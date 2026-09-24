Le dirigeant Tô Lâm entame une visite d’État au Canada

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Hanoï (VNA) - Après avoir participé au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU et mené des activités bilatérales aux États-Unis, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, Tô Lâm, à la tête d’une délégation de haut niveau, est arrivé le 23 septembre à Ottawa pour entamer une visite d’État au Canada, à l’invitation de la gouverneure générale du Canada, Louise Arbour.

Il a été accueilli à l’aéroport international Macdonald-Cartier par un ministre du gouvernement canadien, l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel, l’ambassadeur du Vietnam au Canada, Pham Vinh Quang, ainsi que des représentants de l’ambassade du Vietnam.

Après plus d’un demi-siècle de relations diplomatiques et près d’une décennie de partenariat global, les relations Vietnam-Canada reposent sur des bases de plus en plus solides. La confiance politique s’est renforcée, tandis que les échanges commerciaux, les investissements, l’éducation, les sciences et technologies, la défense, la sécurité et les échanges entre les peuples se sont développés.

Le leader Tô Lâm a été accueilli à l’aéroport international Macdonald-Cartier par un ministre du gouvernement canadien, l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel, l’ambassadeur du Vietnam au Canada, Pham Vinh Quang, ainsi que des représentants de l’ambassade du Vietnam. Photo: VNA

Les deux pays s’emploient notamment à faire des sciences et technologies, de l’innovation, de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs, des énergies propres et de la formation des ressources humaines de nouveaux moteurs de leur coopération.

La coopération économique et commerciale constitue un point fort des relations bilatérales, notamment dans le cadre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), entré en vigueur en janvier 2019. Depuis cette date, le commerce bilatéral a augmenté de 170 %.

Le Vietnam est actuellement le premier partenaire commercial du Canada au sein de l’ASEAN, représentant 44 % du total des importations canadiennes en provenance de cette région, et son sixième partenaire parmi les 40 pays de la région indo-pacifique. Les échanges commerciaux ont atteint 8,6 milliards de dollars en 2025 et 4,92 milliards de dollars au premier semestre 2026, soit une hausse de 27,3 % sur un an.

En matière d’investissement, le Canada se classe au 14e rang parmi 143 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 294 projets actifs totalisant plus de 4,9 milliards de dollars de capitaux enregistrés.

La coopération dans le domaine de l'éducation progresse également, avec plus de 20 000 étudiants vietnamiens présents au Canada. De plus, la communauté vietnamienne établie au Canada compte environ 300 000 personnes, apportant une contribution notable au développement socio-économique et culturel du pays d'accueil.

Le Vietnam et le Canada disposent de nombreux atouts complémentaires. Le Vietnam, engagé dans une nouvelle phase de développement, considère les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique et l’intégration internationale comme des moteurs essentiels pour atteindre ses objectifs de développement à l’horizon 2030 et 2045. De son côté, le Canada cherche à diversifier ses marchés et à renforcer ses liens avec la région indo-pacifique.

Dans ce contexte, la visite de Tô Lâm devrait donner une nouvelle impulsion politique aux relations bilatérales, afin de renforcer leur caractère substantiel, équilibré et efficace, à la hauteur du potentiel et des intérêts des deux pays.

Elle devrait également ouvrir une nouvelle étape de coopération stratégique et globale entre le Vietnam et le Canada, contribuant à la paix et à la stabilité dans la région et dans le monde.-VNA

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