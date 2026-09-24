La visite d'Etat du dirigeant Tô Lâm donne un nouvel élan aux relations Vietnam-Canada

Hanoï (VNA) - Après avoir assisté au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies et mené des activités bilatérales aux États-Unis, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, effectue, les 24 et 25 septembre, une visite d’État au Canada, à l’invitation de la gouverneure générale du Canada, Louise Arbour.

Il s’agit de la première visite d’un dirigeant du PCV au Canada depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1973. To Lam est le premier chef d’État accueilli cette année par la gouverneure générale Louise Arbour, témoignant de l’importance accordée au partenariat global Vietnam-Canada et ouvrant une nouvelle étape dans le développement des relations bilatérales.

Développement vigoureux du partenriat global

Le Vietnam et le Canada ont établi leurs relations diplomatiques le 21 août 1973 avant de mettre en place, en novembre 2017, un partenariat global à l’occasion de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre canadien Justin Trudeau. La déclaration commune adoptée à cette occasion a défini sept domaines prioritaires de coopération : politique et diplomatie, commerce et investissement, coopération au développement, défense et sécurité, culture et éducation, sciences et technologies, ainsi que les échanges entre les peuples.

Selon le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Dang Hoang Giang, après plus d’un demi-siècle de relations diplomatiques et près d’une décennie de mise en œuvre du partenariat global, les deux pays ont établi des bases de coopération de plus en plus solides.La confiance politique s’est régulièrement renforcée grâce à des rencontres fréquentes entre les dirigeants des deux pays. Par ailleurs, les deux nations maintiennent des mécanismes de concertation réguliers et collaborent étroitement au sein de forums multilatéraux tels que l’ONU, l’APEC, l’ASEAN et la Francophonie.



Le commerce et l’investissement, moteurs importants des relations bilatérales

La coopération économique et commerciale constitue un point fort des relations bilatérales, notamment dans le cadre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), entré en vigueur en janvier 2019. Depuis cette date, le commerce bilatéral a augmenté de 170 %.

Le Vietnam est actuellement le premier partenaire commercial du Canada au sein de l’ASEAN, représentant 44 % du total des importations canadiennes en provenance de cette région, et son sixième partenaire parmi les 40 pays de la région indo-pacifique. Les échanges commerciaux ont atteint 8,6 milliards de dollars en 2025 et 4,92 milliards de dollars au premier semestre 2026, soit une hausse de 27,3 % sur un an.

En matière d’investissement, le Canada se classe au 14e rang parmi 143 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 294 projets actifs totalisant plus de 4,9 milliards de dollars de capitaux enregistrés.Outre les échanges économiques, le Canada poursuit ses programmes d'aide publique au développement d'un montant total de près de 2 milliards de dollars depuis 1990, axés sur la réduction de la pauvreté, le droit des femmes, l'agriculture et le soutien juridique.

La coopération dans le domaine de l'éducation progresse également, avec plus de 20 000 étudiants vietnamiens présents au Canada. De plus, la communauté vietnamienne établie au Canada compte environ 300 000 personnes, apportant une contribution notable au développement socio-économique et culturel du pays d'accueil.

Forts du développement vigoureux des relations bilatérales et des nombreuses réalisations importantes enregistrées dans divers domaines de coopération, la visite d’État au Canada du secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, constitue un événement majeur, créant une forte dynamique politique en faveur d’un développement plus substantiel, équilibré et efficace des relations Vietnam-Canada, en adéquation avec le potentiel, les atouts et les besoins des deux pays.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoang Giang. Photo: VNA

« La visite contribuera à un développement plus substantiel et plus étroit des relations entre le Vietnam et le Canada. En outre, elle ouvre également une phase de développement plus stratégique et global entre les deux pays, contribuant positivement à la paix et à la stabilité dans la région et dans le monde », a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoang Giang.

L’ambassadeur du Vietnam au Canada, Pham Vinh Quang, a affirmé que cette visite d’État revêtait une importance particulière. Elle contribue à concrétiser la politique étrangère définie lors du 14e Congrès du Parti et permet d’approfondir, de renforcer et de pérenniser la coopération avec des partenaires clés. Elle permettra aussi de porter les relations canado-vietnamiennes à une nouvelle hauteur, répondant ainsi aux intérêts à long terme des peuples des deux pays, a ajouté le diplomate.

De son côté, l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel, a qualifié la visite du dirigeant To Lam de symbolique et d’étape historique majeure dans les relations bilatérales. Selon lui, cette visite donnera un élan politique significatif. Pour le Canada, le Vietnam est non seulement un ami de longue date, mais aussi un partenaire de premier plan.

Le pangasius, l’un des produits d’exportation du Vietnam vers le Canada. Photo d’illustration : VNA.

Depuis la mise en place du partenariat global en 2017, les deux pays ont connu un développement remarquable dans tous les domaines, de la diplomatie et du commerce à la sécurité et à la défense. Le Canada considère donc cette visite comme une occasion de renforcer les relations bilatérales, témoignant de la nature et du potentiel immenses qui unissent les deux nations. Le Canada estime que ces contacts de haut niveau jetteront les bases d'une coopération plus étroite sur les enjeux mondiaux et régionaux, a indiqué Nikel.



S’agissant sur les perspectives de coopération future, l'ambassadeur canadien a déclaré que le Vietnam et le Canada sont tous deux déterminés à atteindre la carboneutralité. Le Canada est actuellement un chef de file en matière d'énergie propre, 82 % de sa production d'électricité provenant de sources d'énergie verte. Il a souligné la volonté du Canada de partager son expérience et ses technologies dans les domaines des réseaux, des énergies renouvelables et, plus particulièrement, de l'énergie nucléaire ainsi que de soutenir la réussite de la transition énergétique du Vietnam.



Toujours selon le vice-ministre Dang Hoang Giang, le Vietnam et le Canada partagent de nombreux points de vue sur le droit international, le libre-échange et le maintien de la paix et de la stabilité dans la région. Les deux pays possèdent de nombreux atouts complémentaires.

Le Vietnam entre dans une nouvelle ère de développement et considère la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique et une intégration internationale approfondie comme des moteurs essentiels à la réalisation de ses deux objectifs du centenaire : d’ici 2030, année du centenaire de la fondation du Parti, le Vietnam deviendra un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire supérieur.

D’ici 2045, année du centenaire de sa fondation, le Vietnam deviendra un pays développé à revenu élevé.Parallèlement, le Canada favorise la diversification de ses marchés et renforce ses liens avec la région indo-pacifique.



Ainsi, la visite d’État de To Lam contribuera à concrétiser les opportunités et le potentiel accumulés au fil des ans entre les deux pays en orientations et programmes d’action tangibles, faisant ainsi entrer les relations bilatérales dans une nouvelle phase de développement. -VNA