Vietnam et Tanzanie explorent de nouvelles pistes de coopération

Hanoï (VNA) – Le Forum de connexion des entreprises Vietnam-Tanzanie s’est tenu le 22 septembre à Dar es Salaam, en Tanzanie, à l’initiative de l’ambassade du Vietnam dans ce pays, en collaboration avec le ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement et le ministère tanzanien des Affaires étrangères et de la Coopération est-africaine.

Soutenu par la société Viettel Tanzanie (Halotel), cet événement constituait l’une des principales activités organisées en marge de la deuxième session du Comité intergouvernemental entre les deux pays, offrant une plateforme d’échanges directs entre les autorités compétentes et les milieux d’affaires.

La délégation vietnamienne était conduite par le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Nguyen Hoang Hiep, et comprenait des représentants de grands groupes et entreprises tels que Vingroup, Intimex, Phulimex et Halotel. Du côté tanzanien, le vice-ministre James Millya a accueilli une importante délégation composée de responsables de différents ministères et de dirigeants d’entreprises opérant dans les secteurs du commerce, de l’investissement, de l’agriculture, de l’aquaculture et de l’énergie.

À l’ouverture du forum, le vice-ministre James Millya a souligné la détermination des deux gouvernements à promouvoir une diplomatie économique efficace, afin de transformer les bonnes relations politiques en résultats concrets dans les domaines du commerce et de l’investissement.

Selon les chiffres de la partie tanzanienne, l’excédent commercial de la Tanzanie vis-à-vis du Vietnam est passé de 140,9 millions de dollars en 2022 à 314,2 millions de dollars en 2025. Le Vietnam s’impose désormais comme un débouché prioritaire pour les produits agricoles tanzaniens, notamment la noix de cajou. Cette tendance est confirmée par le Centre du commerce international (ITC), qui classe le Vietnam parmi les marchés les plus prometteurs pour ce pays d’Afrique de l’Est.

Le vice-ministre James Millya a salué le modèle de réussite de Halotel, marque de Viettel Tanzanie, pour sa contribution au développement des infrastructures de télécommunications, à l’extension de la couverture Internet, à la création d’emplois et au renforcement des compétences de la main-d’œuvre locale. Il a exprimé le souhait de voir cette expertise s’étendre à d’autres domaines d’activité.

Par ailleurs, il a présenté la « Vision de développement de la Tanzanie à l’horizon 2050 » (Dira 2050), mettant en lumière plusieurs projets d’envergure, notamment le chemin de fer à écartement standard (SGR), le port de Dar es Salaam, le complexe hydroélectrique Julius Nyerere et les zones économiques spéciales.

Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Nguyen Hoang Hiep, s'exprime lors du Forum. Photo: VNA

Grâce à sa position stratégique, faisant de la Tanzanie une porte d’entrée vers la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC), la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) et la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), le pays offre un vaste champ de coopération. Les secteurs identifiés comme prioritaires comprennent la transformation des produits agricoles, l’économie bleue, le textile, les énergies renouvelables, l’exploitation minière et les technologies numériques.

Les deux parties ont souligné la forte complémentarité entre les abondantes matières premières de la Tanzanie et l’expertise du Vietnam en matière de technologies de transformation et de gestion des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Pour sa part, le vice-ministre Nguyen Hoang Hiep a partagé l’expérience du Vietnam dans la production, la transformation et l’exportation de produits agroalimentaires, proposant de renforcer la coopération Sud-Sud dans le domaine agricole à travers des transferts de technologies associés aux investissements, afin de garantir des moyens de subsistance durables.

En conclusion, l’ambassadrice du Vietnam en Tanzanie, Vu Thanh Huyen, a réaffirmé l’importance des connexions directes entre les entreprises pour transformer les engagements macroéconomiques en projets d’investissement concrets. L’ambassade du Vietnam en Tanzanie s’engage à accompagner, soutenir, informer et mettre en relation les partenaires dans un esprit de coopération mutuellement bénéfique.

Dans le cadre du forum, des entreprises vietnamiennes et leurs partenaires tanzaniens, notamment TANICA, la Bourse des marchandises de Tanzanie (TMX), le Cashewnut Board de Tanzanie et la Commission nationale de l’irrigation, ont présenté leurs atouts respectifs et échangé sur leurs besoins en matière de coopération. - VNA

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