Politique

Le Vietnam affirme son empreinte diplomatique à l’ONU

La mission du dirigeant To Lam aux États-Unis, du 20 au 23 septembre 2026, à l’occasion de sa participation à la Semaine de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies et de ses activités bilatérales a ainsi permis au Vietnam de renforcer sa présence diplomatique internationale et de promouvoir la mobilisation de ressources dans les domaines des technologies, des capitaux et du savoir-faire au service de ses objectifs de développement socio-économique.

Le secrétaire général et président To Lam prend la parole lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo : VNA
Le secrétaire général et président To Lam prend la parole lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo : VNA

New York (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de l’État, To Lam, a achevé avec succès sa mission aux États-Unis, du 20 au 23 septembre 2026, à l’occasion de sa participation à la Semaine de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies et de ses activités bilatérales.

​Il s’agissait du premier déplacement du dirigeant To Lam à l’ONU et aux États-Unis après le 14e Congrès national du Parti, ainsi qu’après l’élection des députés à la 16e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. Cette visite illustre la politique étrangère d’indépendance et d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, ainsi que d’intégration internationale approfondie, visant à mobiliser les ressources extérieures au service du développement national.

Placée sous le thème « Restaurer la confiance, gérer la transformation : Une Organisation des Nations unies au service de tous », la 81e session s'est tenue dans un contexte mondial en mutation rapide. Le message principal délivré par le dirigeant vietnamien est un appel aux nations à renforcer le dialogue, surmonter les divergences et unir leurs actions pour un ordre mondial juste, humain, pacifique et coopératif.

Dans son discours, le dirigeant a présenté quatre grandes orientations : restaurer la confiance sur la base du droit international et de la Charte des Nations unies ; promouvoir un développement équitable et durable ; façonner une gouvernance des technologies au service de l’humanité ; et renforcer le rôle central de l’ONU. Il a réaffirmé l’attachement du Vietnam à sa ligne d’indépendance et d’autonomie, sa participation active aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, sa contribution à la construction d’une communauté de l’ASEAN solidaire, ainsi que son engagement dans la préparation du Sommet de l’APEC 2027.

En tant que membre du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, le Vietnam privilégie le dialogue et le partage d’expériences dans des domaines tels que la lutte contre la pauvreté, le développement agricole et l’adaptation au changement climatique. Les propositions vietnamiennes en faveur d’une gouvernance technologique inclusive et de la préservation de la « souveraineté numérique » ont également suscité l’intérêt d’experts internationaux.

En marge du débat général, To Lam a mené de nombreuses activités bilatérales : rencontres avec des parlementaires américains, la direction du Parti communiste américain, des dirigeants d'entreprises et d'institutions financières, des dirigeants de plusieurs pays, des intellectuels et la communauté vietnamienne. Il a prononcé un discours auprès de la Foreign Policy Association, (FPA) (Association de politique étrangère), réaffirmant que le Vietnam considère les États-Unis comme un partenaire majeur de premier rang.

Il s'est entretenu avec des représentants de la diaspora et des intellectuels expatriés, les encourageant à contribuer aux efforts de développement national. Il a également rencontré des amis américains attachés au Vietnam, illustrant la tradition de reconnaissance envers ceux qui soutiennent la réconciliation et le rapprochement bilatéral. La visite a contribué à concrétiser les accords de haut niveau et à promouvoir un Partenariat stratégique global Vietnam-États-Unis stable et durable.

Aujourd'hui, le Vietnam passe du rôle de participant à celui d'acteur proactif façonnant les normes internationales. En 2026, le Vietnam assume la présidence de la Conférence d'examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et a initié la résolution de l'ONU proclamant la période 2027–2036 « Décennie internationale de la culture pour le développement durable », co-parrainée par 103 pays.

Lors de sa rencontre avec To Lam, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a salué les réalisations du Vietnam après 40 ans de Renouveau (Doi Moi) et souligné, selon les termes rapportés, le rôle du pays dans le renforcement du multilatéralisme. Cette mission a ainsi permis au Vietnam de renforcer sa présence diplomatique internationale et de promouvoir la mobilisation de ressources dans les domaines des technologies, des capitaux et du savoir-faire au service de ses objectifs de développement socio-économique.-VNA

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