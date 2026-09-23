Économie

Des ajustements prévus à l'aéroport de Phu Quoc en vue de l'APEC 2027

L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam propose plusieurs ajustements au plan d'aménagement de l'aéroport international de Phu Quoc afin d'adapter ses infrastructures aux besoins de l'APEC 2027.

Vue en perspective du terminal 2 de l'aéroport international de Phu Quoc. Photo : PV/Vietnam+
Vue en perspective du terminal 2 de l'aéroport international de Phu Quoc. Photo : PV/Vietnam+

Phu Quoc (VNA) – L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (Civil Aviation Authority of Vietnam - CAAV) a proposé plusieurs ajustements au plan d'aménagement de l'aéroport international de Phu Quoc, dans la province d'An Giang, afin de répondre aux besoins de l'APEC 2027.

La proposition, soumise au ministère de la Construction pour examen et approbation, porte sur l'ajustement du plan d'aménagement de l'aéroport pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050, et prévoit notamment plusieurs installations à réaliser rapidement en vue de l'APEC 2027.

Pour les infrastructures destinées à l'APEC 2027, la CAAV prévoit d'adapter et de compléter certaines voies de service afin de faciliter les patrouilles et d'assurer la sûreté et la sécurité pendant l'événement.

Des ajustements sont également prévus pour les systèmes d'alimentation électrique, d'éclairage, d'approvisionnement en eau et de drainage afin de permettre la réalisation rapide des travaux nécessaires à l'APEC 2027.

Le réseau routier interne sera également réaménagé, notamment l'accès au terminal 2. Une liaison surélevée entre les terminaux 1 et 2 est prévue afin de faciliter les correspondances et d'améliorer l'efficacité globale de l'exploitation.
La CAAV prévoit par ailleurs de réserver des terrains à l'ouest de l'aire de stationnement VIP/aviation générale pour la construction éventuelle d'un terminal de fret, afin de répondre aux besoins de développement à long terme de l'aéroport.

La CAAV a demandé au ministère de la Construction d'examiner et d'approuver l'ajustement du plan d'aménagement détaillé de l'aéroport international de Phu Quoc pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050. Elle a également proposé à la province d'An Giang d'intégrer ces ajustements dans ses plans d'aménagement et d'utilisation des sols, ainsi que dans la planification des transports publics desservant l'aéroport.

Après avoir accueilli l'APEC en 2006 à Hanoï et en 2017 à Da Nang, le Vietnam sera de nouveau le pays hôte de l'APEC en 2027, dont la plupart des principales activités se dérouleront dans la zone spéciale de Phu Quoc, province d'An Giang.

Événement diplomatique majeur pour le Vietnam d'ici à 2030, l'APEC 2027 accélère les investissements et la modernisation des infrastructures de Phu Quoc. L'objectif est de faire évoluer cette destination balnéaire vers un centre international du tourisme MICE (réunions, congrès, expositions et événements), tout en créant de nouvelles perspectives de développement à long terme pour l'île et l'ensemble du Sud-Ouest du pays.

Les infrastructures réalisées en vue de l'APEC 2027 ne serviront pas uniquement à l'organisation de cet événement international. Elles contribueront également à transformer durablement Phu Quoc et à créer de nouvelles perspectives de développement pour l'île. Jusqu'ici principalement connue comme une destination balnéaire, Phu Quoc entend s'appuyer sur ces nouvelles infrastructures pour développer le tourisme MICE et accueillir davantage de forums économiques, de conférences internationales et de grandes expositions, tout en attirant de nouveaux investissements et une clientèle à plus forte valeur ajoutée tout au long de l'année.

Parallèlement au développement de ses infrastructures, Phu Quoc met en œuvre une stratégie de transition verte visant à devenir une « île verte » et un modèle de développement urbain durable à l'occasion de l'APEC 2027. La province d'An Giang a approuvé un plan de transition verte pour la zone spéciale de Phu Quoc pour la période 2026-2035, avec une vision à l'horizon 2050. Celui-ci s'articule autour de six piliers axés notamment sur la réduction des émissions, la préservation des écosystèmes et le développement durable.-VNA

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