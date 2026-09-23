À Hanoï, Tri Le transforme son savoir-faire artisanal en atout touristique

Hanoï (VNA) - Le transfert officiel du modèle « Tri Le : artisanat et solidarité francophone pour un avenir durable » (TRILAF), dans la commune de Dan Hoa, à Hanoï, ouvre une nouvelle voie pour valoriser les villages de métiers traditionnels. Il contribue à préserver le savoir-faire lié à la fabrication des chapeaux coniques de Tri Le, à promouvoir la culture traditionnelle et à créer des moyens de subsistance durables pour la population locale.

Le 15 septembre 2026, le Comité du Parti et le Comité populaire de la commune de Dan Hoa, à Hanoï, ont organisé la cérémonie de clôture du projet TRILAF, couplée au transfert officiel du modèle de tourisme communautaire durable.

Soutenu par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) dans le cadre du programme « Destination Éco-Talents » et mis en œuvre par l’Université de langues et d’études internationales relevant de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï (ULIS-VNU), le projet TRILAF s’est attaché, pendant plus d’un an, à préserver le savoir-faire traditionnel du chapeau conique tout en créant de nouvelles opportunités socio-économiques pour la communauté locale.

Après une année d'expérimentation, l'initiative a permis de structurer une offre de tourisme communautaire cohérente, incluant des espaces de présentation du patrimoine, des circuits de visite et des activités immersives chez l'habitant.

Lors de la cérémonie, Lam Quang Dong, vice-recteur de l'ULIS-VNU, a fait état de résultats concrets tels que la création d'une salle de tradition multilingue ayant accueilli plus de 300 visiteurs, la mise en place de six circuits touristiques pilotes et le développement de 21 produits de communication numérique. Cette dynamique a également permis de connecter le village avec cinq agences de voyage majeures de la capitale, renforçant ainsi sa visibilité sur le marché touristique.

Selon lui, la plus grande valeur de TRILAF réside dans l'humain. Grâce aux formations, les habitants sont devenus les acteurs clés de leur propre développement, conciliant l'amélioration de leurs moyens de subsistance avec la préservation culturelle. À renchérir également sur l'engagement de plus de 500 participations d'enseignants et d'étudiants dans la traduction, la médiation et la communication multilingue, faisant du français un pont entre la culture locale et le monde.

Des touristes s'essaient à la fabrication des chapeaux coniques Tri Le dans la commune de Dan Hoa. Photo : TRILAF

Mai Xuan Truong, président du Comité populaire de la commune de Dan Hoa, a souligné que TRILAF avait contribué à changer la perception du métier traditionnel, faisant du chapeau conique non plus un simple objet commercial, mais une ressource culturelle et éducative à part entière. Le projet a notamment favorisé l’autonomisation de la population en associant artisans, femmes et jeunes à la préservation du savoir-faire, à l’accueil des visiteurs, à la médiation et à la promotion du village artisanal. Selon lui, TRILAF constitue un point de départ pour la localité, qui devra désormais perfectionner le modèle, développer les débouchés, investir dans les services d’accompagnement et faire de Tri Le une destination de tourisme culturel de la capitale.

L'impact du projet s'est fait ressentir directement auprès des habitants et des jeunes. Vu Thi Huyen, une bénéficiaire locale a confié qu'elle n'aurait jamais imaginé que les chapeaux confectionnés au village puissent devenir un produit culturel et touristique reconnu. "Le projet nous a permis de devenir encore plus fiers du métier traditionnel de notre village (…) il peut non seulement permettre aux habitants d'avoir des revenus complémentaires, mais aussi devenir une véritable identité de Tri Le", a-t-elle fait part lors de la cérémonie.

Bien que le projet soit considéré comme une réussite par les experts, notamment Nguyen Thi Mai, directrice de l’agence de voyage Terra Indochina, le passage de la phase pilote à une exploitation régulière nécessite encore plusieurs ajustements structurels.

Pour assurer la pérennité du modèle, le village de Tri Le devra notamment professionnaliser son équipe de coordination, standardiser les produits et les tarifs des services, renforcer ses liens avec les agences de voyage, accélérer sa transformation numérique et développer la promotion multilingue.

L’objectif est désormais de faire de Tri Le une destination de tourisme culturel reconnue dans la région de Hanoï, en conciliant préservation du patrimoine, protection de l’environnement et développement économique.-VNA