Économie

Crevettes : 3,3 milliards de dollars d’exportations en huit mois

La VASEP souligne une polarisation nette du marché mondial de la crevette alors que l'Asie maintient une demande vigoureuse, les États-Unis et l'Europe restent freinés par un faible pouvoir d'achat et des pressions concurrentielles persistantes.

Les produits à base de crevettes sont surgelés selon la technologie IQF, garantissant ainsi le respect des normes d'exportation. Photo : VNA
Les produits à base de crevettes sont surgelés selon la technologie IQF, garantissant ainsi le respect des normes d'exportation. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Les exportations vietnamiennes de crevettes ont affiché une performance solide au cours des huit premiers mois de 2026, atteignant une valeur totale de 3,3 milliards de dollars, soit une progression de 12 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Selon les données de l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), issues des statistiques douanières, le seul mois d’août a enregistré un chiffre d’affaires de 478,5 millions de dollars, en hausse de 4,2 % sur un an.

Dans le détail, la crevette à pattes blanches continue de dominer largement le secteur, avec des recettes dépassant 2 milliards de dollars (+7,6 %), tandis que la crevette tigrée noire a généré près de 318 millions de dollars. Parallèlement, les autres variétés de crevettes ont connu une progression spectaculaire de 25 %, atteignant 936,6 millions de dollars.

Cette dynamique globale est principalement portée par la Chine et Hong Kong, qui s’affirment comme les marchés les plus dynamiques pour la filière vietnamienne. Les exportations vers cette zone ont bondi de 35,9 %, à 1,12 milliard de dollars, représentant désormais 34,1 % du total des exportations nationales de crevettes. La Chine, à elle seule, a absorbé 1,07 milliard de dollars de produits, soit une augmentation de 38,2 %, constituant un moteur essentiel de la croissance du secteur face aux incertitudes mondiales.

À l’inverse, les marchés traditionnels occidentaux restent soumis à de fortes pressions économiques. Les exportations vers les États-Unis ont reculé de 11,7 % au cours des huit premiers mois, à 436,1 millions de dollars. L’Union européenne ne montre pas non plus de signes clairs de reprise, avec une contraction de 3,6 % sur la période.

En mêm temps, le Vietnam parvient à équilibrer ses résultats grâce à la diversification de ses débouchés et à la solidité de la demande dans la zone Asie-Pacifique. Le Japon a maintenu une croissance de 6,1 % tandis que les exportations vers l'Australie et le Canada ont progressé respectivement de 18,2 % et 6,5 %. Par ailleurs, les pays membres de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) ont généré environ 901 millions de dollars de revenus, en hausse de 11 %.

En conclusion, la VASEP souligne une polarisation nette du marché mondial de la crevette alors que l'Asie maintient une demande vigoureuse, les États-Unis et l'Europe restent freinés par un faible pouvoir d'achat et des pressions concurrentielles persistantes. -VNA

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