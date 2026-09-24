Politique

Le PM exhorte Hai Phong à bâtir la direction stratégique pour doper sa croissance

Le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé à Hai Phong de réviser les goulots d’étranglement et les lacunes concernant ses effectifs de cadres, en tenant compte de la population, de la superficie, de la charge de travail, des caractéristiques des zones urbaines, rurales et insulaires, ainsi que des exigences et objectifs de développement de chaque localité.

Le Premier ministre Lê Minh Hung préside la conférence visant à approuver le projet de rapport sur les résultats de la troisième phase d’inspection et de surveillance de la permanence du Comité du Parti de la ville de Hai Phong. Photo: VNA
Le Premier ministre Lê Minh Hung préside la conférence visant à approuver le projet de rapport sur les résultats de la troisième phase d’inspection et de surveillance de la permanence du Comité du Parti de la ville de Hai Phong. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Lê Minh Hung a exhorté, jeudi 24 septembre, la ville de Hai Phong à poursuivre le renouvellement de ses méthodes de direction et de gouvernance, à améliorer la qualité de ses cadres, à mettre l’accent sur la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique, et à prendre des mesures concrètes pour atteindre son objectif de croissance de 13% en 2026.

Le chef du gouvetnement, qui dirige la délégation d’inspection et de surveillance n°222 pour le Politburo et le Secrétariat du Comité central du Parti, a formulé cette demande alors qu’il présidait une conférence visant à approuver le projet de rapport sur les résultats de la troisième phase d’inspection et de surveillance du Comité permanent du Comité municipal du Parti.

Il a salué le sérieux des préparatifs du Comité municipal du Parti et sa collaboration active avec l’équipe d’inspection. Il a noté que le travail de la ville en matière de gestion du personnel et de perfectionnement des cadres avait enregistré des progrès considérables, la qualité, les connaissances, le leadership et les compétences managériales de ses fonctionnaires répondant de mieux en mieux aux exigences accrues du développement.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé à Hai Phong d’examiner les goulots d’étranglement et les lacunes concernant ses effectifs de cadres, en tenant compte de la population, de la superficie, de la charge de travail, des caractéristiques des zones urbaines, rurales et insulaires, ainsi que des exigences et objectifs de développement de chaque localité.

Sur cette base, la ville doit évaluer la capacité de ses cadres à accomplir les tâches qui leur sont confiées et procéder aux ajustements nécessaires, tout en renforçant la formation et la rotation du personnel, a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a souligné l’importance de la qualité des responsables des comités du Parti et des administrations locales, affirmant qu'ils doivent être dynamiques et décisifs, bien connaître leurs localités, rester proches de la population, traiter les dossiers rapidement et maîtriser l'environnement numérique.

Il a appelé à une amélioration continue des normes et critères d’évaluation des cadres, en les associant aux postes occupés et aux référentiels de compétences. Les normes propres à chaque fonction doivent se traduire par des compétences concrètes et des résultats mesurables, la performance individuelle étant liée à celle des organismes et des unités.

L’évaluation doit accorder une importance particulière à la capacité à réaliser des percées, à innover, à faire face aux difficultés émergentes et à proposer de nouvelles approches, a-t-il indiqué, ajoutant que les résultats de ces évaluations doivent servir de base à la planification des effectifs, à la formation, aux mutations, aux nominations et à la sélection du personnel.

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La conférence a adopté le projet de rapport sur le résultats de la troisième phase d’inspection et de surveillance de la permanence du Comité du Parti de la ville de Hai Phong. Photo: VNA

Il a également exhorté la permanence du Comité du Parti de Hai Phong à renforcer la gestion du personnel et des membres du Parti, à préserver la sécurité politique et interne, et à mieux encadrer l’exercice du pouvoir dans la gestion des ressources humaines. Il a appelé à constituer un corps de cadres et de fonctionnaires exemplaires et intègres, dévoués au service de la population, tout en remplaçant sans tarder ceux qui manquent des compétences requises et en renforçant la responsabilité des chefs des comités du Parti et des agences.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné la nécessité d’améliorer la planification des effectifs, les sources de recrutement, la formation et la rotation du personnel afin de répondre aux besoins de développement à long terme de la ville, notamment en préparant une équipe de dirigeants et de cadres dotés d’une vision stratégique, d’une forte capacité à concevoir et mettre en œuvre des initiatives de développement, ainsi que d’un esprit pionnier et exemplaire dans le respect de la loi et des règlements du Parti.

