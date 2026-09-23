L’Espace culturel Hô Chi Minh, un levier pour les industries culturelles

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Confrontée aux exigences de développement d’une mégapole, Hô Chi Minh-Ville est à un tournant pour redéfinir son système de valeurs.

La création de l’Espace culturel Hô Chi Minh ne constitue pas seulement une tâche politique, mais aussi une orientation stratégique visant à concrétiser la Résolution 80 du Bureau politique. Dans cette perspective, la culture devient une ressource endogène et un facteur régulateur du développement rapide et durable de la ville.

Une ressource spécifique pour les industries culturelles

Ville portant le nom du Président Hô Chi Minh et liée à plusieurs étapes importantes de sa vie, Hô Chi Minh-Ville dispose d’un patrimoine particulier. Son réseau de vestiges, de sites, de documents et de récits historiques liés au Président Hô Chi Minh constitue une matière première pour les industries culturelles.

Ces ressources peuvent servir à développer des films, livres, spectacles, œuvres musicales et artistiques, expositions, produits touristiques, contenus numériques ou jeux vidéo. Leur valeur ne réside toutefois pas seulement dans leur exploitation, mais aussi dans la recherche, l’interprétation et la création de produits adaptés au public contemporain.

Selon la Dr Nguyen Thi Thanh Huyen, de l’Académie des cadres de Hô Chi Minh-Ville, l’Espace culturel Hô Chi Minh n’est pas un simple modèle d’exposition, mais un environnement permettant de faire vivre les valeurs de la pensée, de l’éthique et du style du Président Hô Chi Minh. Avec plus de 7 700 modèles déployés, ce réseau constitue une vaste base culturelle, dont la valorisation nécessite toutefois de passer de l’extension quantitative à l’amélioration qualitative.

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Le musée Hô Chi Minh – antenne de Hô Chi Minh-Ville – organise régulièrement des expositions et des spectacles artistiques pour mieux faire connaître la vie et la carrière du président Hô Chi Minh. Il attire de nombreux visiteurs, locaux et touristes. (Photo fournie par ledit musée)

Les quatre composantes de cet espace — physique, activités, numérique et valeurs — peuvent former un système interconnecté. Les musées, vestiges et sites historiques en constituent la base matérielle, les activités culturelles l’animent, l’espace numérique en élargit l’accès et le système de valeurs contribue à orienter les normes éthiques et civiques.

La résolution 80-NQ/TW du Politburo a placé la culture en relation avec les ressources endogènes et les exigences du développement durable. Dans cette perspective, la ville doit permettre aux artistes, entreprises et autres acteurs créatifs de participer directement à la conception de produits culturels. L’Espace culturel ne doit pas seulement servir à présenter les contenus existants, mais aussi devenir un point de départ pour des projets de création et de recherche, ainsi que pour l’expérimentation de nouvelles approches.

L’innovation doit aller de pair avec la responsabilité. Les produits exploitant des contenus historiques doivent respecter la vérité, se conformer à la loi et garantir les principes relatifs à la propriété intellectuelle. L’application des technologies ne saurait se substituer à la recherche, à la vérification et à la qualité des contenus.

Dans le développement d’un écosystème de Creative IP, les récits, images et contenus culturels liés au Président Hô Chi Minh peuvent devenir des ressources pour des projets créatifs susceptibles d’être protégés et commercialisés. La ville doit pour cela faciliter l’accès aux archives, soutenir la recherche, mettre en relation les créateurs avec les détenteurs de contenus et encourager les entreprises à investir dans ces produits.

Le tourisme constitue également un domaine où ce potentiel peut être valorisé. Le quai de Nha Rong, lié au départ du jeune patriote Nguyen Tat Thanh, ainsi que les Espaces culturels Hô Chi Minh intégrés aux sites touristiques peuvent contribuer à faire découvrir aux visiteurs la vie et l’œuvre du Président Hô Chi Minh, à condition de privilégier une interprétation approfondie et des expériences attractives.

L’espace numérique doit suivre la même orientation. Fin août, Tran Thanh Lam, chef adjoint de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation, a souligné la nécessité de développer davantage l’Espace culturel Hô Chi Minh sur les plateformes numériques, en associant contenus historiques rigoureusement édités, images, sons et technologies interactives.

Selon le Pr associé-Dr Pham Ngoc Loi, directeur adjoint de l’Académie des cadres de Hô Chi Minh-Ville, la compétitivité d’une ville repose notamment sur son identité, son environnement créatif et son attractivité culturelle. Hô Chi Minh-Ville doit ainsi construire un écosystème dans lequel l’État crée le cadre, les entreprises investissent, les chercheurs apportent leur expertise, les artistes donnent une dimension créative aux produits et les citoyens restent au centre, à la fois acteurs et bénéficiaires. Dans cet écosystème, l’Espace culturel Hô Chi Minh peut devenir un pilier du développement des industries culturelles de la ville dans la nouvelle ère. -VNA