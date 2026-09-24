Les investisseurs russes s’intéressent au marché immobilier vietnamien



Moscou, 24 septembre (VNA) – L’intérêt croissant des investisseurs russes pour le marché immobilier vietnamien se traduit par une demande accrue d’informations sur les projets immobiliers commerciaux, notamment les immeubles de bureaux et les centres logistiques, selon un article publié par RosBusinessConsulting (RBC), média russe spécialisé dans la finance, le commerce et l’économie.



RBC fait état d’une augmentation, en 2026, du nombre de demandes d’investisseurs russes concernant la possibilité de développer des projets au Vietnam. Certains experts attribuent cette tendance à la nécessité de diversifier les investissements, les investisseurs russes étant désormais à la recherche de nouveaux marchés en Asie du Sud-Est, parallèlement aux destinations traditionnelles du Moyen-Orient.



Le Vietnam est perçu comme un marché prometteur, offrant une marge de croissance considérable dans le secteur immobilier, en particulier dans l’immobilier commercial, par rapport à certains autres marchés de la région. Les liens étroits entre le Vietnam et la Russie, ainsi que les possibilités de création d’entreprises à capitaux étrangers, constituent également des atouts pour les investisseurs russes.



Toutefois, les experts soulignent que les projets immobiliers au Vietnam doivent répondre à diverses exigences juridiques et financières, notamment celles relatives aux fonds propres des promoteurs. Les investisseurs étrangers doivent également tenir compte des différences culturelles et linguistiques, des procédures de transfert de capitaux et du rôle des partenaires locaux.



Dans le segment résidentiel, le courtier immobilier international Tranio indique que les demandes de clients russes pour l’achat de biens immobiliers au Vietnam ont diminué de 39 % au cours des huit premiers mois de l’année par rapport à la même période de 2025. Ce recul est considéré comme un ajustement après la forte hausse de la demande enregistrée l’année précédente.



Anna Larina, directrice du département de l’immobilier international chez NF Group, a déclaré qu’un nombre croissant de Russes s’intéressaient à l’achat de biens immobiliers au Vietnam.



Selon Tranio, le Vietnam présente plusieurs avantages par rapport aux marchés de villégiature de la région, notamment des barrières à l’entrée relativement faibles, la reprise du tourisme et du transport aérien, ainsi que le développement de marchés côtiers tels que Da Nang et Khanh Hoa. L’entreprise note également que la communauté russe au Vietnam s’agrandit, de nombreuses personnes y résidant à long terme et travaillant à distance, ce qui pourrait générer une demande supplémentaire d’appartements, à des fins résidentielles ou locatives.



Les experts distinguent deux principaux segments du marché immobilier vietnamien : les grandes villes et les destinations de villégiature. Dans les grandes villes, les investisseurs s’intéressent souvent aux projets dès leur phase initiale de construction, anticipant une hausse des prix une fois les travaux achevés. Dans les zones touristiques, l’augmentation de la fréquentation devrait soutenir la demande immobilière, même si tous les projets ne proposent pas nécessairement des prix bas ou des rendements locatifs élevés.



Tranio souligne que les investisseurs étrangers doivent accorder une attention particulière à la réglementation relative à la propriété immobilière. Les étrangers ne peuvent acquérir un logement que dans le cadre de projets résidentiels commerciaux spécifiquement autorisés à leur vendre des logements. En outre, la propriété d’un bien immobilier ne confère pas de droit de résidence à long terme.



Le droit de résidence pour les investisseurs est accordé en contrepartie d’un investissement en capital dans des entreprises au Vietnam, la durée du séjour et le montant de l’investissement requis étant régis par la réglementation en vigueur.- VNA

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