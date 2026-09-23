Économie

Le Vietnam expose ses réformes lors d’un roadshow financier aux États-Unis

L’objectif de cette présentation était d’informer les investisseurs internationaux sur les perspectives macroéconomiques du Vietnam, les orientations de ses politiques budgétaire et monétaire, ainsi que sur sa stratégie de gestion de la dette publique.

La délégation du ministère des Finances rencontre des institutions financières et des investisseurs aux États-Unis. Photo : ministère des Finances
La délégation du ministère des Finances rencontre des institutions financières et des investisseurs aux États-Unis. Photo : ministère des Finances

Hanoi (VNA) – Le ministère des Finances a annoncé, mercredi 23 septembre, avoir récemment organisé aux États-Unis, en collaboration avec la Banque d’État du Vietnam, une tournée de présentation (roadshow) sans émission de titres, visant à promouvoir le pays auprès des investisseurs internationaux.

Cette initiative s’est déroulée en marge du déplacement aux États-Unis du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm venu participer au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies ainsi qu’à une série de rencontres bilatérales.

Il s’agissait de faire le point avec les investisseurs mondiaux sur les perspectives macroéconomiques du Vietnam, les orientations de ses politiques budgétaire et monétaire et la manière dont le pays prévoit de gérer sa dette publique.

Le choix du moment ne doit rien au hasard : cette opération séduction auprès des investisseurs a accompagné des activités diplomatiques de haut niveau, témoignant de la ferme volonté du Vietnam de poursuivre ses réformes et d’approfondir son intégration aux marchés mondiaux.

Lors d’une récente interview accordée à Bloomberg Television et d’entretiens avec des dirigeants d’entreprises américaines, le secrétaire général et président Tô Lâm s’est engagé à poursuivre les réformes, à renouveler les mécanismes institutionnels et à instaurer un environnement des affaires transparent et favorable pour les investisseurs, tant pour les institutions financières internationales que pour les investisseurs privés.

Le message constant du leader suprême vietnamien — concilier les intérêts économiques et le renforcement de la stature financière du pays — constitue désormais la ligne directrice de la stratégie du Vietnam en matière de gestion de la dette et de relations avec les investisseurs, a indiqué le ministère.

Sur le terrain, la délégation a rencontré d’importants investisseurs institutionnels, notamment de grands fonds de gestion d’actifs et des fonds spéculatifs.

Les représentants du ministère des Financesont présenté aux investisseurs les perspectives de croissance du Vietnam ainsi que les projets de diversification des modes de levée de capitaux, tout en évaluant le sentiment du marché et l’appétit pour la dette souveraine vietnamienne.

Selon le ministère, les investisseurs ont salué la stabilité macroéconomique et le potentiel de croissance à long terme du Vietnam, tout en reconnaissant les efforts du ministère pour accroître la transparence. Ces retours influenceront la manière dont le Vietnam sollicitera ultérieurement les marchés internationaux de capitaux.

La délégation s’est également entretenue avec Elisa Parisi-Capone, vice-présidente et analyste principale au sein du groupe d’analyse du risque souverain de Moody’s à New York, dans le cadre d’un programme d’échanges réguliers prévu par l’accord de notation souveraine de 2010.

En mai, Moody’s a confirmé la note «Ba2» du Vietnam et a relevé la perspective de la note de «stable» à «positive», invoquant une croissance durable, un commerce dynamique, des investissements directs étrangers (IDE) soutenus, une dette publique relativement modérée, une solide capacité de remboursement ainsi qu’une amélioration de la qualité des institutions et de la gouvernance.

Lors de cette dernière réunion, les responsables vietnamiens ont fait le point auprès de Moody’s sur la situation économique, budgétaire et de la dette publique, sur les réformes institutionnelles, ainsi que sur la volonté du gouvernement de préserver la stabilité macroéconomique tout en visant une croissance à deux chiffres.

Moody’s a salué la capacité du gouvernement vietnamien à faire face à la volatilité mondiale et a réaffirmé son opinion positive quant aux perspectives à moyen terme du pays.

Une éventuelle amélioration de la note dépendra de la capacité du Vietnam à accélérer les réformes institutionnelles et à contenir les risques liés au secteur bancaire et à l’endettement des entreprises étatiques, a précisé Moody’s.

Par ailleurs, le ministre des Finances Ngô Van Tuân s’est entretenu avec J.P. Morgan au sujet de liens stratégiques, la banque étant appelée à jouer un rôle de conseiller alors que le Vietnam développe ses marchés de capitaux et œuvre pour une intégration plus poussée au système financier mondial. – VNA

source
#roadshow #tournée de présentation #tournée de présentation sans émission obligataire #Bloomberg Television #Moody’s
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Échange du protocole d'accord de coopération entre T&T Energy Group et TotalEnergies Gas & Power Activities. Photo: hanoimoi.vn

Projet GNL de Long Son : Empreint de la coopération franco-vietnamienne dans le développement énergétique

Dans le cadre de cet accord, le groupe français assurera le montage financier international, l'investissement dans la construction de la centrale et des infrastructures, ainsi que la fourniture de gaz à des tarifs compétitifs.De son côté, T&T Group possède un portefeuille de projets énergétiques investis ou en cours d'investissement d'environ 2 900 MW au Vietnam et dans la région, dont près de 1 200 MW sont déjà en exploitation commerciale.

Nguyên Manh Quân, directeur général adjoint de Sun Group, et Nguyên Quang Dung, directeur général adjoint de Petrolimex, signent un accord de coopération stratégique entre les deux groupes. Photo : Petrolimex

Petrolimex et Sun Group scellent un partenariat stratégique pour l’APEC 2027

Petrolimex a également signé un accord de coopération stratégique distinct avec la National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) dans les domaines de la finance et de la banque, tandis que Petrolimex Aviation et Sun PhuQuoc Airways ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération en matière de carburant d’aviation.

Les intervenants lors de l'événement, à Hanoi, le 22 septembre. Photo: Bnews/vnanet.vn

Le secteur des fonds entrevoit des perspectives de croissance après le reclassement boursier

Le reclassement du Vietnam du statut de «marché frontière» à celui de «marché émergent secondaire» offre au marché davantage de possibilités de renforcer ses liens avec les institutions financières internationales, tout en posant des exigences en matière de qualité du marché, de base d’investisseurs et de création de sources de capitaux à long terme pour l’économie.

Cofidec répond aux normes internationales rigoureuses, élevant la valeur des produits agricoles et aquatiques du Vietnam sur la carte de l'exportation mondiale. Photo: VNA

Vietnam-Canada : un potentiel accru de coopération dans le commerce, l’industrie et les chaînes d’approvisionnement

Le Vietnam et le Canada disposent d’un important potentiel pour approfondir leur coopération commerciale et industrielle, notamment dans les chaînes d’approvisionnement, les technologies, les matériaux et les énergies. La progression des échanges bilatéraux et la complémentarité des deux économies ouvrent de nouvelles perspectives pour porter les relations économiques à un niveau plus élevé.

Des responsables de PV GAS et ENEOS Xplora à la séance de travail. Photo: petrotimes.vn

PV GAS et ENEOS Xplora explorent de nouvelles opportunités dans le GNL

La coopération entre les deux parties a débuté avec l’achat et la vente de gaz associé issu du Lot 15-2. Elle s’est ensuite étendue aux activités techniques visant à améliorer la récupération du pétrole, aux études sur les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) et aux possibilités d’acheminement du GNL via le réseau de gazoducs existant de PV GAS.