ASIAD 2026 : Le Vietnam enrichit son palmarès

Tokyo (VNA) – La délégation vietnamienne a décroché le 24 septembre une médaille d’argent et sept de bronze aux Jeux asiatiques (ASIAD) 2026, portant son bilan provisoire à une médaille d’or, une d’argent et 14 de bronze, pour une 20e place au classement général.

En athlétisme, le relais mixte 4x400 m a offert au Vietnam sa première médaille dans la discipline lors de ces Jeux. Le quatuor formé par Ta Ngoc Tuong, Quach Thi Lan, Le Ngoc Phuc et Nguyen Thi Ngoc s'est classé troisième, derrière Bahreïn et l’Inde.

Après avoir longtemps fait la course en tête, l’équipe vietnamienne s’est finalement faite dépasser dans la dernière ligne droite. Elle avait validé son billet pour la finale en terminant deuxième de sa série en 3 min 16 s 08.

Sur 10 000 m féminin, Nguyen Thi Oanh a pris la sixième place en 33 min 44 s 92, tandis que Le Thi Tuyet a terminé 13e en 38 min 00 s 87. Au triple saut féminin, Vu Thi Ngoc Ha s’est classée neuvième avec un saut à 13,13 m.

En wushu, Dinh Van Tam a remporté la médaille d’argent en sanda masculin des moins de 56 kg, après sa défaite en finale face au Chinois Ou Jiaming. Il s’agit de la première médaille d’argent du Vietnam à ces Jeux.

En haltérophilie, Tran Minh Tri a décroché le bronze dans la catégorie masculine des moins de 65 kg, avec un total de 309 kg.

En natation, Nguyen Huy Hoang s’est classé septième lors de la finale du 800 m nage libre masculin. En gymnastique, Nguyen Thi Quynh Nhu, Dang Ngoc Xuan Thien et Nguyen Van Khanh Phong ont tous manqué de peu le podium, terminant quatrièmes de leurs épreuves respectives.

En aviron, les rameuses vietnamiennes ont remporté quatre médailles de bronze, tandis que l’équipe de Naraka: Bladepoint s'est également adjugé le bronze en esport, signant la première médaille de l’histoire du Vietnam aux ASIAD dans cette discipline. -VNA