Concernant la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique, il a demandé à Hai Phong de mettre en œuvre de manière efficace et concrète la résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans ces domaines, en visant des produits tangibles, des sites d’application identifiés et une valeur économique réelle.

Il a également appelé à accorder la priorité au financement de ces secteurs, à identifier les défis stratégiques de la ville afin d’y apporter des solutions ciblées et d’en assurer la commercialisation, et à collaborer avec le ministère des Sciences et des Technologies pour finaliser les exigences relatives aux produits technologiques stratégiques.

Hai Phong doit accélérer le déploiement des infrastructures 5G, de l’administration numérique et des systèmes de partage de données, tout en constituant des bases de données interconnectées couvrant les domaines de l’investissement, du foncier, de la fiscalité, des douanes, du travail, du crédit, de l’environnement, de l’éducation et de la santé. La cybersécurité et la sécurité de l’information doivent également être garanties, a-t-il déclaré.

Concernant le développement économique, le chef du gouvernement a exhorté la ville à évaluer et actualiser régulièrement les performances de croissance de chaque secteur et grand projet, ainsi que les activités des entreprises, afin de prendre des mesures opportunes face aux objectifs ambitieux et de lever rapidement les obstacles en rapport direct avec sa compétence.

Le dirigeant a demandé à Hai Phong de privilégier le développement de secteurs tels que l’électronique, l’automobile, la construction mécanique, la métallurgie, la construction navale, les industries de soutien et les hautes technologies, ainsi que de soutenir les entreprises industrielles clés.

La ville doit accélérer le développement des infrastructures au sein des parcs et pôles industriels et promouvoir les parcs éco-industriels, a-t-il affirmé, soulignant la nécessité de tirer davantage parti de ses atouts de ville portuaire en développant des ports maritimes verts et intelligents ainsi qu’un centre logistique international, en renforçant la connectivité régionale et en accroissant ses capacités logistiques.

Il a appelé à un soutien accru aux entreprises nationales ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises, au décaissement intégral du plan d’investissement public pour 2026 et au règlement définitif des projets en souffrance depuis longtemps. Les terrains et biens immobiliers publics devenus excédentaires à la suite de restructurations administratives doivent être rapidement mis en service, reconvertis, vendus aux enchères ou exploités de manière efficace.

Il a également souligné la nécessité de remédier à la pénurie de main-d’œuvre grâce à des mécanismes d’attraction des ressources humaines et à des partenariats de formation renforcés, d’accélérer le développement de logements sociaux et locatifs ainsi que des infrastructures sociales dans les parcs industriels, et de finaliser le plan directeur global de la ville à l’horizon 2050.

Plus tard dans la matinée, pour commémorer le 65e anniversaire de l’ouverture de la piste Hô Chi Minh maritime (23 octobre 1961 – 2026), le Premier ministre Lê Minh Hung a rendu hommage et offert de l’encens sur le site historique du quai K15.

Le quai K15, considéré comme le «kilomètre zéro» de la piste Hô Chi Minh maritime, était le point de départ des «navires non immatriculés» transportant des approvisionnements pour soutenir les champs de bataille du Sud-Vietnam. Plus de 100 officiers et soldats de la marine ont sacrifié leur vie le long de cet itinéraire, trouvant leur dernière demeure en mer et apportant une contribution majeure à la grande victoire de la nation.

Le chef du gouvernement a également rendu visite à la famille de Lê Viêt Khan, né en 1927 et membre du Parti depuis 80 ans, l’une des familles ayant rendu des services méritoires à la révolution, dans le quartier de Dô Son, et lui a offert des présents. – VNA

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