Projet GNL de Long Son : Empreint de la coopération franco-vietnamienne dans le développement énergétique

Hanoï (VNA) - T&T Energy Group, filiale du conglomérat vietnamien T&T et TotalEnergies Gas & Power Activities, une entité du géant français de l'énergie TotalEnergies SE, ont échangé récemment un protocole d'accord de coopération dans le développement du projet de centrale électrique au gaz naturel liquifié (GNL) de Long Son à Ho Chi Minh-Ville.

Selon le Plan de l'électricité VIII révisé, l'électricité issue du GNL occupe une part importante dans la structure des sources d'énergie grâce à son rendement élevé et à ses faibles émissions. Pour la période 2025-2035, le pays prévoit la construction et la mise en service de 22 projets de gaz naturel liquéfié. D'ici 2030, 15 projets d'une capacité totale de 22 524 MW doivent entrer en exploitation commerciale. La réalisation de ces objectifs nécessite la levée simultanée des contraintes liées aux capitaux, au marché, aux infrastructures et aux mécanismes de partage des risques.

Actuellement, la capacité de production d'électricité locale à Hô Chi Minh-Ville s'élève à 4 510 MW, ne répondant qu'à environ 47 % de la consommation sur place. La municipalité accélère le développement de ses sources électriques, dont le projet Long Son, afin de renforcer l'approvisionnement du réseau du Sud et du réseau national, garantissant ainsi la sécurité énergétique et le développement économique.

Le projet vise une finalisation des travaux au cours de la période 2026-2030 pour remplacer d'autres installations en retard. La première phase prévoit une capacité d'environ 1 500 MW sur une superficie de plus de 42 hectares, située en dehors du parc industriel pétrochimique de Long Son. Le montant total des investissements s'élève à près de 40 000 milliards de dong, soit environ 1,6 milliard de dollars américains.



Situé dans le Sud-Est, une région économique clé, le projet s'inscrit également dans la proposition d'élever sa capacité lors de la seconde phase à 3 000 MW, pour atteindre un total de 4 500 MW, et dans l'étude d'un centre national de réserve d'énergie à Long Son.

Dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques réduisant l'offre internationale de gaz naturel liquéfié d'un cinquième et faisant craindre des hausses de prix, la coopération entre T&T Group et TotalEnergies s'appuie trên les forces complémentaires des deux parties.TotalEnergies est un producteur et fournisseur mondial majeur, disposant d'une solide expérience dans la gestion de centrales à gaz en Europe, aux États-Unis et en République de Corée, ainsi que dans la fourniture de gaz pour le terminal de Thi Vai au Vietnam.

Dans le cadre de cet accord, le groupe français assurera le montage financier international, l'investissement dans la construction de la centrale et des infrastructures, ainsi que la fourniture de gaz à des tarifs compétitifs. De son côté, T&T Group possède un portefeuille de projets énergétiques investis ou en cours d'investissement d'environ 2 900 MW au Vietnam et dans la région, dont près de 1 200 MW sont déjà en exploitation commerciale.

Outre ses projets d'énergies renouvelables au Vietnam et la première phase de la centrale au gaz de Hai Lang d'une capacité de 1 500 MW à Quang Tri, le groupe a achevé en 16 mois la première phase de 300 MW du projet éolien Savan 1 au Laos, entré en service fin 2025.

Cette coopération concrétise les orientations publiques relatives au développement des infrastructures énergétiques et à la participation du secteur privé. Elle illustre également la mise en œuvre de la diplomatie économique et des engagements de la Déclaration conjointe sur le renforcement du Partenariat stratégique global entre le Vietnam et la France.- VNA