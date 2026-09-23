Société

Quelque 664 restes de soldats tombés au combat retrouvés au parc Le Thi Rieng

Dans le cadre de la "Campagne des 500 jours et nuits", après trois mois de recherches au parc Le Thi Rieng, à Ho Chi Minh-Ville, l’équipe K74 a retrouvé et exhumé 664 restes de soldats tombés au combat, dont 33 provenant de huit tombes collectives.

après trois mois de recherches au parc Le Thi Rieng, à Ho Chi Minh-Ville, l’équipe K74 a retrouvé et exhumé 664 restes de soldats tombés au combat, dont 33 provenant de huit tombes collectives. Photo: VNA
après trois mois de recherches au parc Le Thi Rieng, à Ho Chi Minh-Ville, l’équipe K74 a retrouvé et exhumé 664 restes de soldats tombés au combat, dont 33 provenant de huit tombes collectives. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Du 23 juin au 23 septembre, l’équipe K74 du Commandement de Ho Chi Minh-Ville a retrouvé et exhumé 664 restes de soldats tombés au combat dans le parc Le Thi Rieng, ancien cimetière de Do Thanh, dans le quartier de Hoa Hung. Parmi eux figurent 631 restes individuels et 33 restes retrouvés sur huit sites de tombes collectives. Des effets personnels ont été retrouvés avec 298 restes.

Le 23 septembre, en raison de fortes pluies et des préparatifs pour la cérémonie de commémoration et d’inhumation, prévue début octobre, l’équipe K74 a temporairement suspendu les recherches et les fouilles dans le parc Le Thi Rieng.

Ces derniers jours, les pluies continues à Ho Chi Minh-Ville ont fortement perturbé les opérations, les zones de fouilles ayant été inondées. Les forces engagées ont dû utiliser des pompes de grande capacité pour évacuer l’eau des fosses. Selon les prévisions, les pluies devraient se poursuivre dans les prochains jours, ce qui pourrait affecter davantage l’avancement des recherches et des exhumations. -VNA

#500 ngày đêm #Liệt sĩ #Campagne des 500 jours et nuits #restes de soldats
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