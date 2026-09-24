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"Luck for Sale" franchit la barre des 3 millions de dollars avant sa sortie aux États-Unis

"Lên Huong" (Luck for Sale) s’inspire de l’univers des pompes funèbres — et plus précisément du rituel consistant à "dormir dans un cercueil pour conjurer le mauvais sort" — pour mettre en lumière les bouleversements, les pensées intimes, les sentiments profonds et les secrets enfouis de chaque personnage.

Une scène du film vietnamien "Lên Huong" (Luck for Sale). Photo : vtv.vn
Une scène du film vietnamien "Lên Huong" (Luck for Sale). Photo : vtv.vn

Hanoi (VNA) – Le film vietnamien "Lên Huong" (Luck for Sale), coréalisé par Khuong Ngoc et Tân Hoàng Thông, a généré plus de 80 milliards de dôngs (3,05 millions de dollars) de recettes sur le marché national et doit sortir dans les cinémas américains le 9 octobre.

Le film s’articule autour de Tâm, interprété par l’acteur Vo Tân Phat, et de Mme Mui, jouée par l’actrice Hông Dào, dont la rencontre découle d’une croyance populaire selon laquelle dormir dans un cercueil permettrait de conjurer le mauvais sort.

À travers cette prémisse, Tâm fait ses débuts dans le secteur des services funéraires tout en levant progressivement le voile sur les mystères entourant Mme Mui et le passé des différents personnages.

Axé sur le secteur des services funéraires, le film explore la vie, le vieillissement, la maladie et la mort, tout en abordant l’amour maternel, la romance et les conflits intergénérationnels.

Au cœur de l’intrigue de "Lên Huong", un épisode choc bouscule le récit et lance une succession de péripéties haletantes : la scène de la "mise en cercueil". Pivot central de l’œuvre, cet événement redessine instantanément les dynamiques entre les personnages.

Cette séquence n’a rien d’une fiction pour le co-réalisateur Tân Hoàng Thông. Elle s’inspire directement d’un souvenir d’enfance marquant, qui l’a longtemps hanté et interrogé sur la complexité des choix humains, souvent soumis à des jugements contradictoires.

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Le film vietnamien "Lên Huong" (Luck for Sale) sortira dans les cinémas américains le 9 octobre.

Pour donner vie à cette tension et ancrer l’histoire dans une réalité palpable, le co-réalisateur Khuong Ngoc a fait le choix du réalisme brut. Le tournage s’est ainsi déployé au cœur de décors authentiques, investissant tour à tour un véritable atelier de fabrication de cercueils, un élevage de canards et un salon de coiffure de quartier.

Ainsi, l’actrice Hông Dào s’est immergée pendant cinq jours au cœur d’une entreprise de pompes funèbres pour préparer son rôle de Mme Mui. Cette immersion en conditions réelles a permis à la comédienne chevronnée d’apprivoiser un univers souvent tabou et de poser un regard neuf sur les métiers du funéraire.

À travers une succession de funérailles, le film dresse une radiographie implacable des relations humaines, où chaque adieu dévoile la vérité des cœurs. Entre chagrin sincère, regrets tardifs, tensions familiales et calculs cyniques, l’œuvre explore toute la palette des réactions face au deuil.

Au-delà du drame, le long-métrage résonne avant tout comme un plaidoyer humaniste et urgent. En mettant en lumière la finitude de l’existence, il rappelle une vérité universelle : c’est de notre vivant qu’il faut agir. L’œuvre invite ainsi le spectateur à une profonde introspection, l’exhortant à substituer la bienveillance aux conflits et à cultiver, tant qu’il en est encore temps, l’empathie et la douceur au quotidien, a-t-elle partagé.

Après une tournée promotionnelle dans de nombreuses provinces et villes vietnamiennes, le film poursuit son exploitation en salles à l’échelle nationale, parallèlement à sa sortie prochaine aux États-Unis. – VNA

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#film vietnamien "Lên Huong" (Luck for Sale)
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