Le Vietnam prépare sa communication pour l’APEC 2027

À l’approche de l’APEC 2027, le Vietnam prépare ses professionnels de la communication à assurer une couverture efficace de cet événement majeur.

Hanoï (VNA) - La province de Khanh Hoa a récemment accueilli une conférence nationale de formation, organisée conjointement par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Comité populaire provincial, afin de renforcer les compétences en communication en vue de l’Année de l’APEC 2027.

Cet événement a marqué le début d’une phase de préparation intensive pour le Vietnam, qui accueillera en 2027 l’APEC pour la troisième fois. Ce rendez-vous diplomatique majeur sera l’occasion de renforcer la présence du Vietnam sur la scène internationale et de promouvoir l’image d’un pays dynamique, riche de son identité culturelle et engagé dans le développement durable.

Dans le cadre des préparatifs de l’APEC 2027, la province d’An Giang met en œuvre 21 projets dans la zone spéciale de Phu Quoc, pour un investissement estimé à 137.100 milliards de dôngs, conformément au plan approuvé par le Premier ministre. -VNA