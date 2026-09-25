Développement d’un écosystème du tourisme de bien-être pour valoriser les atouts du Vietnam

Hanoï (VNA) – Ces dernières années, le tourisme de bien-être, axé sur l’amélioration de la qualité de vie et l’équilibre physique et mental, répond à une demande croissante. Au Vietnam, ce segment est appelé à devenir l’un des produits phares du secteur touristique, à forte valeur ajoutée, grâce aux nombreux atouts naturels, culturels et médicaux du pays.



Selon Ha Van Sieu, directeur adjoint de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le tourisme de bien-être n’est plus seulement une nouvelle tendance du marché, mais devient progressivement un segment à forte valeur ajoutée, capable de prolonger la durée des séjours, d’accroître les dépenses des visiteurs et de stimuler le développement de nombreux secteurs connexes.



Le Vietnam dispose d’abondantes ressources naturelles, notamment des plages, des forêts, des sources thermales et des boues minérales, ainsi que d’une grande diversité de plantes médicinales. À cela s’ajoutent une longue tradition de médecine traditionnelle et la richesse culturelle des différentes communautés ethniques. Autant d’atouts pour développer une offre de tourisme de bien-être de qualité, compétitive et ancrée dans l’identité vietnamienne.



Cependant, ce potentiel reste encore insuffisamment valorisé sur les plans touristique et économique. Dans plusieurs localités, l’offre demeure dispersée et certains modèles se limitent encore aux séjours de détente, aux spas ou à des services isolés. Les passerelles entre tourisme médical, médecine traditionnelle, plantes médicinales, culture, sport, nutrition, sciences et technologies restent également limitées. Le manque de personnel spécialisé et la nécessité d’améliorer les normes, les mécanismes de contrôle de la qualité et la coordination entre secteurs et localités constituent d’autres défis.



Pour Nguyen Anh Tuan, directeur de l’Institut d’économie du tourisme, le Vietnam possède de nombreux avantages, notamment ses sources thermales et le climat agréable de certaines zones côtières, insulaires et montagneuses, propices au développement de diverses formes de tourisme de bien-être.



Les offres de tourisme de bien-être se développent d’ailleurs rapidement dans le pays. Dans les régions montagneuses et côtières, hôtels et complexes touristiques intègrent désormais des services de soins et de bien-être. Les destinations dotées de sources thermales proposent également des séjours haut de gamme associant détente et bien-être, générant une valeur importante pour les investisseurs comme pour les économies locales.



Le projet « Développement du tourisme de bien-être au Vietnam à l’horizon 2030 » ne vise toutefois pas seulement à diversifier l’offre touristique. Il ambitionne de créer un véritable écosystème économique autour du tourisme et du bien-être. Nguyen Anh Tuan propose à cette fin un cadre reposant sur un écosystème, trois niveaux de produits et six piliers d’action.



Les trois niveaux comprennent le tourisme de bien-être proprement dit, le tourisme de bien-être intégrant des prestations médicales spécialisées et le tourisme médical. Les six piliers portent sur les institutions et les normes ; les ressources et les espaces touristiques ; les produits et les chaînes de valeur ; l’investissement, les entreprises et les communautés ; les ressources humaines, les sciences et les technologies ; ainsi que les marchés, la marque et les données.



Selon Nguyen Anh Tuan, la combinaison des ressources naturelles et culturelles avec les services de bien-être peut offrir aux visiteurs une expérience complète, mêlant découverte culturelle, détente et soins. Le Vietnam dispose également d’un potentiel important dans les soins fondés sur la médecine traditionnelle et les plantes médicinales.



Pour développer ce secteur de manière structurée, il estime néanmoins nécessaire de mettre en place des politiques plus claires et plus concrètes. Les visiteurs sont prêts à payer le juste prix dès lors qu’ils bénéficient de services de qualité et d’une prise en charge attentive. -VNA