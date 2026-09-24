Culture-Sports

ASIAD 2026 : l’e-sport vietnamien décroche une médaille historique

La délégation vietnamienne a décroché cinq médailles de bronze le 24 septembre aux ASIAD 2026, dont la première médaille de l’histoire de l’esport vietnamien aux Jeux asiatiques, remportée par l’équipe de Naraka: Bladepoint, et quatre en aviron.

Le quatuor Pham Thi Ngoc Anh, Le Thi Hien, Ha Thi Vui và Du Thi Bong remporte la médaille de bronze dans l’épreuve du quatre de pointe féminin sans barreur en aviron. Photo: VNA
Le quatuor Pham Thi Ngoc Anh, Le Thi Hien, Ha Thi Vui và Du Thi Bong remporte la médaille de bronze dans l’épreuve du quatre de pointe féminin sans barreur en aviron. Photo: VNA

Tokyo (VNA) - Le 24 septembre, cinquième journée officielle de compétition aux Jeux asiatiques 2026 (ASIAD 2026), a été marquée par plusieurs performances de la délégation vietnamienne, avec notamment une médaille de bronze historique en esport et quatre autres en aviron.

En esport, l’équipe vietnamienne de Naraka: Bladepoint a décroché le bronze après sa défaite 2-3 face à la Thaïlande en demi-finale. Il s’agit de la première médaille remportée par l’esport vietnamien dans l’histoire des ASIAD. Les joueurs Lai Nguyen Anh Khoa, Diep Chi Hieu, Tran Cong Tinh, Hong Phat et Van Phuc An Khang ont contribué à cette performance.

En aviron, les rameurs vietnamiens ont remporté quatre médailles de bronze lors de la dernière journée de compétition. La première a été décrochée par Pham Thi Ngoc Anh, Le Thi Hien, Ha Thi Vui et Du Thi Bong dans l’épreuve du quatre de pointe féminin sans barreur, en 6 min 43 s 86.

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L’équipe féminine vietnamienne d’aviron aux ASIAD 20. Photo: VNA

Tran Thi Tu Uyen et Pham Thi Bich Ngoc ont ensuite décroché le bronze en deux de couple féminin poids lourd, en 7 min 02 s 68. La troisième médaille a été remportée par Dinh Thi Hao et Pham Thi Hue en deux de pointe féminin, avec un temps de 7 min 13 s 10.

Le quatrième bronze est revenu à Tran Duong Nghia, Thai Bao Toan, Hoang Van Dat et Nguyen Phu en quatre de pointe masculin, en 5 min 54 s 54.

En haltérophilie, K'Dương a terminé 6e dans la catégorie masculine des moins de 60 kg, avec 125 kg à l’arraché et 155 kg à l’épaulé-jeté, pour un total de 280 kg. -VNA

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