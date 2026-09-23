Le Vietnam échange avec la France sur le développement des industries culturelles

Paris (VNA) – Dans le cadre d’une mission de travail en Europe du 14 au 24 septembre, une délégation de la Commission de la Culture et des Affaires sociales de l’Assemblée nationale (AN), conduite par son vice-président Ta Van Ha, s’est rendue en France pour échanger des expériences sur la protection des enfants dans l’environnement numérique, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel ainsi que le développement des industries culturelles.

Lors de rencontres avec les services chargés des entreprises culturelles et de la gestion des plateformes sociales au ministère français de la Culture, les deux parties ont échangé sur les politiques de développement des industries culturelles et créatives, la transformation numérique, l’application de l’intelligence artificielle (IA) dans le secteur culturel ainsi que les mesures de protection des enfants en ligne.

Selon les représentants du ministère français de la Culture, les industries culturelles et créatives du pays couvrent une quinzaine de secteurs, notamment la musique, le cinéma, le design, l’audiovisuel, l’architecture, les jeux vidéo, la mode, la presse et l’édition.

Lors d’une séance de travail avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), la délégation de l'AN s’est informée du mécanisme de régulation des plateformes numériques en France. Autorité administrative indépendante et coordinateur des services numériques en France, l’ARCOM a indiqué que le pays n’imposait pas l’identification des comptes sous le vrai nom, mais privilégiait une vérification de l’âge adaptée à chaque type de service, selon les principes de minimisation des données et de protection de la vie privée. Les utilisateurs doivent ainsi uniquement prouver qu’ils remplissent la condition d’âge requise, sans fournir d’informations d’identification supplémentaires.

Dans le cadre de sa mission en France, la délégation vietnamienne a également rencontré Michel Criaud, président du Groupe d’amitié parlementaire France-Vietnam à l’Assemblée nationale française. Les deux parties ont échangé sur la coopération entre les deux organes législatifs, le rôle du groupe d’amitié et les questions d’intérêt commun, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle, la coopération parlementaire et l’amitié entre le Vietnam et la France.

La délégation de l'AN s’est également rendue à l’ambassade du Vietnam en France et au Centre culturel vietnamien en France pour s’informer de la situation de la communauté vietnamienne, des activités extérieures, de la diplomatie culturelle et des programmes de promotion de l’image du Vietnam et de ses habitants en France. Les deux parties ont échangé sur les orientations de coopération visant à promouvoir la culture vietnamienne, renforcer les échanges culturels et valoriser l’efficacité des institutions culturelles vietnamiennes à l’étranger.

Ces rencontres ont permis à la délégation de recueillir des informations et des expériences pratiques sur l’élaboration des politiques et des lois relatives à la culture et aux industries culturelles, ainsi que sur la régulation des médias, des plateformes numériques et la protection des enfants en ligne. Ces expériences soulignent également la nécessité de continuer à perfectionner les institutions et politiques de développement des industries culturelles de manière cohérente, en les considérant comme un secteur économique important, étroitement lié à l’innovation, à la transformation numérique et à l’intégration internationale. Il importe aussi de mobiliser efficacement les ressources sociales et d’encourager les entreprises à participer davantage à la chaîne de valeur créative.

Par ailleurs, il convient de développer un écosystème culturel fondé sur les technologies, les données et la propriété intellectuelle, en accordant une attention particulière à la protection des droits d’auteur et droits voisins ainsi qu’au développement d’un marché sain et durable des contenus numériques.

À partir des expériences recueillies en France, la délégation a estimé nécessaire de privilégier la construction d’un écosystème culturel fondé sur les technologies, les données et la propriété intellectuelle, en accordant une attention particulière à la protection des droits d’auteur et droits voisins et au développement d’un marché sain et durable des contenus numériques.

En matière de régulation des plateformes numériques et de protection des enfants en ligne, une approche équilibrée est nécessaire entre protection et développement, ainsi qu’entre contrôle, droit d’accès à l’information et respect de la vie privée. Les solutions adaptées de vérification de l’âge, la minimisation des données et le renforcement de la responsabilité des plateformes dès la conception constituent des expériences utiles à prendre en référence.

La délégation a également souligné la nécessité de renforcer la coordination intersectorielle et la coopération internationale dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, notamment parce que la régulation des plateformes numériques, la protection des enfants en ligne et le développement des industries culturelles revêtent tous une dimension transfrontalière. Il convient également de valoriser le rôle des institutions culturelles et des représentations vietnamiennes à l’étranger dans la promotion de la culture, le renforcement des échanges entre les peuples et la mise en réseau des communautés créatives.

Les activités de travail en France ont permis à la délégation de l'AN de recueillir davantage d’informations et d’expériences pratiques en matière d’élaboration des politiques et des lois relatives à la culture et aux industries culturelles, de régulation des médias et des plateformes numériques ainsi que de protection des enfants en ligne. La mission a également contribué à consolider la coopération parlementaire et à renforcer l’amitié entre le Vietnam et la France.

Les résultats et expériences recueillis constituent une source d’informations pratiques importante pour les travaux de recherche, de conseil, d’examen et de supervision de la Commission de la Culture et des Affaires sociales, contribuant à perfectionner les politiques et la législation en réponse aux exigences du développement dans le nouveau contexte. -VNA

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