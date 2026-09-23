Société

Le Temple de la Littérature de Son Tây fait revivre les concours mandarinaux d’autrefois pour les élèves

Le Temple de la Littérature de Son Tay réinvente l'apprentissage de l'histoire en reconstituant l'espace d'un ancien centre d'examen impérial. Cette initiative offre aux élèves une expérience immersive unique au cœur d'un site emblématique du patrimoine culturel et éducatif de la région de Xu Doai.

Le Temple de la Littérature de Son Tây fait revivre les concours mandarinaux d’autrefois pour les élèves. Photo: tuoitre.vn
Le Temple de la Littérature de Son Tây fait revivre les concours mandarinaux d’autrefois pour les élèves. Photo: tuoitre.vn

Hanoi (VNA) – Au Temple de la Littérature de Son Tây, à Hanoï, les élèves peuvent actuellement remonter plusieurs siècles dans le temps en découvrant un ancien lieu d’examen reconstitué au cœur de ce site emblématique de l’histoire de l’éducation et de la culture du Xu Doài (région de l’Ouest).

L’expérience ne se limite pas à une simple visite. Les élèves sont invités à prendre part à différentes activités qui leur permettent d’appréhender l’histoire et les traditions de manière plus concrète et vivante.

Aménagé au Temple de la Littérature de Son Tây, dans le quartier de Son Tây, à Hanoï, cet espace consacré aux anciens concours met en lumière la tradition d’attachement aux études, aux examens et au savoir qui s’est développée dans la région. Règles, rites, épreuves et ambiance des concours d’autrefois y sont présentés afin de donner vie à des récits jusque-là principalement connus à travers les livres.

Le parcours commence par une cérémonie d’offrande d’encens. Cette étape permet aux élèves de découvrir la tradition vietnamienne du respect des enseignants et de l’importance accordée depuis longtemps à l’éducation et au savoir. Après l’espace consacré au culte, ils poursuivent leur découverte dans la zone reconstituant l’ancien lieu d’examen. Ils participent à des activités inspirées de la vie quotidienne, des études et des épreuves auxquelles étaient confrontés les candidats aux concours d’autrefois.

L’un des points forts du programme réside dans l’association entre découverte du patrimoine et expérience directe. Les élèves ne se contentent pas d’écouter les explications : ils observent, expérimentent et interagissent avec l’espace culturel. Les notions de lieu d’examen, de candidat aux concours, de système des examens ou encore de discipline dans les études deviennent ainsi plus concrètes et plus faciles à appréhender.

Parallèlement à la reconstitution de l’ancien lieu d’examen, le programme propose également une découverte de plusieurs métiers traditionnels, formes d’art populaire et jeux traditionnels. Ces activités permettent d’élargir le parcours à différents aspects de la culture de Sơn Tây, de l’histoire de l’éducation et des concours à la vie quotidienne et aux savoir-faire de la communauté locale.

L’intégration d’activités pratiques au sein du site historique constitue également une nouvelle manière de transmettre les traditions en dehors de la salle de classe. Pour les élèves, cette visite représente ainsi non seulement une occasion de découvrir l’histoire, mais aussi de ressentir directement les valeurs culturelles à travers leur propre expérience.

Selon Nguyên Dang Thao, directeur du Centre des services généraux du quartier de Son Tây, la reconstitution de l’ancien lieu d’examen au Temple de la Littérature de Son Tây ouvre de nouvelles perspectives pour développer le tourisme scolaire, en associant visite, éducation et découverte culturelle.

Le programme est organisé jusqu’à la fin septembre 2026. Il vise progressivement à faire du Temple de la Littérature de Son Tây un espace de transmission des traditions, associant visite, expérience et apprentissage, tout en ouvrant des perspectives pour le développement de produits de tourisme scolaire fondés sur les valeurs culturelles propres à la région de l’Ouest de Hanoï.- VNA

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