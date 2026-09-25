An Giang accélère son développement touristique en prévision de l’APEC 2027 à Phu Quôc

An Giang (VNA) – Le tourisme de la province méridionale d’An Giang a enregistré une croissance soutenue au cours des neuf premiers mois de 2026, avec plus de 23,4 millions de visiteurs accueillis, soit 93,9 % de l’objectif annuel. Parmi eux, plus de 1,94 million étaient des visiteurs internationaux, représentant 91,5 % de l’objectif fixé. Les recettes touristiques ont atteint près de 58.000 milliards de dôngs (2,23 milliards de dollars), soit 82,7 % du plan annuel.

Ces résultats permettent au secteur touristique provincial d’envisager l’atteinte, voire le dépassement, de ses objectifs pour 2026, tout en préparant les conditions nécessaires à l’accueil du Sommet de l’APEC 2027 dans la zone administrative spéciale de Phu Quôc.

Selon le Service du tourisme d’An Giang, Phu Quôc continue de contribuer largement au nombre de visiteurs internationaux et aux recettes touristiques de la province. Au cours des neuf premiers mois, la zone administrative spéciale a accueilli plus de 1,92 million de visiteurs internationaux, soit plus de 99 % du total enregistré à An Giang.

Le secteur touristique a conseillé aux autorités provinciales de mettre en œuvre des programmes et projets de développement pour la période 2025-2030, avec une orientation jusqu’en 2035, tout en perfectionnant les mécanismes, les politiques et l’organisation spatiale du développement touristique en fonction des potentialités de chaque territoire. Il prévoit notamment de faire de Phu Quoc un centre national et international de services, de tourisme écologique et de tourisme maritime et insulaire.

Parallèlement, An Giang poursuit les études sur les activités et les infrastructures touristiques, ainsi que sur le développement du tourisme communautaire et écologique dans plusieurs communes, quartiers et zones administratives spéciales. La province entretient également ses relations avec les localités frontalières, les pays ayant conclu des accords de coopération internationale ainsi qu’avec les villes et provinces participant aux réseaux de coopération touristique régionale.

Le secteur touristique provincial accélère l’application des technologies. La province exploite notamment un site Internet intégrant des vidéos de réalité virtuelle à 360 degrés, un portail de billetterie en ligne et une application mobile. Des caméras dotées d’intelligence artificielle pour contrôler les entrées et les sorties, ainsi que des livres numériques et des vidéos avec commentaires générés par une voix d’IA, ont également été mis en place.

An Giang poursuit en parallèle le développement de ses infrastructures. Plusieurs projets routiers ont été achevés, étudiés ou planifiés, notamment autour du mont Hon Me, vers le sommet du mont Câm, vers l’arbre vieux de 400 ans à Khanh Binh, ainsi que sur les axes reliant le pont My Luông à la zone touristique de Côn En et desservant le temple du village Cham.

Le renforcement des ressources humaines se poursuit également. La province a délivré 110 nouvelles cartes de guide touristique, portant leur nombre total à 659. Elle compte désormais 143 entreprises de voyage et 1.162 établissements d’hébergement offrant 38.812 chambres, incluant des établissements de marques internationales tels que Muong Thanh Phu Quoc et Pullman Phu Quoc.

En vue de l’APEC 2027, An Giang procède à un examen global de son offre touristique, élabore des critères de sélection des volontaires et des agents de liaison et prépare un plan de promotion de son image à l’étranger. La formation aux langues étrangères, à la communication et aux compétences professionnelles est également renforcée.

Pour le 4e trimestre, la province vise plus de 27,9 millions de visiteurs en 2026, dont plus de 2,52 millions d’étrangers, ainsi que des recettes touristiques de 73.983 milliards de dôngs. Elle entend notamment renforcer l’attractivité de Phu Quôc, développer les vols directs et les vols charters depuis les marchés internationaux et améliorer les infrastructures, le paysage, l’environnement et les capacités de service nécessaires au Sommet de l’APEC.

Le secteur touristique prévoit également de développer des produits plus approfondis, couvrant les territoires allant des plaines et zones frontalières aux espaces maritimes et insulaires, avec des destinations telles que Thât Son, le mont Câm, la forêt de cajeputiers de Tra Su, le site archéologique d’Oc Eo et Ha Tiên. L’accent sera mis sur le tourisme vert, l’agritourisme, le tourisme communautaire et la préservation du patrimoine culturel local.

Enfin, An Giang entend renforcer les chaînes de coopération, améliorer les compétences professionnelles et linguistiques du personnel et développer les partenariats public-privé entre compagnies aériennes, agences de voyage et destinations régionales, afin de créer des circuits interprovinciaux et interrégionaux attractifs. Ces efforts doivent permettre à la province de poursuivre sa croissance touristique en 2026 et de renforcer sa préparation en vue de l’APEC 2027 à Phu Quôc. -VNA

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