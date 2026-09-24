Politique

Vietnam-Biélorussie : de nouvelles perspectives pour la coopération de défense

Le ministre biélorusse de la Défense, Viktor Khrenin a rencontre le général Nguyen Trong Nghia, chef du Département général de la politique de l’Armée populaire vietnamienne le 23 septembre dans le cadre de la visite officielle de ce denrnier en Biélorussie.

Le général Nguyen Trong Nghia (à gauche) remet au lieutenant-général Viktor Khrenin, du ministère biélorusse de la Défense, le livre « Le général Vo Nguyen Giap – Le général du peuple ». Photo : VNA.
Le général Nguyen Trong Nghia (à gauche) remet au lieutenant-général Viktor Khrenin, du ministère biélorusse de la Défense, le livre « Le général Vo Nguyen Giap – Le général du peuple ». Photo : VNA.

Minsk (VNA) - La Biélorussie considère le Vietnam comme une priorité de sa politique étrangère en Asie-Pacifique et souhaite approfondir sa coopération bilatérale en matière de défense, a déclaré le ministre biélorusse de la Défense, Viktor Khrenin, lors d’une rencontre avec le général Nguyen Trong Nghia, chef du Département général de la politique de l’Armée populaire vietnamienne.

Lors de cette rencontre, qui s’est tenue le 23 septembre dans le cadre de la visite officielle du général Nguyen Trong Nghia en Biélorussie, ce dernier a souligné les progrès accomplis dans la coopération bilatérale en matière de défense, notamment en ce qui concerne les échanges de délégations et d’expériences entre les différentes branches des forces armées, ainsi que la formation du personnel. Le haut responsable vietnamien a remercié la Biélorussie pour les places de formation accordées aux militaires vietnamiens dans les établissements relevant du ministère biélorusse de la Défense et proposé d’en augmenter le nombre, notamment pour les formations de niveau opérationnel et stratégique.

Le Vietnam, de son côté, est disposé à accueillir des militaires biélorusses pour leur permettre d’apprendre le vietnamien et de participer à des stages de formation d’observateurs militaires des Nations unies.

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Lors de l'entretien. Photo : VNA



Il a été proposé de renforcer les échanges de délégations et de jeunes officiers, la coopération entre les différentes branches des forces armées, la formation du personnel militaire et des experts ainsi que la collaboration dans les domaines du renseignement et des communications militaires, de la production cinématographique, des bibliothèques, des questions relatives aux femmes dans l'armée et de l'industrie de la défense.

Il a également été suggéré d'intensifier les efforts de sensibilisation et d'information sur l'histoire et l'importance de l'amitié traditionnelle et du partenariat stratégique entre les deux pays. Une invitation du ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang, a été transmise aux représentants du ministère biélorusse de la Défense à se rendre au Vietnam et à participer au troisième Salon international de la défense du Vietnam, prévu en décembre à Hanoï.

Pour sa part, Viktor Khrenin a souligné que les relations entre les deux pays avaient franchi une nouvelle étape avec l'établissement du partenariat stratégique, suite à la visite du secrétaire général du Parti communiste vietnamien, To Lam, en Biélorussie en mai 2025. Dans ce cadre, les deux ministères de la Défense ont mis en place un cadre de coopération qui ouvre de nouvelles perspectives dans les domaines d'intérêt et de compétences communs.

Viktor Khrenin a également remercié Nguyen Trong Nghia pour son attention portée aux anciens combattants biélorusses et sa contribution à la préservation de la mémoire de ceux qui ont combattu aux côtés du peuple vietnamien durant la lutte pour la réunification nationale. Il s’est dit convaincu que cet entretien permettrait de rendre la coopération bilatérale en matière de défense plus substantielle et plus efficace.

Le même jour, le chef du Département général de la politique s’est rendu à l’Académie militaire biélorusse, où il a rencontré sa direction et visité ses installations pédagogiques. Il a remercié la partie biélorusse pour la qualité de la formation offerte aux militaires vietnamiens et souligné l’importance de la coopération éducative pour le renforcement des liens entre les deux armées.

Fondée en 1995, l’Académie est un établissement d’enseignement militaire de haut niveau, intégré au système éducatif national. Dans cet environnement d’apprentissage moderne, structuré et accueillant, les élèves vietnamiens acquièrent des connaissances et tissent des liens d’amitié sincères et durables entre les deux nations.- VNA

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