Société

Le Vietnam relève ses critères de pauvreté multidimensionnelle pour 2027-2030

La nouvelle norme vise à refléter les difficultés réelles rencontrées par les ménages ; le succès sera évalué à l’aune d’une sortie durable de la pauvreté, et non simplement par le franchissement d’un seuil de revenu.

Une femme de la province de Lai Châu appose son empreinte digitale sur un contrat de prêt préférentiel auprès de la Banque des politiques sociales du Vietnam, afin d'aider sa famille à sortir de la pauvreté. Photo : VNA
Une femme de la province de Lai Châu appose son empreinte digitale sur un contrat de prêt préférentiel auprès de la Banque des politiques sociales du Vietnam, afin d'aider sa famille à sortir de la pauvreté. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam relèvera le seuil de revenu de sa norme de pauvreté multidimensionnelle pour la période 2027-2030, a annoncé le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

Le seuil de référence mensuel par personne passera de 1,5 million de dôngs (57,6 dollars) à 2,2 millions de dôngs (84,5 dollars) pour les ménages ruraux, et de 2 millions de dôngs (76,9 dollars) à 2,8 millions de dôngss (107,6 dollars) pour les ménages urbains.

Le revenu ne sera pas le seul critère d’évaluation. Le classement des ménages comme pauvres ou proches du seuil de pauvreté dépendra également de leur accès aux services de base dans six domaines : emploi, santé, éducation, logement, information, ainsi qu’eau et assainissement.

Les indicateurs ont été affinés pour mieux refléter la réalité du quotidien, couvrant des aspects allant de la situation professionnelle et de l’assurance maladie à la nutrition, l’accès au numérique, l’eau potable et la gestion des déchets. L’objectif est de cerner les difficultés concrètes auxquelles chaque ménage est confronté, au-delà de ses seuls revenus.

La norme actuelle, établie pour la période 2021-2025, reste en vigueur cette année, première année d’un programme national 2026-2030 englobant le développement rural, la réduction durable de la pauvreté et le développement des zones montagneuses et peuplées de minorités ethniques.

Ce programme fusionne trois anciens programmes nationaux afin de mutualiser les fonds, d’éviter les doubles emplois et d’améliorer les résultats sur le terrain. Le gouvernement central définira les objectifs et les politiques tout en renforçant le contrôle, tandis que les autorités locales disposeront d’une plus grande liberté quant à la mise en œuvre et devront rendre compte des résultats.

Les critères relatifs au développement rural ont été simplifiés pour se concentrer sur l’essentiel. Le financement sera prioritairement alloué aux zones les plus en difficulté, notamment les communes les plus pauvres, les zones frontalières, les îles ainsi que les régions montagneuses et celles habitées par des minorités ethniques.

À l’horizon 2030, le programme vise à améliorer la qualité des zones rurales, à réduire la pauvreté multidimensionnelle et à élever le niveau de vie. L’accent est mis sur la création de moyens de subsistance, l’augmentation des revenus, l’élargissement de l’accès aux services de base et la prévention du basculement des familles dans la pauvreté, plutôt que sur la simple réduction du nombre de ménages pauvres.

Les autorités locales adapteront les objectifs à leur contexte spécifique, en associant la réduction de la pauvreté à la formation professionnelle, à la transformation numérique, au soutien aux moyens de subsistance, au développement des activités agricoles et commerciales ainsi qu’aux prêts préférentiels. La convergence de ces initiatives, plutôt que leur mise en œuvre sous forme de programmes distincts, devrait permettre d’obtenir des résultats plus coordonnés.

Dans le cadre de ce nouveau dispositif, les progrès ne seront pas évalués uniquement selon que le ménage franchit ou non un seuil de revenu, mais aussi selon qu’il bénéficie de services essentiels, d’un emploi stable, de meilleures conditions de vie et d’une sortie durable de la pauvreté. — VNA

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