. Dans ce cadre, les ministères et les collectivités apporteront leurs demandes et leurs ressources ; les établissements d'enseignement et de recherche fourniront les connaissances et le personnel ; les entreprises et les fonds d'investissement apporteront les financements et les accès au marché. Les jeunes entreprises innovantes seront chargées de développer les produits et les solutions.

L'objectif de cette démarche est de concrétiser des accords de coopération, des investissements, des essais et des commercialisations de produits, en passant d'une logique de présentation à une recherche de résultats pratiques pour l'ensemble du réseau d'innovation.

Organisé chaque année depuis 2015, le TECHFEST Vietnam est placé sous la direction du ministère des Sciences et des Technologies en coordination avec les ministères, branches et localités, conformément à la réglementation gouvernementale adoptée en 2025. C'est la deuxième fois que l'événement adopte ce format en plein air au cœur de la capitale. Les organisateurs prévoient d'accueillir entre 50 000 et 60 000 visiteurs durant les trois jours de l'évènement. -VNA

#TECHFEST Vietnam 2026 #Nghị quyết 57 #NQ 57
Suivez VietnamPlus

Transformation numérique

Sur le même sujet

Voir plus

Séance de discussion lors de l'événement Vietnam Innovation Day 2026. Photo : VNA

Le potentiel technologique vietnamien à l’honneur à Berlin

L’événement "Vietnam Innovation Day 2026" (Journée de l’innovation du Vietnam 2026) qui a eu lieu le 17 septembre à Berlin, a attiré des représentants d'associations, d'instituts de recherche, d'universités et d'entreprises technologiques du Vietnam et de l'Allemagne.

François Daviaud, directeur de la Direction de la recherche fondamentale (DRF), et la professeure Dinh Thi Mai Thanh, rectrice de l’USTH, signent les accords de coopération en présence du Secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam. Photo : VNA

Le Vietnam et la France renforcent leur coopération dans la formation des ressources humaines

Le Vietnam et la France souhaitent renforcer leur coopération dans la formation des ressources humaines hautement qualifiées, la recherche scientifique et l’innovation, notamment dans les technologies stratégiques. Cette orientation a été affirmée lors de la visite de travail d’une délégation vietnamienne conduite par Nguyen Duy Ngoc à l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris).

Le Vietnam et la France renforcent leur coopération scientifique et technologique

Le Vietnam et la France renforcent leur coopération scientifique et technologique

Le Vietnam et la France ont renforcé leur coopération dans les sciences, les technologies et la formation de ressources humaines hautement qualifiées à travers de nouveaux accords entre l’USTH et le CEA. Ces accords portent notamment sur les technologies nucléaires, les nouvelles énergies, l’hydrogène et les semi-conducteurs.

Le secrétaire général et président To Lam reçoit des experts technologiques vietnamiens en France. Photo : VNA

To Lam rencontre des experts vietnamiens de haute technologie en France

Le secrétaire général et président To Lam a appelé à transformer les ressources intellectuelles des experts vietnamiens à l’étranger en contributions et résultats concrets au service du développement national. Il a notamment souligné la nécessité de définir des missions précises et de renforcer une coopération régulière et substantielle.

Le Secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, lors de sa séance de travail avec le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives de France (CEA), sur le site de Paris-Saclay. Photo : VNA

Le haut dirigeant To Lam visite des centres français de recherche technologique de pointe

Le Secrétaire général et président To Lam a appelé à renforcer la coopération avec la France dans les technologies stratégiques, notamment l’énergie nucléaire, les semi-conducteurs, l’aérospatiale et les technologies quantiques. Il a notamment proposé d’intensifier les transferts de technologies et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Le Pr Dr Trân Hông Thai, président de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam (à gauche) et Artyom Zassourky, vice-président chargé des affaires internationales d’AFK Sistema. Photo : VNA

Vietnam-Russie : vers une nouvelle étape de la coopération technologique

Le Pr Dr Trân Hông Thai, président de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam, a eu une séance de travail avec Artyom Zassourky, vice-président chargé des affaires internationales d’AFK Sistema, afin de promouvoir la coopération dans des domaines technologiques stratégiques.

La cérémonie annonçant la création de trois nouveaux réseaux stratégiques d'innovation technologique et d'expertise : Quantum (VNQuantum), Cybersécurité (ViSecurity) et Aérospatiale, Véhicules aériens sans pilote (UAV Vietnam) a eu lieu le 25 août 2025. (Photo : Vietnam+)

Le Vietnam et la France ouvrent de nouvelles perspectives de coopération dans les technologies spatiales

La visite officielle en France et la participation au Sommet international de l’espace à Paris du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm devrait insuffler un nouvel élan au Partenariat stratégique intégral Vietnam-France, dans lequel les sciences, les technologies et l’innovation constituent des domaines de coopération à fort potentiel