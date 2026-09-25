Le secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam en visite d’État au Canada

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a entamé le 24 septembre (heure locale) sa visite d’État au Canada. La cérémonie d’accueil en son honneur a été présidée le matin du même jour par la gouverneure générale du Canada, Louise Arbour.

La gouverneure générale du Canada, Louise Arbour, a présidé, le 24 septembre à Rideau Hall, la cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, en visite d’État au Canada.

S’adressant à la presse à l’issue de la cérémonie, Louise Arbour s’est réjouie d’accueillir le dirigeant vietnamien, soulignant les liens étroits entre les deux pays. Malgré la distance géographique, le Canada et le Vietnam sont unis par une amitié durable, fondée sur la paix, le dialogue et la coopération. Selon elle, cette visite offre l’occasion de consolider les acquis et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans un monde en profonde mutation.

Pour sa part, le dirigeant To Lam a affirmé que le Vietnam accordait une grande importance à ses relations avec le Canada. Il a souligné les progrès enregistrés dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la défense et de la sécurité, des sciences et technologies, de l’éducation et des échanges entre les peuples.

Le dirigeant vietnamien a exprimé l’espoir que sa visite ouvre un nouveau chapitre des relations bilatérales, avec une confiance politique renforcée et une coopération plus substantielle et efficace.

Il s’est dit convaincu que les relations Vietnam-Canada entreraient dans une nouvelle phase de développement, au bénéfice des peuples des deux pays.

Le même jour, le dirigeant vietnamien s’est entretenu avec le Premier ministre canadien Mark Carney. Les deux dirigeants ont convenu d’élever les relations Vietnam-Canada au rang de partenariat stratégique, ouvrant une nouvelle phase de coopération plus étroite et substantielle. Ils ont également convenu d’élaborer prochainement un agenda et un plan d’action concrets pour mettre en œuvre ce nouveau cadre.

Durant son séjour, le dirigeant To Lam a également eu à l’édifice du Parlement du Canada, un déjeuner de travail avec la présidente du Sénat, Raymonde Gagné, et le président de la Chambre des communes, Francis Scarpaleggia. -VNA

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