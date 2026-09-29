Hanoï restructure son espace de développement pour créer de nouveaux moteurs de croissance

D’une capitale reposant sur un modèle de développement traditionnel, Hanoï doit aujourd’hui créer de nouveaux moteurs de croissance. Au-delà de l’élargissement de son espace urbain, la ville réorganise progressivement son espace de développement économique, notamment en transformant les zones industrielles en espaces écologiques et de haute technologie, en stimulant les sciences, les technologies et l’innovation, en développant les infrastructures numériques et en créant de nouveaux pôles de croissance.

La Zone de haute technologie de Hoa Lac est considérée comme l’un des principaux bénéficiaires de ces nouvelles orientations, destinées à lever les obstacles, à améliorer l’environnement d’investissement et à constituer progressivement le cœur de l’écosystème d’innovation de la capitale.

La nouvelle politique vise non seulement à faciliter les investissements, mais aussi à traiter les projets en retard, accélérer le développement des infrastructures, constituer des réserves foncières viabilisées et permettre le lancement rapide de grands projets de haute technologie.

Au cours des six premiers mois de 2026, les zones de haute technologie et les zones industrielles de Hanoï ont attiré 848,5 millions de dollars de capitaux d’investissement enregistrés, soit 116 % de l’objectif annuel. La seule zone de haute technologie de Hoa Lac en a attiré environ 297 millions.

La nouvelle orientation consiste à attirer les investissements afin de bâtir un écosystème dans lequel entreprises, instituts de recherche, universités et pouvoirs publics conjuguent leurs efforts pour créer de nouvelles valeurs.

Cette orientation s’inscrit également dans l’esprit de la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique sur la percée dans le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique.

Cette nouvelle approche concerne également le développement des zones industrielles. Le 29 juin 2026, le Comité populaire municipal a publié la Décision n° 80/2026/QĐ-UBND définissant les critères applicables aux zones et complexes industriels écologiques, ainsi qu’une feuille de route et des mécanismes de soutien à leur transformation.

Il s’agit d’un changement important : le développement industriel ne repose plus principalement sur le foncier et les infrastructures de production, mais accorde une place croissante à l’environnement, à l’énergie, aux ressources, aux technologies et à la gestion intelligente.

Ces politiques ouvrent également la voie à de nouveaux espaces industriels. En 2026, Hanoï prévoit de lancer six nouvelles zones industrielles, d’une superficie totale de près de 1 400 hectares, dont une zone industrielle de nouvelle génération d’environ 300 hectares à Dong Anh. Ces zones seront développées selon des normes modernes et intégrées, en lien avec les technologies, les infrastructures et les exigences du développement durable.

Parallèlement aux espaces industriels et de haute technologie, un nouvel espace de développement émerge : l’espace numérique. Parmi les 276 projets proposés aux investisseurs et les 50 accords de coopération conclus entre Hanoï et de grands groupes et organisations vietnamiens et étrangers, plusieurs portent sur les infrastructures, les technologies et les infrastructures numériques.

L’accord de coopération pour la période 2026-2030 entre Hanoï et le groupe technologique CMC en est un exemple. Les deux parties envisagent notamment de rechercher et développer une « ville IA », ainsi qu’un écosystème de centres de données, d’informatique en nuage et d’intelligence artificielle dans la capitale.

De Hoa Lac aux nouvelles zones industrielles, des usines vertes aux centres de données et à la « ville IA », Hanoï construit progressivement de nouveaux espaces de croissance.

Il ne s’agit pas seulement d’élargir l’économie, mais aussi d’améliorer la qualité de la croissance, en passant d’un modèle fondé sur le foncier et les ressources traditionnelles à un modèle davantage axé sur les technologies, l’innovation, les infrastructures modernes, les ressources humaines hautement qualifiées et le développement vert.

À mesure que ces nouvelles politiques seront concrétisées par des projets, Hanoï disposera de bases plus solides pour devenir une ville verte, intelligente et moderne, tout en affirmant progressivement son rôle de pôle régional de l’innovation. -VNA