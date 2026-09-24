Le secrétaire général et président To Lam rencontre le secrétaire général des Nations Unies à New York

New York (VNA) - Dans le cadre de la Semaine de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 23 septembre, au siège de l'ONU à New York (États-Unis), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a rencontré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

Au cours de cet échange, le secrétaire général de l'ONU a partagé ses souvenirs de jeunesse lorsqu'il participait aux mouvements contre la guerre au Vietnam et a exprimé sa profonde admiration pour les réalisations remarquables du pays après quarante ans de Doi Moi (Renouveau).

Il a affirmé que le Vietnam était devenu un pilier important du multilatéralisme, entretenant avec l'ONU une relation de coopération particulière et singulière. Saluant l'engagement actif et pionnier du Vietnam dans les domaines de la sécurité, de la politique, du développement durable et de la transition énergétique juste, il a souhaité que le pays continue de participer activement aux transformations mondiales, de contribuer aux efforts de lutte contre le changement climatique et de promouvoir les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle (IA).

Mettant en exergue les réalisations et les orientations de développement du pays, le secrétaire général et président To Lam a souligné que, dans cette nouvelle phase, le Vietnam s'orientait vers un développement durable, faisant de la qualité de vie, de la sécurité et du bonheur de la population des critères essentiels.

Réaffirmant une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification, le dirigeant vietnamien a précisé que son pays était passé du statut de bénéficiaire d'aide à celui de membre proactif et actif, contribuant de manière responsable au renforcement du rôle central de l'ONU. Il a également exprimé son soutien à l'initiative de réforme « ONU80 », visant à optimiser l'efficacité du fonctionnement de l'organisation.

Pour illustrer cet engagement, le secrétaire général et président To Lam a souligné que le Vietnam continuerait de participer plus largement aux opérations de maintien de la paix, mettrait gratuitement des locaux à la disposition des agences onusiennes à Hanoï pour les dix prochaines années, pour une valeur estimée à 3 millions de dollars, et contribuerait à hauteur de près de 1,3 million de dollars au budget international du maintien de la paix, tout en se tenant prêt à accueillir de grandes conférences.

Le Vietnam s'efforcera également de contribuer activement aux initiatives de l'ONU visant à promouvoir la gouvernance mondiale en matière de science et de technologie, d'intelligence artificielle ainsi que de transitions verte et numérique.

Parallèlement, le dirigeant vietnamien a demandé aux Nations Unies de continuer à accompagner le Vietnam dans sa transformation numérique, le renforcement de ses capacités, le partage d'expériences et la mise en relation avec les réseaux internationaux d'experts, de technologies et de financement, ainsi que dans la lutte contre le changement climatique et la promotion de la transition verte, notamment en mobilisant des ressources et en renforçant la mise en œuvre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Pour l'avenir, les deux parties ont convenu de mettre en œuvre efficacement le Cadre de coopération stratégique pour la période 2027-2031 ainsi que les documents relatifs aux programmes nationaux avec des organismes spécialisés tels que le PNUD, l'UNICEF et le FNUAP, afin de contribuer à la réforme des systèmes de gouvernance mondiale et de finance internationale dans un sens plus équitable et transparent.

Évoquant les questions internationales et régionales, les deux dirigeants sont convenus de renforcer davantage la coopération entre l'ASEAN et l'ONU. Ils ont réaffirmé leur soutien au rôle central de l'ASEAN et leur position constante en faveur de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation dans la région, sur la base du respect du droit international, en particulier de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982. -VNA

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