Culture-Sports

Faire de la Journée de la culture du Vietnam une marque culturelle nationale

Le Vietnam entend faire de la Journée de la culture du Vietnam, célébrée le 24 novembre, une marque culturelle nationale, avec des activités ancrées dans la vie des communautés.

Les célébrations doivent mettre en valeur l’identité culturelle vietnamienne tout en reflétant l’esprit d’innovation, de créativité et d’intégration. Photo: VNA
Les célébrations doivent mettre en valeur l’identité culturelle vietnamienne tout en reflétant l’esprit d’innovation, de créativité et d’intégration. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a appelé à renouveler l’organisation de la Journée de la culture du Vietnam, célébrée le 24 novembre, en mettant la population et les communautés au cœur des activités, afin d’en faire progressivement une marque culturelle nationale.

Selon un document gouvernemental relayant ses directives, l’organisation des activités doit évoluer, en privilégiant les espaces publics et les expériences au sein des communautés plutôt que les cérémonies commémoratives et les conférences en salle. Habitants, communautés, artistes, intellectuels, entreprises et jeunes doivent être au cœur de ces activités, à la fois comme participants, créateurs et bénéficiaires.

Les célébrations doivent mettre en valeur l’identité culturelle vietnamienne tout en reflétant l’esprit d’innovation, de créativité et d’intégration, ainsi que les aspirations du pays au développement. Une place accrue doit être accordée aux sciences et technologies, à la transformation numérique et à l’intelligence artificielle. Le développement culturel doit également aller de pair avec celui des industries culturelles, du tourisme patrimonial et de l’économie numérique.

L’accès de la population à la culture et l’impact des activités dans la société doivent servir de critères pour en évaluer les résultats, a souligné la vice-Première ministre.

Les financements publics doivent être complétés par la mobilisation de ressources privées dans le respect de la réglementation, tout en veillant à organiser les activités de manière économe, sûre et efficace.

Le patrimoine et les richesses culturelles du pays doivent trouver davantage leur place dans la vie quotidienne et nourrir la création de produits culturels attractifs et porteurs de valeur, destinés aussi bien au public vietnamien qu’international.

La vice-Première ministre a demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme d’élaborer rapidement un plan global pour l’organisation de l’édition 2026, accompagné d’une identité visuelle de la Journée de la culture du Vietnam comprenant logo, slogan, publications et messages de communication, afin d’en assurer une présentation cohérente dans tout le pays et sur les plateformes numériques.

Le ministère est également chargé de travailler avec le ministère des Affaires étrangères et les représentations vietnamiennes à l’étranger afin d’envisager l’organisation d’activités dans certains pays, en lien avec la diplomatie culturelle, la communication extérieure et la promotion de l’image du Vietnam.

De son côté, le ministère des Affaires étrangères devra demander aux représentations vietnamiennes et aux centres culturels du Vietnam à l’étranger d’intensifier chaque mois de novembre les activités de diplomatie culturelle destinées à faire connaître le pays, son patrimoine et sa population auprès de la communauté internationale et des Vietnamiens résidant à l’étranger.

Le ministère de l’Éducation et de la Formation organisera, quant à lui, des activités extrascolaires, des visites de musées et des activités d’apprentissage de l’histoire à travers le patrimoine, tout en intégrant jeux traditionnels et pratiques patrimoniales dans les établissements scolaires à l’occasion de l’événement.

Chaque province et ville devra enfin sélectionner au moins une activité, un produit ou un espace culturel emblématique de son identité pour le présenter à l’occasion de la Journée de la culture du Vietnam, en lien avec la promotion et la stimulation du tourisme local. -VNA

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