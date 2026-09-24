Politique

Un nouvel impulsion pour le Partenariat stratégique Vietnam - Finlande

Lors de sa visite de travail en République de Finlande, le vice-président de l’Assemblée nationale Nguyen Doan Anh s’est entretenu avec le président du Parlement finlandais Jussi Halla-aho. 

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Doan Anh et le président du Parlement finlandais Jussi Halla-aho. Photo : VNA
Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Doan Anh et le président du Parlement finlandais Jussi Halla-aho. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Du 21 au 23 septembre, le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Doan Anh, à la tête d’une délégation parlementaire vietnamienne, a effectué une visite de travail en République de Finlande, première étape d’une tournée en Finlande, en Norvège et en Lituanie du 21 au 30 septembre.

Cette visite intervient moins d’un an après l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique, lors de la visite officielle du secrétaire général To Lam en Finlande en octobre 2025. Elle revêt ainsi une portée pratique en poursuivant les échanges de haut niveau, en renforçant les liens entre les deux organes législatifs et en concrétisant les grandes orientations convenues par les dirigeants. À travers des rencontres avec le Parlement, les autorités locales, les universités, les instituts de recherche, les entreprises technologiques et les associations d’amitié, ce déplacement contribue à approfondir ce partenariat en liant les relations politiques à des projets de coopération concrets.

Dans ce cadre, le vice-président de l’Assemblée nationale Nguyen Doan Anh s’est entretenu avec le président du Parlement finlandais Jussi Halla-aho, et a travaillé avec son adjointe Tarja Filatov ainsi qu’avec le Groupe parlementaire d’amitié Finlande - ASEAN. Il a affirmé que le Vietnam attache une grande importance à son amitié traditionnelle et à son Partenariat stratégique avec la Finlande. Soulignant que la coopération parlementaire constitue un volet essentiel des relations bilatérales, il a proposé de multiplier les échanges de délégations, de partager les expériences législatives et d’implication institutionnelle, notamment dans les technologies, l’innovation, la transition numérique et l’économie verte. Les deux organes législatifs doivent également promouvoir la concrétisation du partenariat dans l’économie, l’investissement, les hautes technologies, l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les réseaux 5G/6G, les énergies renouvelables et la formation de ressources humaines qualifiées.

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Le vice-président de l'Assemblée nationale, Nguyen Doan Anh, et une délégation de l'Assemblée nationale vietnamienne visitent le siège de la société Nokia. Photo : VNA



Les dirigeants du Parlement finlandais ont réaffirmé l’importance accordée aux relations avec le Vietnam, saluant ses réussites socio-économiques et le développement substantiel des liens bilatéraux, en particulier l’établissement du partenariat stratégique en 2025. La partie finlandaise a exprimé son souhait de renforcer les échanges interparlementaires, de promouvoir la mise en œuvre des accords de haut niveau et de stimuler les liens entre les collectivités locales, les établissements d’enseignement, les instituts et les entreprises. Les deux parties ont également abordé des questions régionales et internationales d’intérêt commun, convenant de poursuivre leur coordination au sein des forums parlementaires multilatéraux pour la paix, la stabilité et le développement, sur la base de la Charte de l’ONU et du droit international.
À cette occasion, Nguyen Doan Anh a transmis l’invitation du président de l’Assemblée nationale vietnamienne Tran Thanh Man à son homologue finlandais Jussi Halla-aho à effectuer une nouvelle visite au Vietnam et a invité la vice-présidente du Parlement finlandais Tarja Filatov à se rendre au Vietnam au moment opportun.

Lors de sa rencontre avec l’Association d’amitié Finlande - Vietnam, il a salué ses contributions durables au rapprochement des deux peuples. Le président de l’association, Mauri Raveala, a exprimé le souhait de diversifier ses activités vers l'éducation, les sciences et l'économie. Saluant cette orientation, Nguyen Doan Anh a estimé que le rapprochement de la diplomatie populaire avec les scientifiques et les entreprises enrichira le Partenariat stratégique. S’adressant au personnel de l’ambassade du Vietnam en Filande, il les a invités à continuer d’agir comme passerelle, notamment dans la diplomatie économique et scientifique.

Un temps fort de la tournée en Filnade a été la découverte de l’écosystème d’innovation de Finlande. À Espoo, la délégation a travaillé avec les autorités de la ville, les dirigeants de l’Université Aalto, du centre VTT, ainsi que les groupes Nokia et ICEYE. Saluant le modèle de synergie locale, Nguyen Doan Anh a suggéré de renforcer les partenariats autour de projets concrets dans les domaines des satellites, de l’IA, des villes intelligentes et de l’économie verte. Il a encouragé les entreprises finlandaises à développer conjointement des technologies et à former des ressources humaines qualifiées au Vietnam. Nguyen Doan Anh a également assisté à l’ouverture de l’exposition « Pays et Hommes du Vietnam » et s’est exprimé lors de la célébration de la 81e Fête nationale du Vietnam.

Rencontrant des représentants de la communauté vietnamienne en Finlande, il les a encouragés à bien s’intégrer, à rester tournés vers la patrie et à servir de pont d’amitié entre les deux pays.

En marge de la visite, Tran Duc Thuan, vice-président de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale vietnamienne, a travaillé avec le vice-président de la Commission de la défense du Parlement finlandais, Mikko Savola.- VNA

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