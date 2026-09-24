L’ADB relève fortement ses prévisions de croissance pour le Vietnam en 2026 et 2027



Hanoï (VNA) – La Banque asiatique de développement (ADB) relève nettement ses prévisions de croissance pour l’économie vietnamienne en 2026 et 2027, portée par des résultats meilleurs que prévu au premier semestre 2026, tout en appelant à renforcer la stabilité macroéconomique et la qualité de la croissance.



Selon la dernière édition des Perspectives du développement asiatique, publiée le 23 septembre, l’ADB prévoit une croissance du PIB vietnamien de 7,8 % en 2026, contre 7,2 % dans ses prévisions publiées en juillet, et de 7,6 % en 2027, contre 7 % précédemment.



Le Vietnam devrait ainsi continuer de figurer parmi les économies affichant les plus fortes croissances dans la région Asie-Pacifique en développement.



Lors d’une conférence de presse consacrée à la publication du rapport, Shantanu Chakraborty, directeur national de l’ADB au Vietnam, a indiqué que le pays était entré en 2026 sur une dynamique de croissance solide et avait continué d’enregistrer des résultats positifs au premier semestre, malgré les incertitudes persistantes de l’économie mondiale.



Le PIB vietnamien a progressé de 8,2 % au premier semestre 2026, contre 7,5 % sur la même période de 2025. Selon Shantanu Chakraborty, cette croissance s’est appuyée sur une expansion dans plusieurs secteurs, notamment l’industrie manufacturière, la consommation intérieure et l’investissement, tandis que les flux d’investissements directs étrangers (IDE) sont restés solides.



Bùi Minh Giáp, économiste en chef de l’ADB au Vietnam, a souligné que la croissance enregistrée récemment ne reposait pas sur un seul secteur, mais concernait un large éventail d’activités, notamment l’industrie, la construction, les services, l’agriculture, la consommation, l’investissement et le commerce.



Il a notamment identifié l’investissement et la production comme deux moteurs importants de l’économie vietnamienne. Les IDE constituent un point positif, les capitaux enregistrés et décaissés ayant augmenté au cours des huit premiers mois de l’année. Cette évolution confirme, selon lui, que le Vietnam demeure une destination importante des chaînes de production régionales.



Dans le secteur manufacturier, l’indice des directeurs d’achat (PMI) est resté supérieur au seuil de 50 points pendant 14 mois consécutifs, témoignant de la poursuite de l’expansion de la production et de son soutien aux autres secteurs de l’économie.



Parallèlement au relèvement de ses prévisions de croissance, l’ADB a également revu à la hausse ses prévisions d’inflation, à 4,3 % en 2026 et 4 % en 2027, sous l’effet notamment de l’augmentation de la demande intérieure ainsi que de la hausse des coûts de l’énergie et des importations.



Selon Bùi Minh Giáp, l’amélioration sensible des perspectives de croissance du Vietnam s’accompagne ainsi de pressions et de risques accrus, notamment en matière d’inflation.



Sur le plan extérieur, l’affaiblissement de la demande mondiale et l’incertitude accrue pourraient peser sur les exportations et l’investissement. La hausse des prix de l’énergie et le resserrement des conditions financières mondiales pourraient également accentuer les pressions inflationnistes et sur le taux de change.



Sur le plan intérieur, l’ADB relève que l’activité économique dépend davantage de l’investissement et de l’expansion du crédit. Une dépendance excessive au crédit bancaire pour financer des projets d’investissement de grande envergure pourrait accroître les risques liés à la liquidité, aux échéances et à la concentration du crédit si elle n’est pas gérée avec prudence.



L’ADB note également que le décaissement des investissements publics reste lent, tandis que les difficultés des petites entreprises à accéder aux financements et les sorties d’entreprises du marché persistent.



Dans ce contexte, Shantanu Chakraborty a souligné que l’enjeu pour le Vietnam ne résidait plus seulement dans le maintien d’une croissance élevée, mais aussi dans l’amélioration de sa qualité et de sa durabilité.



La stabilité macroéconomique doit rester une priorité, a-t-il affirmé. L’ADB recommande au Vietnam de maintenir des politiques budgétaire et monétaire prudentes, de renforcer la surveillance de la qualité du crédit et de poursuivre ses efforts pour contenir l’inflation et les pressions sur le taux de change.



L’investissement public doit continuer à jouer un rôle de soutien à l’économie, avec une attention particulière portée à l’efficacité de sa mise en œuvre. Des investissements ciblés permettraient notamment de lever les goulets d’étranglement en matière d’infrastructures, d’attirer davantage d’investissements privés et de renforcer les capacités productives de l’économie.



Pour le directeur national de l’ADB au Vietnam, le défi consiste donc non seulement à maintenir une croissance élevée, mais aussi à en améliorer la qualité et la résilience. La poursuite des réformes constituera la clé pour accroître la productivité, renforcer les capacités internes du pays et le rapprocher de son objectif de devenir une économie à revenu élevé.- VNA

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