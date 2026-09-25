Société

Des militaires vietnamiens offrent des soins médicaux gratuits à Ratanakiri (Cambodge)

Le Détachement économique et de défense 74 a offert des consultations médicales, des médicaments et des produits de première nécessité à des habitants de Ratanakiri, contribuant ainsi à renforcer l’amitié Vietnam-Cambodge.

Le Détachement économique et de défense 74 a distribué 168 lots de produits de première nécessité, de vêtements et d’articles ménagers, ainsi que plus de 240 gâteaux de la Fête de la Mi-Automne aux enfants des travailleurs et des habitants locaux. Photo: qdnd.vn
Le Détachement économique et de défense 74 a distribué 168 lots de produits de première nécessité, de vêtements et d’articles ménagers, ainsi que plus de 240 gâteaux de la Fête de la Mi-Automne aux enfants des travailleurs et des habitants locaux. Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) – Le 24 septembre, dans le district d’Oyadav, province de Ratanakiri, au Cambodge, le Détachement économique et de défense 74, relevant du Corps d’armée 15, a organisé des consultations médicales et distribué gratuitement des médicaments aux travailleurs et habitants cambodgiens.

Au total, 465 personnes ont bénéficié d’un bilan de santé, de conseils médicaux et de médicaments gratuits. L’unité a également distribué 168 lots de produits de première nécessité, de vêtements et d’articles ménagers, ainsi que plus de 240 gâteaux de la Fête de la Mi-Automne aux enfants des travailleurs et des habitants locaux.

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Des militaires vietnamiens offrent des soins médicaux gratuits à Ratanakiri. Photo: qdnd.vn


Selon le colonel Ha Van Nam, chef adjoint du Détachement économique et de défense 74, cette initiative permet à la population locale d’accéder plus facilement aux services de santé et de mieux connaître les moyens de prévenir les maladies et de protéger sa santé.

Elle contribue également à renforcer la solidarité, l’amitié traditionnelle et la coopération entre les peuples vietnamien et cambodgien. -VNA

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